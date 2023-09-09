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Кой има имен ден днес, 9 септември 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 9 септември 2026 г. Честито!

9 Септември, 2023 09:48, обновена 8 Септември, 2026 20:29 21 984 16

  • йоаким и анна-
  • имен ден-
  • църква-
  • празник

Почитаме паметта на Свети и праведни богоотци Йоаким и Анна

Кой има имен ден днес, 9 септември 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес почитаме паметта на Свети и праведни богоотци Йоаким и Анна. Рождество Богородично е един от най-големите празници на Православната църква. Божият промисъл подготвил постепенно появяването на св. Дева Мария.

В дълга редица поколения благородството се издигало непрекъснато, човешката природа ставала по-съвършена, докато най-после благословената двойка – Йоаким и Ана – се явила като благодатна почва, на която могла да поникне такава чудна издънка – пресвета Богородица.

На три дни път от Йерусалим се намирал малкият градец Назарет. Там живели праведните Йоаким и Ана, които светата Църква нарича “богоотци”. Йоаким произхождал от Давидовия род, а света Ана – от рода на Аарон.

Били много щедри, милосърдни. За себе си изразходвали само една трета от доходите си. Другата трета жертвали за храма, а последната трета раздавали на бедните. Всекидневна скръб помрачавала живота на тези добри хора: нямали деца. У израилтяните това се считало за голямо нещастие, понеже бездетните родители се лишавали от надеждата да имат за свой потомък очаквания Месия.

На един от големите празници Йоаким дошъл със свои роднини в Йерусалимския храм. Искал да принесе жертва на Бога. Храмът бил препълнен с народ. Застанал Йоаким пред първосвещеника и му открил желанието си. Първосвещеникът започнал да го укоряла, че заради греховете му Бог не го благословил с деца. При това положение той не бил достоен да принася жертва. Йоаким се натъжил дълбоко.

Излязъл от храма, като се утешавал с мисълта за безбройните милости на Бога към израилския народ. По някое време скръбта му обаче станала толкова голяма, че не пожелал да се върне в къщи. Отишъл в пустинята, където пасяло стадото му. Там прекарал той в молитва и строг пост 40 дни. Молел се усърдно Бог да се смили над него, да извърши чудо – да стане и той баща, както някога Авраам станал баща в дълбоки старини.

Вестта за тревогата на Йоаким в Йерусалим стигнала в Назарет до Ана. Тя затъгувала дори повече от мъжа си. Считала себе си за причина за бездетството им. И като мъжа си почнала също тъй горещо да се моли на Бога да я облагодетелсва с рожба. Веднъж, като работела в домашната си градина, видяла сред клоните на едно лаврово дърво гнездо с малки птиченца. Гледката на това щастливо гнездо я хвърлила в още по-голяма скръб.

- Само аз, Господи – казала тя със сълзи на очи, - съм мъртва и безжизнена. Цялата природа те прославя със своите плодове. Всички се радват на свои деца. Само аз съм бездетна като безводна пустиня... Господи, Господи! Ти си дарил на Сарра в старините ѝ син.

Чуй и мене. И аз ще Ти принеса роденото от мене в дар, за да бъде благословено в него Твоето милосърдие! Ана вложила цялата си душа в тая молитва. И ето – ангел Господен застанал пред нея и ѝ казал: - Ано, Ано, твоята молитва е чута. Твоите вопли преминаха облаците. Твоите сълзи капнаха пред Господа. Ти ще родиш благословена дъщеря, заради която ще бъдат благословени всички земни родове. Чрез нея ще бъде дадено спасение на целия свят. Ще я наречеш Мария. Ана веднага дала обещание, че ако роди дете, ще го даде в служба на Бога. Преди да сподели своята радост с мъжа си, тя отишла в Йерусалимския храм, за да благодари на Бога и там да повтори своето обещание.

В това време ангелът Господен се явил и на Йоаким в пустинята и му казал: - Бог чу твоята молитва. Жена ти Ана ще роди дъщеря, която ще бъде ваша обща радост. За да се увериш в моите думи, иди в Йерусалим. Там при златните врата ще намериш жена си, на която вече е възвестена тази радост. Щастливите съпрузи се срещнали в Йерусалим. Разплакали се взаимно за явяването на ангела и принесли заедно жертва в храма.

