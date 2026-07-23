Новини
България »
Велизар Енчев: Радев можеше да откаже на САЩ за самолетите, без да се допитва до НС

Велизар Енчев: Радев можеше да откаже на САЩ за самолетите, без да се допитва до НС

23 Юли, 2026 16:54 992 69

  • велизар енчев-
  • самолети-
  • безмер-
  • румен радев

Той определи като позорно даденото от парламента одобрение на предложението за разполагане на военна техника и военнослужещи от САЩ в авиобаза "Безмер"

Велизар Енчев: Радев можеше да откаже на САЩ за самолетите, без да се допитва до НС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Решението на "Прогресивна България" и ДПС за самолетите в "Безмер" затегна примката около врата ни, която САЩ ни поставиха през февруари при кабинета на Росен Желязков. Това мнение изказа пред БНР Велизар Енчев, журналист, дипломат и бивш депутат, като посочи, че премиерът Румен Радев е можел да откаже на искането на Вашингтон, без да се допитва до Народното събрание, тъй като "никъде в договора (от 2006 г., подновен през 2016 г.) няма нито една дума, че тази база може да се използва за военни действия срещу трета държава".

Той определи като позорно даденото от парламента одобрение на предложението за разполагане на военна техника и военнослужещи от САЩ в авиобаза "Безмер": "То е в пълно нарушение на международното право, на практиката на ЕС и на НАТО. Няма валидна резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която да разрешава употребата на сила срещу Иран. Второ - НАТО, на който се позоваваме, за да изпълняваме съюзническите си задължения, изобщо не води война срещу Иран. Трето - ЕС не е дал политическа и военна подкрепа за операцията, напротив - призовава за деескалация. Тези три аргумента са в пълна колизия с решението на Народното събрание. Това прави абсолютно точно определението ми, че е позорно решение".

По думите на Енчев много странно звучат изявленията на премиера Румен Радев и на военния министър Димитър Стоянов: "Единият е боен летец, а другият е инженер от военновъздушните сили с много висока позиция. Радев каза, че изключват от България да се водят бойни действия в Близкия изток, а Стоянов каза, че на българска територия няма да се разполагат никакви нападателни оръжия от всякакъв тип. Тези две изявления са подценяване на интелекта на българския гражданин, да не говорим за хората, които имат военно образование, защото е ясно, че самолетите - цистерни не хвърлят бомби, но без тях - бомбардировачите, които се зареждат от тях над Средиземно море, не могат да изпълнят бойните си мисии над Иран. В съвременната война самолетът - цистерна е част от бойната система на САЩ".

Според него разрешаването за ползване от САЩ на базата "Безмер" прави България пряк участник в тази война и подчерта, че се създават предпоставки за евентуални терористични действия на територията на страната ни.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин

    17 31 Отговор
    Ти що не стана Премиер,да откажеш?

    Коментиран от #7

    16:57 23.07.2026

  • 2 Ти пък, Велизаре

    14 6 Отговор
    Дава го прозрачно и със съгласието на народните избранници!
    При това мнозинство и пеперудите от ядПС, много ясно, че ще го подкрепят!
    Ами върза си потурите Радев!

    Коментиран от #14, #20

    16:58 23.07.2026

  • 3 Реалист

    10 25 Отговор
    Единствените, които са отказвали на САЩ са Костов, когато отказа да приеме бежанците и Гюров, когато отхвърли, приетия вече от борисов-пеевски частно ООН на Тръмп.

    Коментиран от #8

    16:58 23.07.2026

  • 4 Сатана Z

    16 8 Отговор
    Летеца беше изритан от президенството на терен по заповед на Козяк за да са сигурни,че няма да стане някой скатлък,и България да обяви неутралитет във войната срещу Иран.

    16:59 23.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Овчар

    29 2 Отговор
    Разликата между хората и животните е че животните никога няма да позволят най простия да води стадото...!

    Коментиран от #52

    17:00 23.07.2026

  • 7 Някой

    10 34 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин":

    Такова дрънкало е този Енчев. Раздава го бивш разузнавач всезнайко.

    Коментиран от #13, #28

    17:01 23.07.2026

  • 8 Шпек

    29 4 Отговор

    До коментар #3 от "Реалист":

    Драгалевският ромей Костов участва във войната в Югославия,а жена му изнасяше контрабанда петрол за Сърбия.

