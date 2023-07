Траурният вид на Анджелина Джоли плаши феновете ѝ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Холивудската звезда Анджелина Джоли все още не може да се възстанови след провала на аферата ѝ със завидния ерген от САЩ Дейвид Ротшилд, коментират в светските среди. Двойката бе на среща, даже папараците успяха да ги снимат заедно, но любовната им връзка бе обречена на провал - тя приключи толкова бързо, както и започна.

Каква е истинската причина не стана ясно, но впоследствие актрисата изсветли косата си, отбелязва Флагман.

Феновете на актрисата веднага заключиха, че след раздяла всяка жена започва да променя външния си вид, като започва от прическата. Дълго време след развода с Брад Пит Джоли остана сама, като сега вече е готова да започне нова връзка с мъж, но не ѝ се получава. Многодетната майка се опитва да се държи на положение и да не показва самотата си. Но папараците успяха да я снимат на вечеря с осиновения ѝ син Пакс.

Холивудската знаменитост бе облечена в черно от глава до пети. Визията ѝ се състоеше от черен шлифер, рокля и съвсем равни обувки „балеринки”. Строги очила с черни рамки допълниха целия ѝ тоалет. Заради посърналото лице на Анджелина Джоли и прекалено тъмния тоалет тя сякаш не отиваше на вечеря, а на помен. Не е изненада, че повечето ѝ фенове изразиха загриженост за именитата си любимка заради прекомерната ѝ слабост: „Горката Джоли вижда се, че не може да влезе във форма”, „Ужас, пак стана много слаба”, пишат хората за звездата.

Angelina Jolie and Pax step out in New York (7/17) pic.twitter.com/IKKraHBRhW