Имен ден днес празнуват: Ана, Анна, Анка, Ана, Ани, Аника, Аница, Анушка, Анита, Анелия, Анета, Анабел, Анчето, Яна, Янка, Вилиана, Яким, Аким, Еким, Ачо, Янко, Янчо, Яко и Йоаким.

Тези имена имат имен ден и на 9 декември – Зачатие на Света Анна – денят, в който заченала Дева Мария.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само да попитам

    14 5 Отговор
    има ли ден в който да няма именници?

    Коментиран от #4

    09:57 09.09.2023

  • 2 Духът на времето

    15 2 Отговор
    Честит празник!

    10:05 09.09.2023

  • 3 Павел пенев

    23 19 Отговор
    Честит празник на именниците. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 9-ТИ СЕПТЕМВРИ НА ВСИЧКИ ЧЕСТНИ БЪЛГАРИ И ПАТРИОТИ. СМЪРТ НА ФАШИЗМА СВОБОДА НА НАРОДА. Нека да си спомним за нашето славно социалистическо минало, обружано от предателите нихилисти.

    Коментиран от #9

    10:07 09.09.2023

  • 4 Гост

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "само да попитам":

    Нека има празници! Нека има поводи за празнуване! Нека има весели дни!

    10:09 09.09.2023

  • 5 патето Яки

    10 13 Отговор
    Да почетем паметта на загиналите партизани антифашисти и участвалите във войната.

    10:40 09.09.2023

  • 6 Това ми хареса

    6 3 Отговор
    9.9.1972г се излъчва първото цветно предаване на телевизията,манифестацията от площад Батенберк

    11:59 09.09.2023

  • 7 Гост666

    7 0 Отговор
    Честит празник на всички родени на днешната дата .

    07:17 09.09.2024

  • 8 Сатанайл

    7 10 Отговор
    Поредните еврей станали светци по точно направени са такива .

    07:28 09.09.2024

  • 9 Бивш

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "Павел пенев":

    радетел за демокрация и евроценности. Зако позволихме това?! Скачах по площадите със син чадър, специално си го купих. Ходих на шествие срещу един “кой?”, дето беше ясен на всички! Но питахме като малоумни. Сега болшинството сме “ измамените камилчета”. Свидетели сме на всякакви гадости, но се стараем да не гледаме и виждаме по-далеч от носа си. Че и бананите в Българя са двойно по-скъпи от в Европата! Има ги в изобилие, но вече не ги ям, отщяха ми се!

    08:00 09.09.2024

  • 10 Салмонела

    3 5 Отговор
    Това няма нищо общо с християните даже човека Исус не е бил роден още. А това с именните дни е голяма глупост.

    06:21 09.09.2025

  • 11 Гост666

    4 5 Отговор
    Поредната фантастика измислица и легенда , то е станало легенда по късно , когато са сглобявали как да изглежда вярата към ЧОВЕКА ИСУС .

    06:23 09.09.2025

  • 12 Татра

    2 9 Отговор
    Най обикновени хора и някой ги направил СВЕТНАТИ и решил и имен ден да има ,че някакъв бог измислен е казал нещо.

    06:24 09.09.2025

  • 13 Анонимен

    2 2 Отговор
    Тя гледа отгоре и не прощава!

    07:49 09.09.2025

  • 14 Масон

    4 0 Отговор
    Да поздравим и родените на днешната дата и всички други празнуващи.

    09:10 09.09.2025

  • 15 ☢️☢️☢️☢️

    1 0 Отговор
    Че кой вярва на тези неща . Абсолютна измислица или нещо такова . Не празнувам имени дни ,аз съм кръстен на дядо не на светец по-точно нося неговото име . Не съм кръстен в църква и никой от нашия род не е вярващ. Или кръстен.

    06:09 09.09.2026

  • 16 Гост666

    1 1 Отговор
    Бог няма и никога не е имало . Най обикновен човек с еврейски произход .

    06:11 09.09.2026