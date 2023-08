Почина актьор от "Игра на тронове"

Британският актьор Дарън Кент, който изпълни ролята на козар в култовия сериал на НВО „Игра на тронове“, почина на 36-годишна възраст, съобщи Variety, позовавайки се на Carey Dodd Associates – агенцията, базирана в Лондон, която представлява актьора. (Според някои източници Кент е на 39 години, но всъщност рождената му дата е 30 март 1987 г.), пише segabg.com.

Кент е издъхнал в петък, 11 август, в обкръжението на родителите си и най-добрия си приятел. Приживе актьорът страдаше от рядко кожно заболяване, но причината за смъртта му не е обявена до момента.

„С дълбока тъга трябва да ви съобщим, че нашият скъп приятел и клиент Дарън Кент си отиде мирно в петък… Нашите мисли и любов са със семейството му в този труден момент. Почивай в мир, приятелю“, написаха от агенцията му, добавяйки: „Неговият несломим дух и любов към живота вдъхновяваха всички, които срещаше, и той ще бъде запомнен не само с таланта си, но и като топъл и щедър приятел“.

Кент е познат и от редица проекти на Би Би Си, включително сапунената опера EastEnders („Жителите на Ист Енд“) и адаптация на „Клетниците“ по Виктор Юго (Les Misérables). Едно от последните участия на актьора е във филма "Подземия и дракони: Чест сред крадците", където се превъплъщава в реанимиран труп.

В „Игра на тронове“ Дарън Кент се появява в десетия епизод на четвъртия сезон в ролята на козаря, който донася на кралица Денерис Таргариен тялото на овъглената от дракони своя 3-годишна дъщеря. След срещата Денерис оковава два от своите дракони, за да не причиняват повече злини.

Кент е роден и израснал в Есекс и завършва италианското училище за сценични кадри Conti през 2007 г. Още през 2004-та участва в комедийния сериал "Безсрамници". Първата му голяма актьорска роля е в хоръра на Кийфър Съдърланд от 2008 г. „Огледала“. Оттогава се е снимал във филмите „Снежанка и ловецът“, „Хрониките на Франкенщайн“, Marshal’s Law, Bloody Cuts, Blood Drive, Green Fingers, Happy Hours, Love Without Walls, Birds Sorrow…

Дарън Кент има награда Van D’or през 2012 г. за най-добър актьор за изпълнението си като Дани във филма Sunny Boy – за момче с рядко кожно заболяване, което не му позволява да стои на слънце. Това затвърди имиджа му на сложен и многопластов изгряващ актьор. Подобно на своя герой, Кент също се бори с кожно заболяване, както и с остеопороза и артрит. Той има отличие и като сценарист и режисьор за късометражния си филм You Know Me от 2021 г. През същата година режисира и епизод от сериала на Би Би Си The Break. Според страницата му в IMDb, Дарън Кент е имал шест предстоящи да излязат заглавия, включително няколко късометражни филма и игралният What I Know.

Въпреки актьорските си постижения и известността, Кент оставаше загадъчна личност, умело разделяща публичната си персона от интимния си живот. Липсата на информация за негови романтични връзки позволяваше на почитателите му да се съсредоточат безрезервно върху артистичния му талант.