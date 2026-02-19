Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Почина актьорът Том Нунан, играл в "Жега" и "Робокоп"

Почина актьорът Том Нунан, играл в "Жега" и "Робокоп"

19 Февруари, 2026 15:44 1 681 1

Актьорът си отиде на на 74-годишна възраст

Почина актьорът Том Нунан, играл в "Жега" и "Робокоп" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският режисьор и актьор Том Нунан, който участва във филма „Робокоп 2“ (1990), почина на 74-годишна възраст. Британският вестник „Дейли Мейл“ съобщи това, позовавайки се на публикация в социалните мрежи на колежката му Карън Силас.

„Моят скъп приятел и колега, Том Нунан, почина спокойно на Свети Валентин 2026 г.“, написа Силас.

Актьорът, роден през 1951 г. в Кънектикът, се е появявал във филми като „Жега“ (1995), „Мистериозен влак“ (1989), „Последният екшън герой“ (1993), „Сега ме виждаш“ (1985) и „Глория“ (1980).


