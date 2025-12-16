Новини
И ДПС-Ново начало е за машинен вот, но не и с тези машини

16 Декември, 2025 11:56, обновена 16 Декември, 2025 12:05

  • румен радев-
  • йордан цонев-
  • дпс-ново начало-
  • парламент-
  • избори

Президентът Румен Радев продължава с консултациите

И ДПС-Ново начало е за машинен вот, но не и с тези машини - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?

Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепа и сте крепили това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори, че България трябва да има стабилно и дългосрочно управление с цял мандат, така че да реализира важни за страната политики. Така се обърна президентът Румен Радев към представителите на ПГ на "ДПС - Ново начало" на поредния кръг от консултации в президентската институция.

"Вие сте в дълбочината на тези процеси, които текат в българския парламент и в нашето общество и в тази връзка смятате ли да продължите тази ваша теза и да търсите продължаване на живота на 51-вото Народно събрание, макар и в друга управленска конфигурация или вече мислите, че трябва да отиваме непременно на предсрочни парламентарни избори?", попита държавният глава.

Той зададе и още един въпрос - нужна ли са промени в Изборния кодекс, за да има повече доверие от хората и повече мерки за честност и прозрачност на тези избори.

Президентът попита и за удължителния закон за бюджета как виждат реализацията на този закон в една нова финансова рамка, която предстои за страната.

Йордан Цонев, "ДПС - Ново начало": "Ние подкрепяхме това управление с ясното съзнание, че политическата криза от последните 4-5 години трябва да намери своето решение. Предвид и важните събития, които предстояха пред страната - въвеждането на еврото като единна валута в България, излизането от финансовите дисбаланси, в които се намираше страната, геополитическата обстановка, която с тази война не е никак благоприятна за Европа и за нас особено. Това беше нашето разбиране при подкрепата на този кабинет."

Цонев подчерта, че са подкрепяли правителството за политики и не са участвали в управлението с постове.

Събитията, които се случиха, ясно ни казват, че този парламент е приключил своя реален политически живот, коментира по време на консултациите при президента зам.-председателят на парламентарната група "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев. По наше мнение трябваше да има редовен бюджет, а не удължителен, но при тази тази ситуация, при която повечето политически сили искат удължителен, ще подкрепим удължителния бюджет, заяви Цонев. Удължителният бюджет не дава възможност за защита на големи социални групи, смятат от "ДПС-Ново начало". Цонев припомни, че януари-февруари са най-слабите като постъпления месеци и това ще затрудни много бюджета.

Йордан Цонев припомни, че те са подкрепили това управление с ясното съзнание, че политическата криза от последните четири години трябва да намери своето решение и предвид важните събития, които предстояха пред страната – въвеждане на еврото, геополитическата обстановка. Ние сме го подкрепяли за политики, не сме участвали в управлението с постове – на ниво в изпълнителната власт, нито в парламентарни комисии, за да е ясно, че подкрепяме правителството, а не заради постове, каза Цонев.

"ДПС-Ново начало" е за машинно гласуване, но не с тези машини, които са компрометирани, стана известно в хода на разговора.

В началото Йордан Цонев благодари за отправената от Румен Радев покана за консултации и за поставените въпроси.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 провинциалист

    22 3 Отговор
    А с кои машини? С на някоя наша фирма машините ли? Това колко милиона бяха?

    Коментиран от #5, #54

    11:59 16.12.2025

  • 4 Асен

    14 7 Отговор
    А може би с машинките на Шиши или още по добре на неговият ортак Черепа????

    12:00 16.12.2025

  • 5 Видьо Видев

    11 7 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Геният Асен Василев е нашият спасител!Бог ни го изпрати!

    12:00 16.12.2025

  • 6 Абе

    7 16 Отговор
    ДПС НН е Сила и Мощ. 250 хиляди роми стоят зад тях и 50 хиляди мюсюлмани.

    12:00 16.12.2025

  • 7 Боруна Лом

    14 3 Отговор
    И ПАК ЛИ МИЛИОНИ ЗА БЕЗРОДНИЦИТЕ?СРАМА НЯМА ТЕ

    12:01 16.12.2025

  • 8 Дилър на машини

    10 2 Отговор
    Този е моят човек

    12:04 16.12.2025

  • 9 Ай стига с тези машини, бе!

