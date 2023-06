Откриха динозавър, смятан за последния от вида си (СНИМКА)

Американски учени откриха динозавър, за който смятат, че вероятно е последният от своя вид - ранен орнитопод, съобщи БТА.

Растителноядният екземпляр е наречен Iani smithi в чест на римския двулик бог Янус. Орнитоподите дават началото на развитието на по-познатите растителноядни динозаври с подобна на патешка човка муцуна - паразауролофи и едмонтозаври.

По-голямата част от скелета на този динозавър - череп, гръбнак и крака - са открити в Сийдър, щата Юта. Водещият учен Линдзи Зано от университет на Северна Каролина и ръководител на отдела по палеонтология в природонаучния музей в Северна Каролина, каза:

"Намирането на Яни е чист късмет. Ние знаехме, че подобен вид е съществувал като част от екосистемата, защото бяхме изолирали зъби, но не очаквахме да се натъкнем на толкова хубав скелет, особено от този период в развитието на Земята. Яни може би е последният оцелял от динозаврите, живели на това място в Северна Америка. Той е символ на променящата се планета. След неговия вид са се развили растителноядните динозаври с муцуна тип човка."

Excited to welcome Iani smithi to the world! Iani is our 3rd new #dinosaur from the @BLMNational Mussentuchit Mbr, UT (3+ on the way!) & helps fill data gaps at the dawn of the Late Cretaceous when Earth was becoming a 'super greenhouse,' part of our @NSF mid-Cretaceous project pic.twitter.com/EvhtnUbZhp