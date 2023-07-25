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Кой има имен ден днес, 25 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 25 юли 2026 г. Честито!

25 Юли, 2023 05:33, обновена 22 Юли, 2026 14:52 23 729 11

  • празник-
  • имен ден-
  • света анна-
  • успение

Християнската църква отбелязва Успение на Света Анна

Кой има имен ден днес, 25 юли 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Християнската църква отбелязва на 25 юли Успение на Света Анна - блажената смърт на света Анна или както канонически се нарича - Успението ѝ.

Св. Анна била потомка на Аароновия род и родила Мария, бъдещата майка на Спасителя на човечеството. В резултат на библейските сказания светицата се приема и почита като един от основните християнски символи на майчинството.

Българите наричат празника Лятна света Анна. Той е разпространен в района на Западна България и Родопите, особено в Асеновградско. Там приемат, че Лятната св. Анна бележи края на лятото. Светицата се почита най-вече от жените като покровителка и защитница на бременните невести и на раждаемостта. За да могат да износят плода и да раждат леко, на празника на Лятна св. Анна се спазват строго някои забрани - не се работи нищо, не се пере и мие, не се шие и плете.

Много е разпространено старото поверие, че ако „трудна жена работи на св. Анна, ще пометне”. На празника бременните жени и младите булки отиват на черква, молят се за здравето на децата и палят свещи пред иконата на светицата закрилница.

Обкичват иконата с цветя и я даряват с ризи, чорапи, кърпи, пари. След края на църковната служба майките раздават пресни пити в двора на черквата и из махалата, за да бъдат здрави рожбите им. Вярва се, че светицата пазела децата от „огън” - висока температура и треска.

В Източна България на Лятна св. Анна жени и деца тръгват да берат лековити билки по полето.
После ги изсушават и запазват за лек през годината.

В Западна България срещу празника се извършват различни магически действия срещу магьосници, бродници и житомамници, които обират чуждото плодородие. Стопаните отиват да преспят на нивите си, за да попречат на злосторниците да откраднат житото им.

В югозападните български краища на Лятна св. Анна организират оброк - служба с курбан, в която взима участие целият род. Жертвоприношението се прави, за да омилостивят светицата и тя да предпази нивите от пожар и градушка. Пак там през лятото тачат св. Анна за предпазване от огън и пожар и я наричат „Опърлия”.

Анелия
• В единия си вариант името Анелия е немско съчетания между имената Анна и Елисавета.
• Според италианския прочит името означава пръстен.
• Жените, които се казват Анелия, празнуват имен ден на 9 декември.
• Името е популяризирано от роман на Хенрик Сенкевич.

Значение на буквите в името

А символ на началото, силата и желанието да започнеш нещо и да го осъществиш, желание за духовен и физически комфорт.

Н знак на протест, отхвърляне на всичко безразборно, вътрешна сила, остър критичен ум, желание за духовно и физическо здраве, трудолюбие и упорита работа, отхвърляне на монотонната и скучна работа.

Е желание за себеизразяване, необходимост за взаимен обмен на идеи, тенденция да посредничи в конфликтни ситуации, прозрение, интуитивно разбиране на тайните на света, понякога – прекалена приказливост.

Л рафинирано разбиране за красота, изключителни художествени и артистични способности, желание да се споделят знанията и чувствата с партньора, предупреждение за недопустимостта на бързо пропилян живот и необходимост да се намери истинската цел в живота.

И финес, чувствителност, доброта, стремеж към хармония с околната среда, романтичен мек характер, ефективността и практичността много често е просто поза, за да се скрие истинската същност.

Я развитие на чувството за собствено достойнство, преследване на любов и уважение у другите, способност да получат това, което искат.

Имен ден празнуват Анна, Ани, Анелия, Яна, Блага, Добри, Енчо, Анка Анани, Янула и Янина.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анани Бананиев

    12 12 Отговор
    Празнуват също и Анемия, Аномалия и Анорексия.

    06:22 25.07.2023

  • 2 Офанзивен дефанзиф

    7 4 Отговор
    Да не забравим да поздравим и Ала Бала - последните години тя празнува всеки ден, не само днес...

    07:01 25.07.2023

  • 3 Франсоа Рабле

    6 3 Отговор
    Честито на именниците! Живи и здрави! Живейте весели на този Свят! Животът е подчинен на висши сфери на влияние! Даже и Бог има чувство за хумор!

    08:12 25.07.2023

  • 4 Гост666

    5 13 Отговор
    Поредната измислена светица . Най обикновен човек е . После някой с черни дрехи под влиянието на транквиланти я направил светица .

    06:11 25.07.2024

  • 5 ☢️☢️☢️☢️

    3 6 Отговор
    Весела РАДИЯЦИЯ НА ПРАЗНУВАШИТЕ . малко хумор за началото на деня .

    06:13 25.07.2024

  • 6 ВайВай

    13 3 Отговор
    Пожаааааррр...

    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    06:53 25.07.2024

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 5 Отговор
    А коя пак някава фантастика и измислица .

    Коментиран от #8

    06:33 25.07.2025

  • 8 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Алооу

    06:46 25.07.2025

  • 9 Име

    2 2 Отговор
    Да са живи и здрави!

    07:13 25.07.2025

  • 10 имен ден е всеки ден за

    1 1 Отговор
    🎃🐷 защото им растат кешовите операции

    08:27 25.07.2025

  • 11 Иван 💯

    2 0 Отговор
    Честит празник на всички във България живи и здрави бъдете

    06:59 25.07.2026