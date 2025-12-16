И ДПС-Ново начало е за машинен вот, но не и с тези машини

Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?
Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепа и сте крепили това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори, че България трябва да има стабилно и дългосрочно управление с цял мандат, така че да реализира важни за страната политики. Така се обърна президентът Румен Радев към представителите на ПГ на "ДПС - Ново начало" на поредния кръг от консултации в президентската институция.
"Вие сте в дълбочината на тези процеси, които текат в българския парламент и в нашето общество и в тази връзка смятате ли да продължите тази ваша теза и да търсите продължаване на живота на 51-вото Народно събрание, макар и в друга управленска конфигурация или вече мислите, че трябва да отиваме непременно на предсрочни парламентарни избори?", попита държавният глава.
Той зададе и още един въпрос - нужна ли са промени в Изборния кодекс, за да има повече доверие от хората и повече мерки за честност и прозрачност на тези избори.
Президентът попита и за удължителния закон за бюджета как виждат реализацията на този закон в една нова финансова рамка, която предстои за страната.
Йордан Цонев, "ДПС - Ново начало": "Ние подкрепяхме това управление с ясното съзнание, че политическата криза от последните 4-5 години трябва да намери своето решение. Предвид и важните събития, които предстояха пред страната - въвеждането на еврото като единна валута в България, излизането от финансовите дисбаланси, в които се намираше страната, геополитическата обстановка, която с тази война не е никак благоприятна за Европа и за нас особено. Това беше нашето разбиране при подкрепата на този кабинет."
Цонев подчерта, че са подкрепяли правителството за политики и не са участвали в управлението с постове.
Събитията, които се случиха, ясно ни казват, че този парламент е приключил своя реален политически живот, коментира по време на консултациите при президента зам.-председателят на парламентарната група "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев. По наше мнение трябваше да има редовен бюджет, а не удължителен, но при тази тази ситуация, при която повечето политически сили искат удължителен, ще подкрепим удължителния бюджет, заяви Цонев. Удължителният бюджет не дава възможност за защита на големи социални групи, смятат от "ДПС-Ново начало". Цонев припомни, че януари-февруари са най-слабите като постъпления месеци и това ще затрудни много бюджета.
Йордан Цонев припомни, че те са подкрепили това управление с ясното съзнание, че политическата криза от последните четири години трябва да намери своето решение и предвид важните събития, които предстояха пред страната – въвеждане на еврото, геополитическата обстановка. Ние сме го подкрепяли за политики, не сме участвали в управлението с постове – на ниво в изпълнителната власт, нито в парламентарни комисии, за да е ясно, че подкрепяме правителството, а не заради постове, каза Цонев.
"ДПС-Ново начало" е за машинно гласуване, но не с тези машини, които са компрометирани, стана известно в хода на разговора.
В началото Йордан Цонев благодари за отправената от Румен Радев покана за консултации и за поставените въпроси.
3 провинциалист
Коментиран от #5, #54
11:59 16.12.2025
4 Асен
12:00 16.12.2025
5 Видьо Видев
До коментар #3 от "провинциалист":Геният Асен Василев е нашият спасител!Бог ни го изпрати!
12:00 16.12.2025
6 Абе
12:00 16.12.2025
7 Боруна Лом
12:01 16.12.2025
8 Дилър на машини
12:04 16.12.2025
9 Ай стига с тези машини, бе!
Какво доверие може да се има на софтуера машинен вот
след като нашата Германия покровителка - премахна машините
по причина защита на вота на гражданите от измами!
Или целта на машините е (както се пише по Форумите!)
ДА СЕ СПЕСТЯТ пари от купуване на избиратели, щот
със софтуера можел да отпраска какъвто искате резултат?!
Коментиран от #16, #24
12:04 16.12.2025
10 хихи
Коментиран от #13
12:06 16.12.2025
11 Бай Араб
12:06 16.12.2025
12 1/12 може да се харчи с удължен бюджет
12:07 16.12.2025
13 хихи
До коментар #10 от "хихи":След въвеждането на мащиното гласуване ромите изчезнаха от опашката за гласуване...
Коментиран от #47
12:08 16.12.2025
14 Двамата
Румбата, Пеевски, Боко- върли атлантици
Българите сами , с Възраждане
Това е
Коментиран от #63
12:08 16.12.2025
15 Дрът Ром
12:09 16.12.2025
16 провинциалист
До коментар #9 от "Ай стига с тези машини, бе!":"В КОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ СЕ ГЛАСУВА С МАШИНИ?!" - а това какво общо има с нас?
Коментиран от #44
12:09 16.12.2025
17 Внимаваме
12:09 16.12.2025
19 Тоз
12:10 16.12.2025
21 Някой
Дали да се гласува с мащини или не, не го решава призидента, а парламента. Президевга да не се занимава с неща, които не са му в правомощията.
Винаги трябва да има възвожност за класическо гласуване с хартиени бюлетини. Електричестното може да спре, машина да се развали ... Малоумно е да разхождат машини и бюлетини до Австралия, Япония, Арженгита, Аляска, Перу, Колумбия ... където в една секция гласуват по 20-30 човека. 50 бюлетини може да се отпечатат с обикновин принтер. Кога ще се напрови избирателен район ЧУЖБИНА?
