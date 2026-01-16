Новини
България »
Добрич »
Официално: Добрич е в грипна епидемия

16 Януари, 2026 07:35, обновена 19 Януари, 2026 06:45

  • добрич-
  • грипна епидемия-
  • дистанционно обучение

Предeпидемична е обстановката в Силистра и Бургас

Официално: Добрич е в грипна епидемия - 1
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Официално – от днес Добрич е в грипна епидемия. Областта е втората в страната, след Варна, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки.

До 25 януари учениците минават на онлайн обучение. Спират се свижданията в болниците, профилактичните прегледи и имунизациите. Най-висока е заболеваместта сред децата от 0 до 4 години - почти 1 140 души, сочат данните на местната здравна инспекция. А най-ниска - сред пенсионерите.

Предeпидемична е обстановката в Силистра и Бургас. Очаква се в следващите дни още области на обявят грипна епидемия.


Добрич / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ганьо

    3 4 Отговор
    С това дистанционно нищо не правят майката на икономиката,
    но понеже са п...тии не могат да го разберат.
    Така или иначе не можеш да спреш заразата.
    Затворете молове, хипермаркетите игрални зали и други.

    09:11 16.01.2026

  • 9 Толбухин

    4 2 Отговор
    Много изтрит коментар има явно хората ругаят.
    Защо ли?
    Направете една смислена анкета .
    Одобрявате ли въвеждането на грипна ваканция.

    Коментиран от #10, #14

    09:15 16.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 !!!!!

    1 2 Отговор
    Няма никакъв грип. Хората се хранят и живеят нездравословно. При мен грип няма.

    Коментиран от #15

    07:07 19.01.2026

  • 12 Бай Х

    1 1 Отговор
    Oлигофрена пуши цигари. Пие алкохол и после що бил болен.

    07:10 19.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Адрес 4000

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "!!!!!":

    Нали,
    Едно време никакъв грип нямаше
    Ех едно време какво беше
    Сега тея либерaсти
    Нищо не разбират

    07:56 19.01.2026

  • 16 тиквенсониада

    0 0 Отговор
    Има повсеместна епидемия от проказата , която сеят из България ДВАМАТА ДЕБЕЛИ ШИШКОВЦИ !
    Какво е лечението и ваксината срущу това ! Виждате какви поражения има върху хората - пагубни !

    08:24 19.01.2026

  • 17 Майтап

    0 0 Отговор
    Сега вече почва грипната епидемия след масовото излизане на учениците по улици, магазини и заведения.
    Че и почти липсващите паркоместа сега ще бъдат заети от свободните учащи.
    МИЛА ВАКАНЦИЯ, ЧАКАМ ТЕ,...

    08:26 19.01.2026

