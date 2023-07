Повече от 100 художници изрисуваха Прищина в графити (ВИДЕО)

Известна като столицата на бетона, Прищина направи шарен опит да съживи скучния си, сив имидж с ярки графити по стените и сградите. Целта на цветното събитие бе обществените пространства да станат по-привлекателни и интересни зони, предаде „Ройтерс”.

Kosovo’s capital Pristina is trying to revitalize its dull and gray image with vivid graffiti on walls and buildings, helping transform public spaces into more inviting, vibrant areas https://t.co/tKI6PAW0BJ pic.twitter.com/nT44kzIAT6

През изминалия уикенд повече от 100 художници от 28 държави покриха с изкуството си 2000 квадратни метра от стените на улица в града, на която се проведе фестивал на графитите. Събитието продължи от 28 до 30 юли.

От едната страна на улицата се издигат старите сгради, а от другата - новите.

Организаторът на фестивала казва, че голият бетон създава впечатление, че „все още се строи", а украсяването на стените с улично изкуство ще внесе нужния колорит и ще разкраси града за местните жители и туристите.

