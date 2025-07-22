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Кой има имен ден днес, 22 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 22 юли 2026 г. Честито!

22 Юли, 2025 05:30, обновена 19 Юли, 2026 16:03 32 909 12

  • църква-
  • празник-
  • имен ден-
  • мария магдалена

Църквата почита паметта на Св. равноапостолна мироносица Мария Магдалeна

Кой има имен ден днес, 22 юли 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 22 юли Църквата почита паметта на Св. равноапостолна мироносица Мария Магдалeна.

В нейното житие се разказва, че когато Иисус Христос ходел по Галилея и извършвал чудеса, към него пристъпила жена на има Мария Магдалена и го помолила за помощ. Господ изгонил из нея седем бесове и напълно я изцерил от болестта. Оттогава благодарната Мария служила непрестанно на Господа, слушала неговото учение и вървяла след него до самата Негова кръстна смърт.

Света равноапостолна мироносица Мария Магдалeна народът тачи като сестра на свети Илия. На нея се приписва първия възглас "Христос воскресе!".

В православната и католическата църкви почитането на Мария Магдалена има известни разлики: православната я тачи предимно като мироноска-изцелителка от бесовете, която се появява епизодично в няколко от Евангелията, докато в Католическата църква дълго време нейният образ легендарно се идентифицира с каещата се блудница от Марта и Мария. Естеството на връзката между Иисус Христос и Мария Магдалена е предмет на многобройни конспиративни теории, догадки и предположения, които понякога се разглеждат от вярващите като светотатство.

На 22 юли имен ден празнуват Мария, Мариана, Марийка, Мара, Маруда, Манда, Маруша, Магдалена, Магда, Миглена, Лина.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    29 5 Отговор
    Мария, Мариана, Марияна,Марийка, Мара празнуват на Голяма Богородица-15 август.

    Коментиран от #3

    11:52 22.07.2023

  • 2 Гост666

    11 15 Отговор
    Това е жена му. С нея бягат във Европа и имат деца , който дават начало на френските династия крале.Койтомиска да вярва аз на това вярвам.

    Коментиран от #9

    06:44 22.07.2024

  • 3 Сатанайл

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    Много ти знае главата щом го пише значи е така .

    06:45 22.07.2024

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 От новия учебник по вероучение на МОН

    4 3 Отговор
    Като са ходили в Галилея, май са посещавали разни заведения с не особено добра репутация.

    07:27 22.07.2025

  • 6 Име

    6 4 Отговор
    Жената до Христос. Да са живи и здрави!

    Коментиран от #8

    07:52 22.07.2025

  • 7 Анонимен

    3 0 Отговор
    Хубав ден!

    08:09 22.07.2025

  • 8 Идън

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Име":

    В смисъл вярна последователка на учението на Христос и негова сподвижница. Затова е наречена равноапостолна- т. е. равна на апостолите.А е мироносица- защото е една от жените носещи мирото за помазването на Христос- първа видяла празния гроб и една от първите - след Дева Мария- на която се явил възкръсналия Христос- тя го нарича,,рави,,- УЧИТЕЛЮ.Тя е жената занесла червеното яйце на император Тиберий в Рим- за да му покаже,че наистина е възкъснал с думите,,Христос воскресе,,.Тя не е Мария от Витания- сестрата на Лазар и Марта. Не е и блудницата, която са искали да убият с камъни.Останалите измислици са плод на непознаване на Светото писание.

    09:58 22.07.2025

  • 9 Име

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост666":

    СатанистЧе всичко това е лъжа, като Злия и лукав твой покровител.

    22:02 22.07.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Име

    0 0 Отговор
    Жената на Христос!

    Коментиран от #12

    06:21 22.07.2026

  • 12 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Име":

    Хубав ден!

    06:21 22.07.2026