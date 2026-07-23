Сигнал за изтичане на нефтопродукт от танкера „Кайрос“ край Созопол

Отпадъчен нефтопродукт изтича от танкера „Кайрос“ край Созопол. За това сигнализира пред бТВ Любослав Рупов, който извършва туристически разходки с лодка в района. По думите му, по повърхността на морето се виждат мазни петна.
След постъпили сигнали за възможно замърсяване в районите на Поморие, бургаския квартал „Сарафово“ и Созопол, екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще извършат контролен обход около танкера „Кайрос“, който е закотвен в Бургаския залив. Това съобщиха от Министерството на транспорта.
Припомняме, че танкерът заседна край бреговете на Ахтопол на 5 декември миналата година, след като беше изоставен от турски влекач заради лошото време. Екипажът му беше евакуиран, а плавателният съд остана край брега в продължение на десет дни. По-късно, при специализирана операция с три влекача на Параходство „Български морски флот“, корабът беше изтеглен и преместен в Бургаския залив.
Преди месец стана ясно, че „Кайрос“ е продаден на нов собственик, който планира танкерът да бъде изтеглен до Турция, където да бъде нарязан за скрап.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
17:05 23.07.2026
2 още вчера
"Сателитна снимка: Огромно петролно петно се движи към Несебър от танкера „Кайрос“
17:05 23.07.2026
3 Сатана Z
17:05 23.07.2026
4 604
17:07 23.07.2026
5 Това Е Добре !
Коментиран от #9
17:09 23.07.2026
6 Ивелин Михайлов
17:09 23.07.2026
7 Военен
17:10 23.07.2026
8 Исторически парк
Коментиран от #10
17:11 23.07.2026
9 Ти да не си....
До коментар #5 от "Това Е Добре !":....Мазохист,ве ,,драги"...?!
17:15 23.07.2026
10 Не турците...
До коментар #8 от "Исторически парк":...,а украинците...!
Те го удариха с дрон и сега има теч...!
Коментиран от #15
17:17 23.07.2026
11 Тити
17:19 23.07.2026
12 А ИНАЧЕ
17:20 23.07.2026
13 az СВО Победа 81
Всичко това се случи благодарение на Киев, който атакува танкера с дронове...
Сега трябва да сме "благодарни" именно на Киев за нефта по Черноморието в разгара на сезона! 🤣
17:23 23.07.2026
14 Боруна Лом
17:30 23.07.2026
15 Ти остави...!
До коментар #10 от "Не турците...":Ами стана маова практика на украинците,съвсем безотговорно да обявят някой танкер,че е от ,,сенчестият руски флот" и да го думнат с дрона,без да мислят,че може да предизвикат голяма екологична катастрофа в ,Черно море"...!
17:31 23.07.2026
16 Все губещи
17:36 23.07.2026
17 Сега..
17:36 23.07.2026
18 ?????
На който много се радваха бозавите тролчета на Мирчев.
Е и съюзника ни Турция(която ще ни брани от Иран) се постара като ни го довлече в наши териториални води и ни го остави.
А пък ние се оказва че нямаме право да го ремонтираме поради не знам какъв си пакет на антируските санкции.
Да се смееш ли, да плачеш ли?
17:36 23.07.2026
19 Kaлпазанин
17:40 23.07.2026
20 МОСВ
17:41 23.07.2026
21 Фатима
17:41 23.07.2026
22 Еленко
по Лайноморието, както и да хващат бронзов тен! Не държава, разграден двор!
17:44 23.07.2026
23 Хубава работа, ама ........
17:54 23.07.2026
24 Току-що се връщаме от Синеморец
Явно течението така го завихря че го праща в южната част на българското черноморие.
18:01 23.07.2026