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БФС проведе Изпълком

БФС проведе Изпълком

23 Юли, 2026 16:49 476 6

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  • българския футболен съюз-
  • изпълком-
  • бфс

Членовете на Изпълкома утвърдиха правилниците за организацията и дейността на постоянните комисии

БФС проведе Изпълком - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В Национална футболна база „Бояна“ се проведе редовно заседание на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, на което бяха разгледани и приети решения свързани с дейността на централата.

Членовете на Изпълкома утвърдиха правилниците за организацията и дейността на постоянните комисии на БФС, а в рамките на заседанието се прие годишния финансов отчет на Българския футболен съюз за 2025 г. Одобрени бяха също годишният финансов отчет за 2025 г. на Национална футболна база „Бояна“ , както и докладът на независимия одитор.

Изпълнителният комитет взе решение за създаването на работна група, която да изготви официална позиция на Българския футболен съюз относно необходимите законодателни промени в сферата на спорта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    много комунистическо звучи
    "Изпълком"

    сьбор на слушащите и изпьлняващите

    16:52 23.07.2026

  • 2 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Геле,дай имена до видим кой е в Изпълкома?

    Коментиран от #3, #6

    16:53 23.07.2026

  • 3 Бай Ганьо

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Само висшисти и доста образовани хора ще да са. Като си има предвид особено шефа им.

    17:00 23.07.2026

  • 4 Ти си само

    4 0 Отговор
    7 клас а какви ни ги въртиш ...

    17:07 23.07.2026

  • 5 Така ще е

    1 0 Отговор
    Хайде наздраве.

    17:18 23.07.2026

  • 6 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Ами ще ти посоча един.Атанас Фурнаджиев -вицепрезиден и член на Изпълкома на БФС и президент на федерацията по биатлон.Дългогодишен член по високите места в БФС,а през 2017 г той и Лечков настаняват в своите хотели, съответно в Сливен и Банско юношески национални отбори.

    17:25 23.07.2026

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