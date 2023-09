7-годишният син на Ким Кардашиян показа среден пръст на папараци (ВИДЕО)

Риалити звездата Ким Кардашиян беше уловена да се кара на сина си Сейнт, който размаха среден пръст на папарак.

Инцидентът стана след баскетболен мач в Лос Анджелис, на който Ким беше завела 7-годишното момче. Когато двамата бяха посрещната от папараци, Сейнт се изсмя и показа неприличния жест на един от фотографите. Ким веднага се намеси и се скара на наследника си.

