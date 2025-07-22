Кой има имен ден днес, 22 юли 2026 г. Честито!

На 22 юли Църквата почита паметта на Св. равноапостолна мироносица Мария Магдалeна.
В нейното житие се разказва, че когато Иисус Христос ходел по Галилея и извършвал чудеса, към него пристъпила жена на има Мария Магдалена и го помолила за помощ. Господ изгонил из нея седем бесове и напълно я изцерил от болестта. Оттогава благодарната Мария служила непрестанно на Господа, слушала неговото учение и вървяла след него до самата Негова кръстна смърт.
Света равноапостолна мироносица Мария Магдалeна народът тачи като сестра на свети Илия. На нея се приписва първия възглас "Христос воскресе!".
В православната и католическата църкви почитането на Мария Магдалена има известни разлики: православната я тачи предимно като мироноска-изцелителка от бесовете, която се появява епизодично в няколко от Евангелията, докато в Католическата църква дълго време нейният образ легендарно се идентифицира с каещата се блудница от Марта и Мария. Естеството на връзката между Иисус Христос и Мария Магдалена е предмет на многобройни конспиративни теории, догадки и предположения, които понякога се разглеждат от вярващите като светотатство.
На 22 юли имен ден празнуват Мария, Мариана, Марийка, Мара, Маруда, Манда, Маруша, Магдалена, Магда, Миглена, Лина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .....
Коментиран от #3
11:52 22.07.2023
2 Гост666
Коментиран от #9
06:44 22.07.2024
3 Сатанайл
До коментар #1 от ".....":Много ти знае главата щом го пише значи е така .
06:45 22.07.2024
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 От новия учебник по вероучение на МОН
07:27 22.07.2025
6 Име
Коментиран от #8
07:52 22.07.2025
7 Анонимен
08:09 22.07.2025
8 Идън
До коментар #6 от "Име":В смисъл вярна последователка на учението на Христос и негова сподвижница. Затова е наречена равноапостолна- т. е. равна на апостолите.А е мироносица- защото е една от жените носещи мирото за помазването на Христос- първа видяла празния гроб и една от първите - след Дева Мария- на която се явил възкръсналия Христос- тя го нарича,,рави,,- УЧИТЕЛЮ.Тя е жената занесла червеното яйце на император Тиберий в Рим- за да му покаже,че наистина е възкъснал с думите,,Христос воскресе,,.Тя не е Мария от Витания- сестрата на Лазар и Марта. Не е и блудницата, която са искали да убият с камъни.Останалите измислици са плод на непознаване на Светото писание.
09:58 22.07.2025
9 Име
До коментар #2 от "Гост666":СатанистЧе всичко това е лъжа, като Злия и лукав твой покровител.
22:02 22.07.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Име
Коментиран от #12
06:21 22.07.2026
12 Име
До коментар #11 от "Име":Хубав ден!
06:21 22.07.2026