Велизар Енчев: Радев можеше да откаже на САЩ за самолетите, без да се допитва до НС

Решението на "Прогресивна България" и ДПС за самолетите в "Безмер" затегна примката около врата ни, която САЩ ни поставиха през февруари при кабинета на Росен Желязков. Това мнение изказа пред БНР Велизар Енчев, журналист, дипломат и бивш депутат, като посочи, че премиерът Румен Радев е можел да откаже на искането на Вашингтон, без да се допитва до Народното събрание, тъй като "никъде в договора (от 2006 г., подновен през 2016 г.) няма нито една дума, че тази база може да се използва за военни действия срещу трета държава".
Той определи като позорно даденото от парламента одобрение на предложението за разполагане на военна техника и военнослужещи от САЩ в авиобаза "Безмер": "То е в пълно нарушение на международното право, на практиката на ЕС и на НАТО. Няма валидна резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която да разрешава употребата на сила срещу Иран. Второ - НАТО, на който се позоваваме, за да изпълняваме съюзническите си задължения, изобщо не води война срещу Иран. Трето - ЕС не е дал политическа и военна подкрепа за операцията, напротив - призовава за деескалация. Тези три аргумента са в пълна колизия с решението на Народното събрание. Това прави абсолютно точно определението ми, че е позорно решение".
По думите на Енчев много странно звучат изявленията на премиера Румен Радев и на военния министър Димитър Стоянов: "Единият е боен летец, а другият е инженер от военновъздушните сили с много висока позиция. Радев каза, че изключват от България да се водят бойни действия в Близкия изток, а Стоянов каза, че на българска територия няма да се разполагат никакви нападателни оръжия от всякакъв тип. Тези две изявления са подценяване на интелекта на българския гражданин, да не говорим за хората, които имат военно образование, защото е ясно, че самолетите - цистерни не хвърлят бомби, но без тях - бомбардировачите, които се зареждат от тях над Средиземно море, не могат да изпълнят бойните си мисии над Иран. В съвременната война самолетът - цистерна е част от бойната система на САЩ".
Според него разрешаването за ползване от САЩ на базата "Безмер" прави България пряк участник в тази война и подчерта, че се създават предпоставки за евентуални терористични действия на територията на страната ни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин
Коментиран от #7
16:57 23.07.2026
2 Ти пък, Велизаре
При това мнозинство и пеперудите от ядПС, много ясно, че ще го подкрепят!
Ами върза си потурите Радев!
Коментиран от #14, #20
16:58 23.07.2026
3 Реалист
Коментиран от #8
16:58 23.07.2026
4 Сатана Z
16:59 23.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Овчар
Коментиран от #52
17:00 23.07.2026
7 Някой
До коментар #1 от "Ивелин":Такова дрънкало е този Енчев. Раздава го бивш разузнавач всезнайко.
Коментиран от #13, #28
17:01 23.07.2026
8 Шпек
До коментар #3 от "Реалист":Драгалевският ромей Костов участва във войната в Югославия,а жена му изнасяше контрабанда петрол за Сърбия.
Коментиран от #57
17:01 23.07.2026
9 Митрофанова
17:01 23.07.2026
10 Разкрития
Това е сделката. Дреме му на кРадев за България, за Иран или САЩ. Има задачи - изпълнява ги.
Сега ще видите как поне 3 милиарда ще тръгнат към терораша .
17:02 23.07.2026
11 Можеше
Коментиран от #40
17:03 23.07.2026
12 Карачобанов
17:03 23.07.2026
13 Бивш
До коментар #7 от "Някой":и настоящ под прикритие !
17:05 23.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Кочо
17:09 23.07.2026
16 604
17:10 23.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 По студията
Коментиран от #32
17:13 23.07.2026
19 големдебил
17:13 23.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Слави
17:16 23.07.2026
22 Кой предаде България
Коментиран от #62
17:16 23.07.2026
23 Ивчовците
17:17 23.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 тръц
До коментар #5 от "Ха-ха-ха!":Ееее все по-големи умници по тия сайтове бе.А засрамете се.Тоя човек е умен и ерудиран,кой знае пък ти колко акъл имаш,освен да пишеш глупости.
17:18 23.07.2026
26 Енчев
Коментиран от #33
17:19 23.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 цървул
До коментар #7 от "Някой":ами доста знае човека.То затова него го интервюират и цитират,а не нас,от форумите.
