Официално: Добрич е в грипна епидемия

Официално – от днес Добрич е в грипна епидемия. Областта е втората в страната, след Варна, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки.
До 25 януари учениците минават на онлайн обучение. Спират се свижданията в болниците, профилактичните прегледи и имунизациите. Най-висока е заболеваместта сред децата от 0 до 4 години - почти 1 140 души, сочат данните на местната здравна инспекция. А най-ниска - сред пенсионерите.
Предeпидемична е обстановката в Силистра и Бургас. Очаква се в следващите дни още области на обявят грипна епидемия.
8 Ганьо
но понеже са п...тии не могат да го разберат.
Така или иначе не можеш да спреш заразата.
Затворете молове, хипермаркетите игрални зали и други.
09:11 16.01.2026
9 Толбухин
Защо ли?
Направете една смислена анкета .
Одобрявате ли въвеждането на грипна ваканция.
Коментиран от #10, #14
09:15 16.01.2026
11 !!!!!
Коментиран от #15
07:07 19.01.2026
12 Бай Х
07:10 19.01.2026
15 Адрес 4000
До коментар #11 от "!!!!!":Нали,
Едно време никакъв грип нямаше
Ех едно време какво беше
Сега тея либерaсти
Нищо не разбират
07:56 19.01.2026
16 тиквенсониада
Какво е лечението и ваксината срущу това ! Виждате какви поражения има върху хората - пагубни !
08:24 19.01.2026
17 Майтап
Че и почти липсващите паркоместа сега ще бъдат заети от свободните учащи.
МИЛА ВАКАНЦИЯ, ЧАКАМ ТЕ,...
08:26 19.01.2026