    7 12 Отговор
    В КОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ СЕ ГЛАСУВА С МАШИНИ?!
    Какво доверие може да се има на софтуера машинен вот
    след като нашата Германия покровителка - премахна машините
    по причина защита на вота на гражданите от измами!

    Или целта на машините е (както се пише по Форумите!)
    ДА СЕ СПЕСТЯТ пари от купуване на избиратели, щот
    със софтуера можел да отпраска какъвто искате резултат?!

    Коментиран от #16, #24

    12:04 16.12.2025

  • 10 хихи

    1 14 Отговор
    Странно но ДПС-НН говорят най-нормално от всички...

    Коментиран от #13

    12:06 16.12.2025

  • 11 Бай Араб

    5 15 Отговор
    Машините, машините за тях трепери президента,без тях нищо не може да постигне. Няма да може да стане - Ала бала , без руските машини.Винаги се сещам за машината на Пурко за рязане на парцали.

    12:06 16.12.2025

  • 12 1/12 може да се харчи с удължен бюджет

    5 1 Отговор
    И в лева ! ....И в лева ! ....гласи закона

    12:07 16.12.2025

  • 13 хихи

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "хихи":

    След въвеждането на мащиното гласуване ромите изчезнаха от опашката за гласуване...

    Коментиран от #47

    12:08 16.12.2025

  • 14 Двамата

    8 4 Отговор
    Липсва третия- Боко
    Румбата, Пеевски, Боко- върли атлантици
    Българите сами , с Възраждане
    Това е

    Коментиран от #63

    12:08 16.12.2025

  • 15 Дрът Ром

    8 2 Отговор
    Как така с машини бре ,ами чаветата няма да могат да гласуват,ще им падне дохода

    12:09 16.12.2025

  • 16 провинциалист

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ай стига с тези машини, бе!":

    "В КОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ СЕ ГЛАСУВА С МАШИНИ?!" - а това какво общо има с нас?

    Коментиран от #44

    12:09 16.12.2025

  • 17 Внимаваме

    0 1 Отговор
    Долни хора пипат мъдуровките.Маниполацията е възможна.

    12:09 16.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тоз

    17 0 Отговор
    път Ментата без турска баклава отишъл , но иначе се мазно се Усмял до ушите ! Нови машини искал бил ? Яяя , марш от политиката !

    12:10 16.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Някой

    2 5 Отговор
    Когато контролно се броят разписките, няма значение какви са машините.
    Дали да се гласува с мащини или не, не го решава призидента, а парламента. Президевга да не се занимава с неща, които не са му в правомощията.

    Винаги трябва да има възвожност за класическо гласуване с хартиени бюлетини. Електричестното може да спре, машина да се развали ... Малоумно е да разхождат машини и бюлетини до Австралия, Япония, Арженгита, Аляска, Перу, Колумбия ... където в една секция гласуват по 20-30 човека. 50 бюлетини може да се отпечатат с обикновин принтер. Кога ще се напрови избирателен район ЧУЖБИНА?

    Аз принципно съм против машините и съм за хартиено гласуване с най-обикновенни хартиени бюретини без защита. Проблема не е в хартиените бюлетини, а в избирателния закон. организацията и хората. Когато хората искат да фалшифицират ризултатите ще си намерят ночини, ако закона и организацията има пропуски. Но в сегашната ситуация може би е добре да има машивно гласуване в следващите 5 години.

    12:11 16.12.2025

  • 22 12м. по 1/12 може да се харчи с удължен

    2 1 Отговор
    бюджет .....
    И в лева ! ....И в лева ! ....гласи закона

    12:11 16.12.2025

  • 23 Христо

    14 0 Отговор
    Данчо Ментата изкара хората на протест с наглостта си. И Шиши също.

    12:11 16.12.2025

  • 24 Бай Араб

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ай стига с тези машини, бе!":

    Ами ти чак сега ли разбра каква измама са машините? На предните избори Киро Тъпото нали предлагаше да даде кодовете от машините на БСП срещу подкрепа.

