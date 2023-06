Мъск се готви активно за мача си със Зукърбърг (СНИМКА)

Илон Мъск се готви активно за мача си с Марк Зукърбърг, съобщи в Туитър Лекс Фридман, известен с черен пояс по джу-джицу, който има собствен подкаст.

"Вчера проведох импровизирана тренировъчна сесия с Илон Мъск в продължение на няколко часа", съобщи Фридман в социалната мрежа. "Изключително съм впечатлен от силата, мощта и уменията му, както в стойка, така и на земя. Беше епично", се казва в туита, придружен от снимка, в която Мъск хвърля черния пояс на земята.

"Наистина е вдъхновяващо да видиш Илон и Марк да тренират бойни изкуства, но мисля, че за света ще бъде далеч по-добре, ако тренират бойни изкуства, но не се бият в клетката. Въпреки това, както казва Илон, най-забавният резултат е най-вероятен...аз ще съм там за тях, без значение какво се случва".

В друг туит на Фридман се отбелязва, че евентуален "мач по джу-джуцу между Илон и Зук със сигурност би бил забавен обрат. Аз съм силно "за" това".

Провереният акаунт на Мъск обаче е отговорил на това с репликата "нека да го водим по пълните правила на ММА".