Аз принципно съм против машините и съм за хартиено гласуване с най-обикновенни хартиени бюретини без защита. Проблема не е в хартиените бюлетини, а в избирателния закон. организацията и хората. Когато хората искат да фалшифицират ризултатите ще си намерят ночини, ако закона и организацията има пропуски. Но в сегашната ситуация може би е добре да има машивно гласуване в следващите 5 години.
12:11 16.12.2025
22 12м. по 1/12 може да се харчи с удължен
И в лева ! ....И в лева ! ....гласи закона
12:11 16.12.2025
23 Христо
12:11 16.12.2025
24 Бай Араб
До коментар #9 от "Ай стига с тези машини, бе!":Ами ти чак сега ли разбра каква измама са машините? На предните избори Киро Тъпото нали предлагаше да даде кодовете от машините на БСП срещу подкрепа.
12:12 16.12.2025
25 1111
12:12 16.12.2025
26 Ььь
12:13 16.12.2025
27 разберете го
Коментиран от #50
12:14 16.12.2025
28 Чудесно!
12:14 16.12.2025
29 ами, и да не ни харесва
Досега - това беше най-смисленият и разумен диалог.
12:15 16.12.2025
30 Българин
12:17 16.12.2025
31 Бащата на някаква Саяна
12:17 16.12.2025
32 Знае
12:17 16.12.2025
33 Бащата на някаква Саяна
12:17 16.12.2025
34 Бай Араб
12:17 16.12.2025
37 Бащата на някаква Саяна
12:19 16.12.2025
38 По старият бюджет
12:19 16.12.2025
39 Играта
12:20 16.12.2025
40 Някой
Кога ще се напрови избирителен район ЧУЖБИНА?
Безобразие е примерно да се добавят едни 30 000 гласа от Турция в избирателен район Перник и така Перник да има 3-ма депутати от ДПС.
12:20 16.12.2025
42 Бащата на някаква Саяна
12:21 16.12.2025
43 По старият бюджет
12:22 16.12.2025
44 Задаваш въпрос като за дебили
До коментар #16 от "провинциалист":До коментар 16:
"В КОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ СЕ ГЛАСУВА С МАШИНИ?!"
- а това какво общо има с нас? ""
.................
Не знаем кои сте вие, за да има нещо общо с вас, наистина!
Изглежда вие не сте българин, и не живеете в България,
и не сте част от българския народ!
12:22 16.12.2025
46 ЗАБРАНЯВАМ
12:22 16.12.2025
47 Знае
До коментар #13 от "хихи":След въвеждането на машинното гласуване ромите изчезнаха защото машинките гласуват вместо тях . Така хем се икономисват и пари за купуване на гласове . Хем се гепи процент комисионни за закупуването , или вземането под наем на машинките . :-))))₩
Коментиран от #59
12:22 16.12.2025
50 Бай Араб
До коментар #27 от "разберете го":Какво да разбират,никой не се стреми към честен избор Когато ИТН бяха първа политическа сила имаше предложение да се броят отрязъците, ИТН- казаха да се броят 30% само защото така било справедливо.
12:24 16.12.2025
53 Още ще вдигнем БВП-то
12:26 16.12.2025
54 За разследване
До коментар #3 от "провинциалист":В Бразилия хванаха СмартМатик как не позволява да се гласува за даден лидер.
Манипулират се - Имаш Wi-Fi, Bluetoot, infrared и още и още честоти.
У нас дали са праведни ?
Коментиран от #60
12:28 16.12.2025
55 тролдоктор
12:28 16.12.2025
56 Ясно е
12:28 16.12.2025
57 И Радев е престъпник
12:29 16.12.2025
59 хихи
До коментар #47 от "Знае":Не споря! Аз съм фен на хартиената бюлетина. Но пък при последното гласуване се оказа, че има изчезнали чували. Трябва да има ясно радписано кой отговаря и наказание, ако изчезнат. Драска се върху бюлетините, има видеонаблюдение, няма наказани...
12:31 16.12.2025
60 Говориш глупости!
До коментар #54 от "За разследване":Нали всеки гласоподавател може сам да провери какво е отпечатала машината, преди да пусне хартиения отрязък в урната? Как ще го накарат да гласува за друг? После и комисията с наблюдателите броят и провиряват за съответствие с машинния протокол! Няма как да стане такава манипулация!
Коментиран от #62
12:31 16.12.2025
61 Няма събуждане верно
12:31 16.12.2025
62 хихи
До коментар #60 от "Говориш глупости!":Гласуваш, четеш, грешен резулат. Ти си виновен не си натиснал правилната позиция)! Нямаш право на поправка
12:33 16.12.2025
63 Двама-трима
До коментар #14 от "Двамата":"Подпалихте си къщата,за да изгори плевнята на съседа".Иначе,ние сме в еврозоната и на протеста протестирахте съвсем излишно с надежда да се запази лева.Между другото на обратната страна на евромонетите има български символи,като Паисий Хилендарски напр.Сега за другата опорка Русия.И аз обичам Русия,както повечето българи,но пътят на България е друг и както се казва и да се горем ,и да не се гордеем,че сме българи, БЪЛГАРИ СМЕ,по добре да се гордеем.
12:34 16.12.2025
64 Ужас
12:34 16.12.2025
65 Домашен любимец
12:35 16.12.2025
67 Далавера с машини
12:35 16.12.2025
68 всички ДЕПУТАТИ ДА ПРАТЯТ ДЕЦАТА СИ В
12:36 16.12.2025