И ДПС-Ново начало е за машинен вот, но не и с тези машини

Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?

Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепа и сте крепили това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори, че България трябва да има стабилно и дългосрочно управление с цял мандат, така че да реализира важни за страната политики. Така се обърна президентът Румен Радев към представителите на ПГ на "ДПС - Ново начало" на поредния кръг от консултации в президентската институция.

"Вие сте в дълбочината на тези процеси, които текат в българския парламент и в нашето общество и в тази връзка смятате ли да продължите тази ваша теза и да търсите продължаване на живота на 51-вото Народно събрание, макар и в друга управленска конфигурация или вече мислите, че трябва да отиваме непременно на предсрочни парламентарни избори?", попита държавният глава.

Той зададе и още един въпрос - нужна ли са промени в Изборния кодекс, за да има повече доверие от хората и повече мерки за честност и прозрачност на тези избори.

Президентът попита и за удължителния закон за бюджета как виждат реализацията на този закон в една нова финансова рамка, която предстои за страната.

Йордан Цонев, "ДПС - Ново начало": "Ние подкрепяхме това управление с ясното съзнание, че политическата криза от последните 4-5 години трябва да намери своето решение. Предвид и важните събития, които предстояха пред страната - въвеждането на еврото като единна валута в България, излизането от финансовите дисбаланси, в които се намираше страната, геополитическата обстановка, която с тази война не е никак благоприятна за Европа и за нас особено. Това беше нашето разбиране при подкрепата на този кабинет."

Цонев подчерта, че са подкрепяли правителството за политики и не са участвали в управлението с постове.

"ДПС-Ново начало" е за машинно гласуване, но не с тези машини, които са компрометирани, стана известно в хода на разговора.

В началото Йордан Цонев благодари за отправената от Румен Радев покана за консултации и за поставените въпроси.