    12:12 16.12.2025

  • 25 1111

    9 1 Отговор
    Това са папагалщини! ТОЧНО С ТЕЗИ МАШИНИ ТРЯБВА! Сканирането на хартиени бюлетини предполага манипулации с добавени в урната надписани бюлетини И НЕ ГАРАНТИРА ЧЕСТНОСТТА НА ВОТА!

    12:12 16.12.2025

  • 26 Ььь

    9 1 Отговор
    Тез мyтpи днес нещо много кротки бе. И cвuнята скоро не е изкачал да kвичи пред медиите, както го правеше ежедневно досега.

    12:13 16.12.2025

  • 27 разберете го

    3 2 Отговор
    Няма честен избор, ако не може ФИЗИЧЕСКИ да се провери резултата.

    Коментиран от #50

    12:14 16.12.2025

  • 28 Чудесно!

    5 1 Отговор
    Сега да се премахнат и номерата от бюлетините, та избирателите да трябва да четат имената на партиите разджуркани на машините и да закриваме този тумор!!!

    12:14 16.12.2025

  • 29 ами, и да не ни харесва

    2 3 Отговор
    Но от ДПС се държаха най-достойно и политически правилно. Бяха сдържани и заявиха отговорно отношение към всяко идващо предизвикателство.
    Досега - това беше най-смисленият и разумен диалог.

    12:15 16.12.2025

  • 30 Българин

    1 0 Отговор
    "Мапината" е компютър. Какво прави, зависи от инсталираният софтуер.

    12:17 16.12.2025

  • 31 Бащата на някаква Саяна

    1 3 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:17 16.12.2025

  • 32 Знае

    1 0 Отговор
    Данчо МЕНТАТА отново е в стихията си . ДПС са ЗА машинен вот , но не с машинките и флешките на Кирчококорчовци, а с машинки и флешки на ДПС . Тогава електоратът на ДПС и останалите балъци няма да имат нужда дори да ходят до избирателните секции . Защото машинките сами ще гласуват вместо тях . :-))))

    12:17 16.12.2025

  • 33 Бащата на някаква Саяна

    1 3 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:17 16.12.2025

  • 34 Бай Араб

    4 0 Отговор
    Не може ли да гласуваме с машината за парцали на Пурко ? Машини от този вид можем да си произведем и сами ,да не купуваме от вън.Също такъв модел машина ще може да реже отрязъци от бюлетината вместо парцали.

    12:17 16.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бащата на някаква Саяна

    1 3 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди Рашидов

    12:19 16.12.2025

  • 38 По старият бюджет

    3 3 Отговор
    Трансфери са възможни и задължителни единствено в лева. Какво ми се правят на интересни всички атлантически нищожества ? А? Пуйки ...

    12:19 16.12.2025

  • 39 Играта

    0 1 Отговор
    Няма време!

    12:20 16.12.2025

  • 40 Някой

    5 0 Отговор
    Ало депутатите, стига сте се правили на нечули, неразбрали. Има сериозен проблем с изборния закон.
    Кога ще се напрови избирителен район ЧУЖБИНА?

    Безобразие е примерно да се добавят едни 30 000 гласа от Турция в избирателен район Перник и така Перник да има 3-ма депутати от ДПС.

    12:20 16.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Бащата на някаква Саяна

    1 3 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:21 16.12.2025

  • 43 По старият бюджет

    4 0 Отговор
    си пише "в лева" а някакви нищожества искат да ни убедят че и в донги можело даже

    12:22 16.12.2025

  • 44 Задаваш въпрос като за дебили

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "провинциалист":

    До коментар 16:
    "В КОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ СЕ ГЛАСУВА С МАШИНИ?!"
    - а това какво общо има с нас? ""
    .................
    Не знаем кои сте вие, за да има нещо общо с вас, наистина!
    Изглежда вие не сте българин, и не живеете в България,
    и не сте част от българския народ!

    12:22 16.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ЗАБРАНЯВАМ

    2 0 Отговор
    Нали затова купихме точно тези машини за торба пари. Забранено в Европа.

