Новини
Любопитно »
Евгени Минчев ще участва в "Като две капки вода"

Евгени Минчев ще участва в "Като две капки вода"

16 Декември, 2025 07:45 372 3

  • евгени минчев-
  • маги халваджиян-
  • като две капки вода

За това намекна самият той

Евгени Минчев ще участва в "Като две капки вода" - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Евгени Минчев е бил на преговори за участие в шоуто "Като две капки вода", намекна самият той. Лорда, както в последните години се представя бившият ватман, е ходил на среща с братята Халваджиян и тяхната дясна ръка и съдружник Кирил Киров-Кико. Най-вероятно са обсъждали оферта за предстоящ 14-и сезон на хитовото шоу на NOVA, пише plovdiv24.bg.

"Капо ди тути Капки (шеф на всички Капки – б.а.)... Така се обръщам към Кралят на телевизионният ефир Маги Халваджиян. Вчера гостувах в офиса на легендарният режисьор и продуцент, като заедно с брат му Джуди и режисьора Кирил Киров-Кико си пожелахме най-добри и весели предстоящи празници. Браво, момчета, благодаря за почерпката", написа Евгени Минчев в социалните мрежи миналата сряда. Той показа снимка от офиса на арменците и техния нов съдружник. По масата не се виждат нито чаши, нито чинии, така че почерпката явно не е била основната цел на срещата. Ставало е въпрос за работа.



Евгени не веднъж е показвал, че има добри артистични заложби, макар да не е артист по професия, нито по образование. Той пее доста добре, даже е записвал доста песни, въпреки че публиката не го познава като певец. Преди 4 години влезе в друго популярно шоу на Халваджиян – "Маскираният певец", но само като гост звезда. Името му се спрягаше за "Капките" през 2017 г., като се смяташе, че ще влезе там заедно с певицата Деси Слава. Седмици по-рано двамата бяха заедно в къщата на "Биг Брадър" и имаха конфликт помежду си. Всички мислеха, че ще е интересно да го продължат и в "Капките". Тогава обаче Деси Слава прие участие в имитаторското шоу, но Евгени не влезе. Сега има нов шанс да го видим в "Капките".

От NOVA засега не са съобщили официално, че подготвят 14-и сезон на "Капките", но след разбиващия рейтинг на миналогодишното 13-то издание на шоуто и уникалния му за България финал на Националния стадион "Васил Левски" е логично да има продължение. Най-вероятно сезон 14 ще тръгне през февруари.

Проблемът пред продуцентите винаги е бил намирането на достатъчно талантливи и в същото време популярни участници, които да се впрегнат в продължение на 3 месеца да подготвят ново изпълнение всяка седмица. Такъв тип хора обикновено са много заети и няма как да гарантират, че всяка неделя ще са на линия за шоуто, което се излъчва на живо по телевизията.

Явно вече е трудно да се търсят участници само сред големите звезди на сцената и се е наложило да предлагат оферти и на по-слабо познатите артистични таланти в родината, какъвто е Минчев.

Допреди около два месеца се говореше, че и Петър Дочев се гласи за шоуто за имитатори. Актьорът беше решил да напусне "Преди обед" и Би Ти Ви, защото му взеха мястото като водещ и го дадоха на Венета Райкова, а него направиха репортер. Само че Венета напусна, Дочев се завърна в предаването и като че ли се закрепи там. Той най-вероятно ще остане в bTV, а Халваджиян вече готви офертите за други участници в своето предаване.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БЛАТЕН АСЕЧКИ

    0 0 Отговор
    ТОА ЦИ. Г. АН ИН В ЛЯВО БЕЗДАРЕН М.А. Н Г. Л - НИЩО НЕ СТАВА ОТ НЕГО - БЕЗПЛАТЕН ВЛАК

    07:48 16.12.2025

  • 2 бою циганина

    2 0 Отговор
    ватмана е по мъж от мен

    07:49 16.12.2025

  • 3 ЦИРКАДЖИИ ДО ЕДИН

    0 0 Отговор
    ТОЯ ТИП ИЬЛЪЧВАНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ВОДЯТ ОПАСНИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА И В НЮ БЕЛЕНЕ ЗАЕДНО С ОЩЕ 240 ПЛЮС КОСТОВИ БАКЪРДЖИЕВИ И ДАГАНОВЦИ...

    07:55 16.12.2025