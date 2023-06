Бивш ТВ водещ се ожени за най-добрата приятелка на дъщеря си (СНИМКИ)

Бившият телевизионен водещ на Sky Sports и спортен коментатор Ричард Кийс, на 66 г., се е оженил за Люси Роуз, на 35 г., на скромна церемония, на която присъствали техни роднини и приятели. Дъщеря му Джема и синът му Джошуа обаче не били сред гостите.

Булката, която е с 31 години по-млада от избраника си, е била сред близките приятелки на дъщеря му, което влошило отношенията в семейството, пише novini.bg.

