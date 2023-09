Забелязаха нов мъж в обкръжението на Шакира (СНМИКИ)

Има ли нов мъж, завладял сърцето на Шакира? Все по-често името на баскетболиста Джими Бътлър се свързва с това на колумбийската звезда. Многобройни издания коментират, че тя се среща със звездата от НБА. "Това е нова глава за нея", пише "Us Weekly". Двамата бяха засечени заедно през юли. "С всеки изминал ден те стават все по-близки", добавя източник пред изданието. Въпреки това тя не бърза. "Основният ѝ приоритет са децата и кариерата ѝ. Но тя определено е оптимистично настроена за това, че отново ще намери любовта", допълва.

jimmy butler and shakira both at wimbledon in london 🎾 pic.twitter.com/MOnJR2XY8V