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Сигнал за изтичане на нефтопродукт от танкера „Кайрос“ край Созопол

Сигнал за изтичане на нефтопродукт от танкера „Кайрос“ край Созопол

23 Юли, 2026 17:01 1 073 24

  • сигнал-
  • танкер-
  • кайрос-
  • созопол

Преди месец стана ясно, че „Кайрос“ е продаден на нов собственик, който планира танкерът да бъде изтеглен до Турция

Сигнал за изтичане на нефтопродукт от танкера „Кайрос“ край Созопол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Отпадъчен нефтопродукт изтича от танкера „Кайрос“ край Созопол. За това сигнализира пред бТВ Любослав Рупов, който извършва туристически разходки с лодка в района. По думите му, по повърхността на морето се виждат мазни петна.

След постъпили сигнали за възможно замърсяване в районите на Поморие, бургаския квартал „Сарафово“ и Созопол, екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще извършат контролен обход около танкера „Кайрос“, който е закотвен в Бургаския залив. Това съобщиха от Министерството на транспорта.

Припомняме, че танкерът заседна край бреговете на Ахтопол на 5 декември миналата година, след като беше изоставен от турски влекач заради лошото време. Екипажът му беше евакуиран, а плавателният съд остана край брега в продължение на десет дни. По-късно, при специализирана операция с три влекача на Параходство „Български морски флот“, корабът беше изтеглен и преместен в Бургаския залив.

Преди месец стана ясно, че „Кайрос“ е продаден на нов собственик, който планира танкерът да бъде изтеглен до Турция, където да бъде нарязан за скрап.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    22 0 Отговор
    Скумрията изчезна отдавна сега ще изчезне и цацата и ще ядем медузи..! Такъв е живота..!

    17:05 23.07.2026

  • 2 още вчера

    13 0 Отговор
    Имаше публикация в "Обективно" под заглавието:
    "Сателитна снимка: Огромно петролно петно се движи към Несебър от танкера „Кайрос“

    17:05 23.07.2026

  • 3 Сатана Z

    15 0 Отговор
    Всеки изоставен в морето кораб е на този,който го намери и се качи на борда му

    17:05 23.07.2026

  • 4 604

    15 0 Отговор
    Който го е ударил там му го завлечете и да се управят! Взимайте пример от съседите...наще мълчът кът бити пиендели..за действие пък хептен...

    17:07 23.07.2026

  • 5 Това Е Добре !

    16 0 Отговор
    За Туристическия Бизнес !

    Коментиран от #9

    17:09 23.07.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    18 0 Отговор
    Още един бонус за туристите💩

    17:09 23.07.2026

  • 7 Военен

    22 0 Отговор
    Ударен от украинско торпедо дрон, но го пишат за теч

    17:10 23.07.2026

  • 8 Исторически парк

    2 7 Отговор
    Турците водят химична война срещу България

    Коментиран от #10

    17:11 23.07.2026

  • 9 Ти да не си....

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Това Е Добре !":

    ....Мазохист,ве ,,драги"...?!

    17:15 23.07.2026

  • 10 Не турците...

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Исторически парк":

    ...,а украинците...!
    Те го удариха с дрон и сега има теч...!

    Коментиран от #15

    17:17 23.07.2026

  • 11 Тити

    12 0 Отговор
    Ама няма проблем докато си кусате таратора за 8 евро ще се наслаждавате нвфтвните петна у бетона.

    17:19 23.07.2026

  • 12 А ИНАЧЕ

    12 0 Отговор
    Всичките ни плажове имат "Син флаг" за кристално чиста вода.

    17:20 23.07.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    17 0 Отговор
    Факти удобно забравя да припомни историята на танкера Кайрос!

    Всичко това се случи благодарение на Киев, който атакува танкера с дронове...

    Сега трябва да сме "благодарни" именно на Киев за нефта по Черноморието в разгара на сезона! 🤣

    17:23 23.07.2026

  • 14 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ТОВА НЕ МАЗУТ, А БРАТСКИ ПОДАРЪК ОТ УКРИТЕ!СИРЕЧ ПЛАЖНО МАСЛО!ПУУУ

    17:30 23.07.2026

  • 15 Ти остави...!

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не турците...":

    Ами стана маова практика на украинците,съвсем безотговорно да обявят някой танкер,че е от ,,сенчестият руски флот" и да го думнат с дрона,без да мислят,че може да предизвикат голяма екологична катастрофа в ,Черно море"...!

    17:31 23.07.2026

  • 16 Все губещи

    6 0 Отговор
    Няма кой да го глоби и да потърси разходите, които даде държавата. За година нямаше ли кой да го нареже за скраб, сега ще замърсява целия път и плажовете мръсни.

    17:36 23.07.2026

  • 17 Сега..

    1 0 Отговор
    ...туристите ще си избият тараторите и бургерите...ще си напълнят багажниците с петрол и жулят маргарин до другото лято

    17:36 23.07.2026

  • 18 ?????

    10 0 Отговор
    Тва е резултат на украински удар.
    На който много се радваха бозавите тролчета на Мирчев.
    Е и съюзника ни Турция(която ще ни брани от Иран) се постара като ни го довлече в наши териториални води и ни го остави.
    А пък ние се оказва че нямаме право да го ремонтираме поради не знам какъв си пакет на антируските санкции.
    Да се смееш ли, да плачеш ли?

    17:36 23.07.2026

  • 19 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Иначе как ще е черно море ,от цяла Европа през дунава боклуците сега и петрол ,а утре и ракети дронове ще ни засилят ,оди разбери какви ще са ,украински ли руски ли персийки ли

    17:40 23.07.2026

  • 20 МОСВ

    5 0 Отговор
    Замърсяване няма, не е имало и никога няма да има.....хи хи хи

    17:41 23.07.2026

  • 21 Фатима

    5 0 Отговор
    Те държавата разколачиха и опоскаха, че един кораб няма да източат! Краде се, яко, макар, че световното вече свърши!

    17:41 23.07.2026

  • 22 Еленко

    0 1 Отговор
    Нека да има с какво да се мажат туристите
    по Лайноморието, както и да хващат бронзов тен! Не държава, разграден двор!

    17:44 23.07.2026

  • 23 Хубава работа, ама ........

    0 0 Отговор
    Да си платят за щетите! Или да го нареже на скраб засегната страна!

    17:54 23.07.2026

  • 24 Току-що се връщаме от Синеморец

    0 0 Отговор
    Хавлиите ни отново бяха в петна от мазут.
    Явно течението така го завихря че го праща в южната част на българското черноморие.

    18:01 23.07.2026

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