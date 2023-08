Бионсе поздрави Мадона на концерт в Ню Джърси: „Обичаме те“ (ВИДЕО)

Кралицата на попа - Мадона - присъства на концерта на кралица Би - Бионсе Ноулс-Картър - на стадион "Метлайф" в Източен Ръдърфорд в Ню Джърси миналата неделя след хоспитализирането ѝ заради "сериозна бактериална инфекция".

41-годишната R&B дива изпълняваше Queens Remix на песента си „Break My Soul“ от 2022 г., която силно семплира хита "Vogue" на Мадона от 1990 г., когато възкликна: "Голям вик за Кралицата! Кралицата майка, Мадона, обичаме те!"

Madonna at #RenaissanceWorldTour last night! ❤️👑 pic.twitter.com/RRHDyaWtEa

Madonna at the Beyonce concert last night pic.twitter.com/JzKpY4AD9t

Във видеоклиповете на феновете, публикувани онлайн, седемкратната носителка на "Грами", която на 16 август навършва 65 години, може да бъде видяна да се поклаща заедно с Бионсе в същия ден, в който заявява: "Осъзнах колко голям късмет имам, че съм жива".

Madonna is in the house at Beyoncé’s show at MetLife Stadium tonight!#RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/CIZDZykCiq