Почина актьорът Том Нунан, играл в "Жега" и "Робокоп"

Американският режисьор и актьор Том Нунан, който участва във филма „Робокоп 2“ (1990), почина на 74-годишна възраст. Британският вестник „Дейли Мейл“ съобщи това, позовавайки се на публикация в социалните мрежи на колежката му Карън Силас.
„Моят скъп приятел и колега, Том Нунан, почина спокойно на Свети Валентин 2026 г.“, написа Силас.
Актьорът, роден през 1951 г. в Кънектикът, се е появявал във филми като „Жега“ (1995), „Мистериозен влак“ (1989), „Последният екшън герой“ (1993), „Сега ме виждаш“ (1985) и „Глория“ (1980).
