Мартин Гор от Depeche Mode навършва 65 години

Мартин Гор, основател, композитор и мултиинструменталист на Depeche Mode, празнува своя 65-и рожден ден днес. Британският музикант е роден на 23 юли 1961 г. в Лондон и повече от четири десетилетия е творческата сила зад голяма част от репертоара на една от най-влиятелните електронни групи в света.

Макар Дейв Геън да е разпознаваемият глас и фронтмен на Depeche Mode, именно Гор написва повечето от песните, оформили характерното звучене на групата. Сред тях са „Personal Jesus“, „Enjoy the Silence“, „Everything Counts“, „Never Let Me Down Again“, „People Are People“, „Policy of Truth“ и „Walking in My Shoes“.

Гор участва в Depeche Mode от създаването на групата в Базилдън в началото на 80-те години. След напускането на първоначалния автор Винс Кларк той постепенно поема основната композиторска роля и насочва музиката към по-мрачно, експериментално и емоционално звучене. Официалният архив на групата посочва Гор като автор на редица знакови произведения, включително „Everything Counts“ и „Home“, на която е и водещ вокалист.

Неговите текстове често изследват теми като вярата, вината, властта, изкушението, самотата и сложните човешки отношения. Този почерк превръща Depeche Mode в нещо повече от успешна синтпоп формация и помага на групата да изгради огромна публика сред почитателите на алтернативната, рок и електронната музика.

Освен като автор, Мартин Гор има важна роля и в сценичния облик на Depeche Mode. Той свири на китара и клавишни инструменти, изпълнява беквокали и редовно поема водещите партии в по-интимни композиции като „Somebody“, „A Question of Lust“ и „Home“. Контрастът между неговия по-висок и уязвим глас и плътния баритон на Дейв Геън се превръща в част от отличителното звучене на групата.

Depeche Mode премина през тежък период след смъртта на клавириста Анди Флечър през 2022 г. Гор и Геън продължиха като дуо и издадоха албума „Memento Mori“ през 2023 г. Последвалото световно турне показа, че групата запазва силното си сценично присъствие, като концертите съчетаваха новите песни с класики като „Enjoy the Silence“, „Everything Counts“ и „Personal Jesus“.

Историята на това турне и специалната връзка на музикантите с публиката в Мексико бяха представени и във филма „Depeche Mode: M“, чиято премиера се състоя на фестивала „Трайбека“ през 2025 г.

През 2026 г. Depeche Mode се включиха и в благотворителния проект „HELP (2)“ на War Child с версия на антивоенната песен „Universal Soldier“. Записът е част от албум, създаден в подкрепа на деца, засегнати от военни конфликти.

Извън Depeche Mode Мартин Гор развива и самостоятелна кариера. Той издава албуми с кавър версии, инструментална електронна музика и експериментални композиции, а заедно с бившия си колега Винс Кларк създава проекта VCMG.

На 65 години Мартин Гор остава една от ключовите фигури в историята на електронната музика. Неговите мелодии и текстове превърнаха Depeche Mode в група, която преминава отвъд модите на 80-те години и продължава да събира поколения почитатели по целия свят.