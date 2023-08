На 25 години почина звездата от "Еуфория" Ангъс Клауд

На 25-годишна възраст почина актьорът Ангъс Клауд, станал известен с ролята си на дилъра Фезко в сериала "Еуфория", съобщиха световните осведомителни агенции, предава БТА.

Причините за смъртта не са обявени.

Единствената утеха, която ни остава, е фактът, че Ангъс вече е при баща си, се казва в съобщение на семейството на актьора.

'Euphoria' star Angus Cloud has passed away at 25.



In a statement to 'TMZ,' the actor's family said, "Last week he buried his father and intensely struggled with this loss. The only comfort we have is knowing Angus is now reunited with his dad, who was his best friend." pic.twitter.com/7vCiG0MOx5