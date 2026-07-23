Сигнал за изтичане на нефтопродукт от танкера „Кайрос“ край Созопол

Отпадъчен нефтопродукт изтича от танкера „Кайрос“ край Созопол. За това сигнализира пред бТВ Любослав Рупов, който извършва туристически разходки с лодка в района. По думите му, по повърхността на морето се виждат мазни петна.

След постъпили сигнали за възможно замърсяване в районите на Поморие, бургаския квартал „Сарафово“ и Созопол, екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще извършат контролен обход около танкера „Кайрос“, който е закотвен в Бургаския залив. Това съобщиха от Министерството на транспорта.

Припомняме, че танкерът заседна край бреговете на Ахтопол на 5 декември миналата година, след като беше изоставен от турски влекач заради лошото време. Екипажът му беше евакуиран, а плавателният съд остана край брега в продължение на десет дни. По-късно, при специализирана операция с три влекача на Параходство „Български морски флот“, корабът беше изтеглен и преместен в Бургаския залив.

Преди месец стана ясно, че „Кайрос“ е продаден на нов собственик, който планира танкерът да бъде изтеглен до Турция, където да бъде нарязан за скрап.