    12:22 16.12.2025

  • 47 Знае

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "хихи":

    След въвеждането на машинното гласуване ромите изчезнаха защото машинките гласуват вместо тях . Така хем се икономисват и пари за купуване на гласове . Хем се гепи процент комисионни за закупуването , или вземането под наем на машинките . :-))))₩

    Коментиран от #59

    12:22 16.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "разберете го":

    Какво да разбират,никой не се стреми към честен избор Когато ИТН бяха първа политическа сила имаше предложение да се броят отрязъците, ИТН- казаха да се броят 30% само защото така било справедливо.

    12:24 16.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Още ще вдигнем БВП-то

    2 1 Отговор
    с купуването на нови машини. Само така юнаци. И да са турски ако може този път

    12:26 16.12.2025

  • 54 За разследване

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    В Бразилия хванаха СмартМатик как не позволява да се гласува за даден лидер.
    Манипулират се - Имаш Wi-Fi, Bluetoot, infrared и още и още честоти.

    У нас дали са праведни ?

    Коментиран от #60

    12:28 16.12.2025

  • 55 тролдоктор

    1 0 Отговор
    КОЙ ПУСНА ПАЦИЕНТИТЕ ВЪВ ФОРУМА?

    12:28 16.12.2025

  • 56 Ясно е

    1 0 Отговор
    Вече няма партия НН

    12:28 16.12.2025

  • 57 И Радев е престъпник

    1 1 Отговор
    Това става ясно от изказванията му. По точно съучастник на престъпници. Настоящ и бъдещ

    12:29 16.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Знае":

    Не споря! Аз съм фен на хартиената бюлетина. Но пък при последното гласуване се оказа, че има изчезнали чували. Трябва да има ясно радписано кой отговаря и наказание, ако изчезнат. Драска се върху бюлетините, има видеонаблюдение, няма наказани...

    12:31 16.12.2025

  • 60 Говориш глупости!

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "За разследване":

    Нали всеки гласоподавател може сам да провери какво е отпечатала машината, преди да пусне хартиения отрязък в урната? Как ще го накарат да гласува за друг? После и комисията с наблюдателите броят и провиряват за съответствие с машинния протокол! Няма как да стане такава манипулация!

    Коментиран от #62

    12:31 16.12.2025

  • 61 Няма събуждане верно

    1 0 Отговор
    Мафията в България напечата над 17 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те са 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже. ....

    12:31 16.12.2025

  • 62 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Говориш глупости!":

    Гласуваш, четеш, грешен резулат. Ти си виновен не си натиснал правилната позиция)! Нямаш право на поправка

    12:33 16.12.2025

  • 63 Двама-трима

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Двамата":

    "Подпалихте си къщата,за да изгори плевнята на съседа".Иначе,ние сме в еврозоната и на протеста протестирахте съвсем излишно с надежда да се запази лева.Между другото на обратната страна на евромонетите има български символи,като Паисий Хилендарски напр.Сега за другата опорка Русия.И аз обичам Русия,както повечето българи,но пътят на България е друг и както се казва и да се горем ,и да не се гордеем,че сме българи, БЪЛГАРИ СМЕ,по добре да се гордеем.

    12:34 16.12.2025

  • 64 Ужас

    0 0 Отговор
    Данчо Ментата е уникален хитрец и мошеник. Може да вирее при всякакви управления и при всекиго. Невероятно политическо влечуго.

    12:34 16.12.2025

  • 65 Домашен любимец

    0 0 Отговор
    Защо са тези консултации, след като всички знаят, че след оставка се връчва мандат на първата сила, на втората сила и ако не успеят, тогава може да има консултации, за да избере президента на кого от следващите да връчи последния трети мандат!? Сега само отиват да правят циркове, конкурент ли бил, в герб не можаха да намерят някоя по красива и пратили Сачева да тъпее и излишни глупости и губене на време!

    12:35 16.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Далавера с машини

    0 0 Отговор
    Малее, колко е мазен ментата!?

    12:35 16.12.2025

  • 68 всички ДЕПУТАТИ ДА ПРАТЯТ ДЕЦАТА СИ В

    0 0 Отговор
    УКРАЙНА И ТОГАВА ДА СИ ОТВАРЯТ СМРЪДЛИВАТА УСТА !

    12:36 16.12.2025