    Коментиран от #57

    17:01 23.07.2026

  • 9 Митрофанова

    6 16 Отговор
    не смогва да натиска копчета....

    17:01 23.07.2026

  • 10 Разкрития

    12 24 Отговор
    Тия копейки наистина са малоyмни - не разбраха ли, че ако няма самолети, руснаците не могат да си запазят Лукойл ?
    Това е сделката. Дреме му на кРадев за България, за Иран или САЩ. Има задачи - изпълнява ги.
    Сега ще видите как поне 3 милиарда ще тръгнат към терораша .

    17:02 23.07.2026

  • 11 Можеше

    18 1 Отговор
    Ама нямаше желание.

    Коментиран от #40

    17:03 23.07.2026

  • 12 Карачобанов

    6 3 Отговор
    Аз щях да обява война на САЩ !

    17:03 23.07.2026

  • 13 Бивш

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    и настоящ под прикритие !

    17:05 23.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кочо

    11 13 Отговор
    Ха! Атлантиците са в ступор! Радев с един брилянтен ход им отне опорките, които повтаряха до преди онзи ден, че бил путинист, щял да ни изважда от Европа и заведе при Кремъл и Брикс! И какво стана - президента Радев им каза, че предлага да настаним американските самолети в тяхната си база, която отдавна е тяхна в Безмер и им даде възможност да потвърдят евроатлантизма си и законовия ред - произнасяне на парламента! И те се объркаха и извъртяха врътливите си задни части с глупавото обяснение, че Радев не бил праволинеен и се извъртал насам - натам! Кой сега е атлантик, а!? Няма да спечелите президентските избори, заблудени политици! На балотаж ще бъдат Йотова и Костадин Кузмич, който набра гласове покрай този най елементарен казус!

    17:09 23.07.2026

  • 16 604

    7 2 Отговор
    Първото дет ще направят е да ни спрат нефтохима...!

    17:10 23.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 По студията

    7 3 Отговор
    лесно се отказва на Хегемона...

    Коментиран от #32

    17:13 23.07.2026

  • 19 големдебил

    10 3 Отговор
    Абе ясно е че го закъсваме яко с тоя малоумен фатмак.Никога военен не трябва да се допуска до политиката,камо ли да бъде избиран за президент и мин. председател.Това е опасно за всяка демокрация.

    17:13 23.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Слави

    0 3 Отговор
    Отказахме на Велчо място в листите..Та,те така....

    17:16 23.07.2026

  • 22 Кой предаде България

    7 3 Отговор
    Гоподин Енчев, забележителното е, че през президентството на СОЦИАЛИСТА Геори Първаново влязохме в НАТО и Евросъюза, съответно 2004 и 2007 год. Тесните връзки със Щатите пак по негово време. Всички следващи праветелства след сключване на дагаварите и са длъжни да спазват клаузите на договорите. СОЦИАЛИСТИТЕ И ПАК СОЦИАЛИСТИТЕ. До тях ДПС.то. Тези две партии предадоха Бългри.я Нмат място в Бъгарската политика.

    Коментиран от #62

    17:16 23.07.2026

  • 23 Ивчовците

    2 0 Отговор
    както казват за самолетите?

    17:17 23.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 тръц

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ха-ха-ха!":

    Ееее все по-големи умници по тия сайтове бе.А засрамете се.Тоя човек е умен и ерудиран,кой знае пък ти колко акъл имаш,освен да пишеш глупости.

    17:18 23.07.2026

  • 26 Енчев

    6 2 Отговор
    Президент!!!

    Коментиран от #33

    17:19 23.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 цървул

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    ами доста знае човека.То затова него го интервюират и цитират,а не нас,от форумите.

    17:20 23.07.2026

  • 29 На Ваня

    2 6 Отговор
    Григорова само вярвам!

    17:20 23.07.2026

  • 30 ужас

    3 12 Отговор
    Този е типичен червен чугун. Просто е някой Никой.

    17:20 23.07.2026

  • 31 Баба Ранга

    6 2 Отговор
    Дара и Ицо защо не взимат отношение?

