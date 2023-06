Дрейк издаде стихосбирка, подготвя и нов албум

Канадският певец и рапър Дрейк издаде стихосбирка и обяви, че предстои да издаде и нов албум, съобщи сп. „Ролинг стоун“, предава БТА.

Рекламната кампания за стихосбирката, наречена „Заглавията развалят всичко“, включи публикации във вестници като „Лос Анджелис таймс“, „Ню Йорк таймс“, „Хюстън кроникъл“ и много други. Така Дрейк показа корицата на книгата си, а в рекламите беше включен и QR код, който води до уебсайта на стихосбирката, където в кратко изявление беше обявен и предстоящият албум на изпълнителя, озаглавен „For All the Dogs“.

