БФС проведе Изпълком

В Национална футболна база „Бояна“ се проведе редовно заседание на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, на което бяха разгледани и приети решения свързани с дейността на централата.
Членовете на Изпълкома утвърдиха правилниците за организацията и дейността на постоянните комисии на БФС, а в рамките на заседанието се прие годишния финансов отчет на Българския футболен съюз за 2025 г. Одобрени бяха също годишният финансов отчет за 2025 г. на Национална футболна база „Бояна“ , както и докладът на независимия одитор.
Изпълнителният комитет взе решение за създаването на работна група, която да изготви официална позиция на Българския футболен съюз относно необходимите законодателни промени в сферата на спорта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
"Изпълком"
сьбор на слушащите и изпьлняващите
16:52 23.07.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #3, #6
16:53 23.07.2026
3 Бай Ганьо
До коментар #2 от "Сатана Z":Само висшисти и доста образовани хора ще да са. Като си има предвид особено шефа им.
17:00 23.07.2026
4 Ти си само
17:07 23.07.2026
5 Така ще е
17:18 23.07.2026
6 Лост
До коментар #2 от "Сатана Z":Ами ще ти посоча един.Атанас Фурнаджиев -вицепрезиден и член на Изпълкома на БФС и президент на федерацията по биатлон.Дългогодишен член по високите места в БФС,а през 2017 г той и Лечков настаняват в своите хотели, съответно в Сливен и Банско юношески национални отбори.
17:25 23.07.2026