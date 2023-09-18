Кой има имен ден днес, 18 септември 2025 г. Честито!

На 18 септември имен ден празнуват всички, които носят името Ариадна.
Света мъченица Ариадна пострадала за Христа при царуването на нечестивия император Адриан (управлявал от 117 до 138 година, бел. Pravoslavieto.com)*. Тя била робиня на някой си Тертил, управител на град Примниса във Фригия. Когато по случай рождения ден на сина си Тертил извършвал тържество в идолския храм и принасял жертви, като се покланял на бесовете и ликувал заедно с целия си дом, с приятелите и съседите си, Ариадна останала вкъщи и не пожелала да иде в идолското капище, за да празнува заедно с господаря си. Тогава той се разгневил и започнал да я бие без пощада, повесил я и заповядал да режат тялото ѝ с железни остриета.
После затворил света Ариадна и дълго време я измъчвал с глад, принуждавайки я да се отрече от Христа и да се поклони на бездушните идоли, но накрая я освободил от тъмницата и тя напуснала града. Тертил съжалил за това и тръгнал да я преследва заедно със слугите си. Света Ариадна се обърнала и като видяла преследвачите си, побягнала. Тя стигнала до една скала и започнала да моли Бога да я избави от ръцете на враговете. И веднага по Божественото повеление скалата се разтворила, светицата влязла вътре в камъка и двете половини на скалата се съединили отново. Това чудо сторил явилият се Господен ангел. Преследвачите били обзети от страх, започнали да се сражават помежду си, наранили се взаимно с копията и загинали. Така Господ избавил рабинята Си от ръцете на нечестивите, като птица от примките на ловеца.
В същия ден се чества паметта на светите мъченици София и Ирина, загинали от меч, и мъченик Кастор, който починал, след като бил измъчван от глад от идолопоклонниците.
Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски.
