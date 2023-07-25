Кой има имен ден днес, 25 юли 2026 г. Честито!

Християнската църква отбелязва на 25 юли Успение на Света Анна - блажената смърт на света Анна или както канонически се нарича - Успението ѝ.
Св. Анна била потомка на Аароновия род и родила Мария, бъдещата майка на Спасителя на човечеството. В резултат на библейските сказания светицата се приема и почита като един от основните християнски символи на майчинството.
Българите наричат празника Лятна света Анна. Той е разпространен в района на Западна България и Родопите, особено в Асеновградско. Там приемат, че Лятната св. Анна бележи края на лятото. Светицата се почита най-вече от жените като покровителка и защитница на бременните невести и на раждаемостта. За да могат да износят плода и да раждат леко, на празника на Лятна св. Анна се спазват строго някои забрани - не се работи нищо, не се пере и мие, не се шие и плете.
Много е разпространено старото поверие, че ако „трудна жена работи на св. Анна, ще пометне”. На празника бременните жени и младите булки отиват на черква, молят се за здравето на децата и палят свещи пред иконата на светицата закрилница.
Обкичват иконата с цветя и я даряват с ризи, чорапи, кърпи, пари. След края на църковната служба майките раздават пресни пити в двора на черквата и из махалата, за да бъдат здрави рожбите им. Вярва се, че светицата пазела децата от „огън” - висока температура и треска.
В Източна България на Лятна св. Анна жени и деца тръгват да берат лековити билки по полето.
После ги изсушават и запазват за лек през годината.
В Западна България срещу празника се извършват различни магически действия срещу магьосници, бродници и житомамници, които обират чуждото плодородие. Стопаните отиват да преспят на нивите си, за да попречат на злосторниците да откраднат житото им.
В югозападните български краища на Лятна св. Анна организират оброк - служба с курбан, в която взима участие целият род. Жертвоприношението се прави, за да омилостивят светицата и тя да предпази нивите от пожар и градушка. Пак там през лятото тачат св. Анна за предпазване от огън и пожар и я наричат „Опърлия”.
Анелия
• В единия си вариант името Анелия е немско съчетания между имената Анна и Елисавета.
• Според италианския прочит името означава пръстен.
• Жените, които се казват Анелия, празнуват имен ден на 9 декември.
• Името е популяризирано от роман на Хенрик Сенкевич.
Значение на буквите в името
А символ на началото, силата и желанието да започнеш нещо и да го осъществиш, желание за духовен и физически комфорт.
Н знак на протест, отхвърляне на всичко безразборно, вътрешна сила, остър критичен ум, желание за духовно и физическо здраве, трудолюбие и упорита работа, отхвърляне на монотонната и скучна работа.
Е желание за себеизразяване, необходимост за взаимен обмен на идеи, тенденция да посредничи в конфликтни ситуации, прозрение, интуитивно разбиране на тайните на света, понякога – прекалена приказливост.
Л рафинирано разбиране за красота, изключителни художествени и артистични способности, желание да се споделят знанията и чувствата с партньора, предупреждение за недопустимостта на бързо пропилян живот и необходимост да се намери истинската цел в живота.
И финес, чувствителност, доброта, стремеж към хармония с околната среда, романтичен мек характер, ефективността и практичността много често е просто поза, за да се скрие истинската същност.
Я развитие на чувството за собствено достойнство, преследване на любов и уважение у другите, способност да получат това, което искат.
Имен ден празнуват Анна, Ани, Анелия, Яна, Блага, Добри, Енчо, Анка Анани, Янула и Янина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анани Бананиев
06:22 25.07.2023
2 Офанзивен дефанзиф
07:01 25.07.2023
3 Франсоа Рабле
08:12 25.07.2023
4 Гост666
06:11 25.07.2024
5 ☢️☢️☢️☢️
06:13 25.07.2024
6 ВайВай
Горим Българийо, горим,
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
06:53 25.07.2024
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #8
06:33 25.07.2025
8 Град Козлодуй
До коментар #7 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Алооу
06:46 25.07.2025
9 Име
07:13 25.07.2025
10 имен ден е всеки ден за
08:27 25.07.2025
11 Иван 💯
06:59 25.07.2026