    Коментиран от #55

    17:21 23.07.2026

  • 32 Кочо

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "По студията":

    Той и Мадуро се държеше като герой и независим! За 80 г. от 9 май бе в Москва с госпожата си, кротък, предан и смирен и само след няколко месеца никой не го защити, когато Тръмп включи секретното оръжие ,,Бамболино", блокира венецуелската ПВО и волята за защита на личната гвардия на Мадуро, натовари го на хеликоптера и го достави пред Американския трибунал по анцунг втора употреба! Нещо такова ще се случи и на наш управлене, ако се опита да се репчи! А и защо да го прави! В този все по обркан свят, от кого може да получиш някаква сигурност, освен от Америка! Е, имаше СССР и не ни дремеше от никой! Сега не е така, колкото и да не е приятно!

    17:22 23.07.2026

  • 33 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Енчев":

    вече се опита - 0,5%

    17:22 23.07.2026

  • 34 Енчев както винаги на висота

    5 4 Отговор
    В момента виждаме отрицателна селекция в политиката заради около 2 милиона дебила в България, които гласуват единствено за някой спасител или корумпиран, ако ще и това да е едно магаре. Заради това Велизар Енчев няма как да участва в момента във властта. Самолетите, освен в Безмер, често ще кацат и в София. Предстоят протести, за да изчистим прогресивните мазни петна.

    Коментиран от #44, #68

    17:22 23.07.2026

  • 35 Григор

    8 4 Отговор
    А договорът от 2006 година с него какво правим? Да не би Радев да го е подписал? По него имаме точно определени ангажименти и не може просто така да кажем "НЕ". Велизар Енчев уж е бил дипломат, а забравя основни неща от дипломацията! В Безмер организирали подписка. Добре, но къде бяхте, когато се подписваше това споразумение? Тогава за що не излязохте?

    Коментиран от #48, #51

    17:23 23.07.2026

  • 36 Д-р Ментал

    7 2 Отговор
    Яко се направи запитване дали българите допускат тези самолети отговор т ще е 100% НЕ

    17:26 23.07.2026

  • 37 Мадуро

    3 0 Отговор
    И щеха го гепят за 5 минути....

    17:27 23.07.2026

  • 38 Хмм

    1 1 Отговор
    пребоядисан седесар

    17:27 23.07.2026

  • 39 Троян

    9 0 Отговор
    Карачобанов, България е единствената страна във света, която е била във състояние на война със целият свят. Пак ли искаш?

    17:28 23.07.2026

  • 40 По-точно

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Можеше":

    Нямаше възможност.

    17:28 23.07.2026

  • 41 Този

    6 2 Отговор
    Този човек подскача при всяко управление. Само когато го изпратиха посланик си мълча доволен. И той като Нинова е от дърводелската работилница. Ако те бяха в правителството щяха щяха да се разберат като мъже.

    17:28 23.07.2026

  • 42 Българския Щирлиц

    0 0 Отговор
    за кого работи!

    17:30 23.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хе-хе

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Енчев както винаги на висота":

    Тридесет и седем години скачахте, вдигахте двата пръста, кой не скача е червен, сбогом любима, обявихте комунизма за престъпен, банани, хартия, НАТО, ЕС, Русия е агресор и сега Радев защо постъпвал така!? Защото вие го пожелахте и Русия ви изостави, а и да не ви изостави, нищо не може да направи! Ей тези кметове, които уж протестират, децата им са не в Техеран, а в САЩ, Лондон, Канада! Единия сума години от началото на демокрацията бе силов цирков артист в Италия! Не Енчо Керязов, друг, доста по едър господин! Удобството внуците ти да живеят при хората и да ползваш банани и приятна хартия един ден се плаща на касата!

    17:30 23.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хорхе

    2 0 Отговор
    Той и други неща можеше да направи, ама как, като е от неможещите! Та, аз невиждам до сега, нещо да е направил! Никаквец!

    17:33 23.07.2026

  • 47 Чуйте

    0 1 Отговор
    в ту бата е по-дълго... чуйте го и решавайте...
    Имайте предвид, че депутат не умира в атентат...

    17:35 23.07.2026

  • 48 Споразумението

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Григор":

    не е, като договора, това първо, второ НАТО не е страна в тази война.

