Изабел Аджани отива на съд за данъчни измами и пране на пари

Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.

"Изабел Аджани оспорва предполагаемите факти и не е извършила никакво нарушение", казаха адвокатите ѝ Жули Фреал-Сезон и Седрик Лабрус, осъждайки "неоснователното и непропорционално" съдебно преследване.

Шестдесет и осем годишната актриса и носителка на множество награди е обвинена, че е измамила данъчните власти през 2013, 2016 и 2017 г. чрез два механизма.

Isabelle Adjani tried in October in Paris for tax evasion and money launderinghttps://t.co/xV1PS1Iqzp