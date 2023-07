Вкаменелост на 125 млн. г. е запечатала смъртоносна схватка между бозайник и динозавър (СНИМКА)

Бозайник с размерите на язовец и растителнояден динозавър са открити вкопчени в смъртоносна схватка отпреди 125 милиона години, съобщават световните агенции, позовавайки се на публикация в сп. "Сайънтифик рипортс".

Фосилизираните останки, запечатали драматичния момент, са намерени в китайската провинция Ляонин.

Смята се, че това е едно от първите доказателства за бозайник, който напада двойно по-голям от него динозавър.

Изследователите смятат, че откритието им поставя под въпрос схващането, че динозаврите са бродили необезпокоявани по планетата през периода креда преди 145 милиона до 66 милиона години.

