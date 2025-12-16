Новини
Доналд Тръмп се подигра с покойния актьор Роб Райнeр

Доналд Тръмп се подигра с покойния актьор Роб Райнeр

16 Декември, 2025 07:14

Тръмп често напада опонентите си и хвали обществени фигури, които го подкрепят

Доналд Тръмп се подигра с покойния актьор Роб Райнeр - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп се подигра с покойния актьор и режисьор Роб Райнер, който беше гласовит активист на Демократическата партия, като изказа предположението, че той може да е бил убит заради антитръмпистките си възгледи, предаде Ройтерс, цитирани от bTVnovinite.bg.

Телата на 78-годишния Райнър и 68-годишната му съпруга Мишел бяха открити в дома на двойката в неделя. Синът им Ник Райнър бе задържан по обвинения в убийство.

В публикация в социалната мрежа "Truth Social" Тръмп определи Роб Райнер като "измъчван и борил се" човек и добави, че той и съпругата му са починали "вероятно заради гнева, който са предизвикали", противопоставяйки се на президента републиканец.

"Беше известен с това, че докарваше хората до ЛУДОСТ с бясната си обсесия по Президента Доналд Джей Тръмп", пише още в публикацията в "Truth Social".

Тръмп често напада опонентите си и хвали обществени фигури, които го подкрепят. Той не представи никакви доказателства, че политическите възгледи на Райнър имат някакво отношение към смъртта на двойката.

През 2017 г. Райнер каза в интервю за изданието Variety, че Тръмп е "психически негоден" и също така го нарече "най-неквалифицираното човешко същество, което някога е поемало президентския пост на САЩ".

Тръмп написа в "Truth Social", че Райнeр страда от "увреждащо ума заболяване, известно като СИНДРОМ НА ТРЪМП".

Изказванията му предизвикаха критики от страна на негови съпартийци.

"Независимо от това какво мислите за Роб Райнър, това е неподходящ и неуважителен коментар за човек, който току-що е бил брутално убит", написа в социалните мрежи конгресменът от Кентъки Томас Маси.

"Това е семейна трагедия, а не въпрос на политика или политически врагове", заяви конгресменката от Джорджия Марджъри Тейлър Грийн.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 луцифер

    2 1 Отговор
    чакам рижия в ада.

    07:23 16.12.2025

  • 2 Е сега

    1 1 Отговор
    Разбрахте ли къв луд човек бърка света

    07:35 16.12.2025