17:20 23.07.2026
29 На Ваня
17:20 23.07.2026
30 ужас
17:20 23.07.2026
31 Баба Ранга
Коментиран от #55
17:21 23.07.2026
32 Кочо
До коментар #18 от "По студията":Той и Мадуро се държеше като герой и независим! За 80 г. от 9 май бе в Москва с госпожата си, кротък, предан и смирен и само след няколко месеца никой не го защити, когато Тръмп включи секретното оръжие ,,Бамболино", блокира венецуелската ПВО и волята за защита на личната гвардия на Мадуро, натовари го на хеликоптера и го достави пред Американския трибунал по анцунг втора употреба! Нещо такова ще се случи и на наш управлене, ако се опита да се репчи! А и защо да го прави! В този все по обркан свят, от кого може да получиш някаква сигурност, освен от Америка! Е, имаше СССР и не ни дремеше от никой! Сега не е така, колкото и да не е приятно!
17:22 23.07.2026
33 Хмм
До коментар #26 от "Енчев":вече се опита - 0,5%
17:22 23.07.2026
34 Енчев както винаги на висота
Коментиран от #44, #68
17:22 23.07.2026
35 Григор
Коментиран от #48, #51
17:23 23.07.2026
36 Д-р Ментал
17:26 23.07.2026
37 Мадуро
17:27 23.07.2026
38 Хмм
17:27 23.07.2026
39 Троян
17:28 23.07.2026
40 По-точно
До коментар #11 от "Можеше":Нямаше възможност.
17:28 23.07.2026
41 Този
17:28 23.07.2026
42 Българския Щирлиц
17:30 23.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хе-хе
До коментар #34 от "Енчев както винаги на висота":Тридесет и седем години скачахте, вдигахте двата пръста, кой не скача е червен, сбогом любима, обявихте комунизма за престъпен, банани, хартия, НАТО, ЕС, Русия е агресор и сега Радев защо постъпвал така!? Защото вие го пожелахте и Русия ви изостави, а и да не ви изостави, нищо не може да направи! Ей тези кметове, които уж протестират, децата им са не в Техеран, а в САЩ, Лондон, Канада! Единия сума години от началото на демокрацията бе силов цирков артист в Италия! Не Енчо Керязов, друг, доста по едър господин! Удобството внуците ти да живеят при хората и да ползваш банани и приятна хартия един ден се плаща на касата!
17:30 23.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хорхе
17:33 23.07.2026
47 Чуйте
Имайте предвид, че депутат не умира в атентат...
17:35 23.07.2026
48 Споразумението
До коментар #35 от "Григор":не е, като договора, това първо, второ НАТО не е страна в тази война.
17:35 23.07.2026
49 Герги
17:36 23.07.2026
50 Вилизаре
Що не стаНа министър председател. БЕ...
ТИ ЛИ КЕ ЗАВАШ ЪКЪЛ. БЕ
Коментиран от #60
17:38 23.07.2026
51 Не лъжи
До коментар #35 от "Григор":В договора има клауза за предизвестие с една година... чуйте в тубата цялото му изказване...
Освен това истинската демокрация е да се допита народа... нали такава ни е конституцията...
или този договор е по-голям от народа...
Кой подписва договор, който подменя конституцията и ни прави американски роби...
Коментиран от #65
17:38 23.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Костадинов
Около Иран няма една читава база, всички са унищожени...
Толкова ще ни опазят американците...
17:42 23.07.2026
54 Гост
Коментиран от #58
17:44 23.07.2026
55 А вие никого няма да заблудите!
До коментар #31 от "Баба Ранга":Щото не са се п0$рали те!
17:45 23.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 а баурр
До коментар #8 от "Шпек":искаш?
17:47 23.07.2026
58 Да!
До коментар #54 от "Гост":Поредния Н-Е-Щ-А-С-Т-Н-И-К!
17:47 23.07.2026
59 Ако Велизар Енчев
Коментиран от #69
17:47 23.07.2026
60 Що да не ви дава?
До коментар #50 от "Вилизаре":КАТО СИ НЯМАТЕ!
17:49 23.07.2026
61 Радев няма думата .
17:51 23.07.2026
62 важния въпрос
До коментар #22 от "Кой предаде България":а знаете ли защо социалистите/мафията/ ни вкара в тези организации?
17:51 23.07.2026
63 Абсурдистан
17:54 23.07.2026
64 Доротея
17:55 23.07.2026
65 Силвия
До коментар #51 от "Не лъжи":Да, а трябва да се чуе интервюто с Велизар Енчев, то е направо велико. Тук резюмето на интервюто не е пълно.
17:56 23.07.2026
66 Байрактар"70
17:58 23.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Да, ама не!
До коментар #34 от "Енчев както винаги на висота":Докато се гласува на хартия, все така ще ви лъжат!
17:59 23.07.2026
69 Соросоид
До коментар #59 от "Ако Велизар Енчев":Къв борец против комунизма е Велизар, зная го, той си е комуняга. Баща му е партизанин, чичо му или вуйчото е затворник със смъртна присъда. А Енчев - офицер в ПГУ в Югославия. А Стоянов се излъга и го прати посланик, щото Енчев бе голям националист по Македония. А Петьо държи на такива типове.
18:01 23.07.2026