    17:35 23.07.2026

  • 49 Герги

    3 0 Отговор
    Бог Янус, та той само две неща може да прави! Е, излъга народа, едното, и всичкото на гърба на него, до гроб, Боташ!

    17:36 23.07.2026

  • 50 Вилизаре

    3 6 Отговор
    Четворен агент
    Що не стаНа министър председател. БЕ...
    ТИ ЛИ КЕ ЗАВАШ ЪКЪЛ. БЕ

    Коментиран от #60

    17:38 23.07.2026

  • 51 Не лъжи

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Григор":

    В договора има клауза за предизвестие с една година... чуйте в тубата цялото му изказване...
    Освен това истинската демокрация е да се допита народа... нали такава ни е конституцията...
    или този договор е по-голям от народа...
    Кой подписва договор, който подменя конституцията и ни прави американски роби...

    Коментиран от #65

    17:38 23.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Костадинов

    3 1 Отговор
    Позор за България... да допусне самолети...
    Около Иран няма една читава база, всички са унищожени...
    Толкова ще ни опазят американците...

    17:42 23.07.2026

  • 54 Гост

    4 1 Отговор
    Радеф е поредната безгръбначна пионка, която за пореден път излъга народа

    Коментиран от #58

    17:44 23.07.2026

  • 55 А вие никого няма да заблудите!

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Баба Ранга":

    Щото не са се п0$рали те!

    17:45 23.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 а баурр

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шпек":

    искаш?

    17:47 23.07.2026

  • 58 Да!

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гост":

    Поредния Н-Е-Щ-А-С-Т-Н-И-К!

    17:47 23.07.2026

  • 59 Ако Велизар Енчев

    2 4 Отговор
    журналист от ДС, патриот и борец срещу комунизма (по едно време) беше министър председател, със сигурност щеше да се подчини на американците, както някога се подчинявахме на руснаците. Щото това е положението. Такива като нас или се подчиняват, или им дърпат ушите.

    Коментиран от #69

    17:47 23.07.2026

  • 60 Що да не ви дава?

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Вилизаре":

    КАТО СИ НЯМАТЕ!

    17:49 23.07.2026

  • 61 Радев няма думата .

    4 1 Отговор
    Рейтинга пада.

    17:51 23.07.2026

  • 62 важния въпрос

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Кой предаде България":

    а знаете ли защо социалистите/мафията/ ни вкара в тези организации?

    17:51 23.07.2026

  • 63 Абсурдистан

    0 1 Отговор
    Колко чаках мнението на ДС!

    17:54 23.07.2026

  • 64 Доротея

    0 1 Отговор
    Енчев бе човек на президента Петър Стоянов, многократно се е възхищавал от него по студиата! Знаете каква е политическата линия на президент Стоянов, а Енчев в един момент пропадна при Корнелия Нинова като кандидат депутат от Кържали!? Бъдете сериозни, искам да кажа, имайте ум в главите, слушайте, но не вярвайте на всичко, което чувате по медиите! Щом не сте доволни, предлагам самолетите да се върнат на аеропорт Васил Левски! Тогава нямаше такова брожение и цяла София не събра толкова подписи, колкото сега Безмер, Роза, Инзово и Бояджик, където произхожда Джон Атанасоф!

    17:55 23.07.2026

  • 65 Силвия

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Не лъжи":

    Да, а трябва да се чуе интервюто с Велизар Енчев, то е направо велико. Тук резюмето на интервюто не е пълно.

    17:56 23.07.2026

  • 66 Байрактар"70

    0 0 Отговор
    СТО ПРОЦЕНТА ВЯРНО! ТОВА Е САМАТА ИСТИНА!

    17:58 23.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Да, ама не!

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Енчев както винаги на висота":

    Докато се гласува на хартия, все така ще ви лъжат!

    17:59 23.07.2026

  • 69 Соросоид

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ако Велизар Енчев":

    Къв борец против комунизма е Велизар, зная го, той си е комуняга. Баща му е партизанин, чичо му или вуйчото е затворник със смъртна присъда. А Енчев - офицер в ПГУ в Югославия. А Стоянов се излъга и го прати посланик, щото Енчев бе голям националист по Македония. А Петьо държи на такива типове.

    18:01 23.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове