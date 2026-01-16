Тристранката ще заседава на 19 януари

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 19 януари 2026 г., от 11.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет за обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нищо ново както винаги
Народът ,кучета го яли
Празен хамбар а те само смятат на хилядата половината
15:19 16.01.2026
2 Промяна
15:23 16.01.2026