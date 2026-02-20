Гюров на срещата с ЦИК: Може да разчитате на пълно съдействие от служебния кабинет за провеждането на честни избори

Изборите са общонационален ангажимент, но всички отговорни институции, в рамките на своите правомощия и компетентности, така както е определил законодателят, трябва да работим заедно в пълен синхрон, така че да можем да произведем свободни и демократични избори. С което да гарантираме на българските избиратели, че ще могат спокойно да упражнят своя глас, той да бъде отчетен така, както е подаден, според личната им воля. Това каза председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова в началото на срещата със служебния премиер Андрей Гюров., предаде репортер на Novini.bg.
Вярвам, че с общи усилия Министерски съвет, министерствата, които имат ангажименти в изборния процес, институциите, които под една или друга форма са ангажирани с тази организация, заедно, в едно добро взаимодействие, активна работа, с усилия за един законосъобразен изборен процес и безкомпромисност към порочни практики ще успеем, заяви Нейкова.
Не мисля, че в момента има по-важна задача за мен и за служебното правителство от това да проведем едни честни избори. Сутринта проведох среща със студентските организации и младите хора – тези, които рядко са политически активни, чиито глас много рядко е зачитан по време на избори. Те откроиха един основен приоритет – връщането на доверието в институциите. За да има доверие в институциите, за мен най-важното е как те ще бъдат излъчени, т.е. какъв процес на демократични избори ще проведем, така че от една страна хората да имат смисъл в това да гласуват, да вярват, че техният глас ще бъде преброен правилно.Оттам едно истинско представителство на гражданството в Народното събрание и съответно повишаване на доверието в институциите, посочи Андрей Гюров.
От страна на служебното правителство можете да разчитате на пълно съдействие. Това за нас е основен приоритет и ние сме решени да реализираме един много добър процес на провеждане на тези избори, подчерта Гюров.
Гюров на срещата с ЦИК: Може да разчитате на пълно съдействие от служебния кабинет за провеждането на честни избори
