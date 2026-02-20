Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Гюров на срещата с ЦИК: Може да разчитате на пълно съдействие от служебния кабинет за провеждането на честни избори

Гюров на срещата с ЦИК: Може да разчитате на пълно съдействие от служебния кабинет за провеждането на честни избори

20 Февруари, 2026 15:45 684 36

  • андрей гюров-
  • среща-
  • цик-
  • съдействие-
  • служебен кабинет-
  • честни избори

Изборите са общонационален ангажимент, но всички отговорни институции, в рамките на своите правомощия и компетентности, така както е определил законодателят, трябва да работим заедно в пълен синхрон, така че да можем да произведем свободни и демократични избори, отговори му Камелия Нейкова- председателят на ЦИК

Гюров на срещата с ЦИК: Може да разчитате на пълно съдействие от служебния кабинет за провеждането на честни избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изборите са общонационален ангажимент, но всички отговорни институции, в рамките на своите правомощия и компетентности, така както е определил законодателят, трябва да работим заедно в пълен синхрон, така че да можем да произведем свободни и демократични избори. С което да гарантираме на българските избиратели, че ще могат спокойно да упражнят своя глас, той да бъде отчетен така, както е подаден, според личната им воля. Това каза председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова в началото на срещата със служебния премиер Андрей Гюров., предаде репортер на Novini.bg.
Вярвам, че с общи усилия Министерски съвет, министерствата, които имат ангажименти в изборния процес, институциите, които под една или друга форма са ангажирани с тази организация, заедно, в едно добро взаимодействие, активна работа, с усилия за един законосъобразен изборен процес и безкомпромисност към порочни практики ще успеем, заяви Нейкова.
Не мисля, че в момента има по-важна задача за мен и за служебното правителство от това да проведем едни честни избори. Сутринта проведох среща със студентските организации и младите хора – тези, които рядко са политически активни, чиито глас много рядко е зачитан по време на избори. Те откроиха един основен приоритет – връщането на доверието в институциите. За да има доверие в институциите, за мен най-важното е как те ще бъдат излъчени, т.е. какъв процес на демократични избори ще проведем, така че от една страна хората да имат смисъл в това да гласуват, да вярват, че техният глас ще бъде преброен правилно.Оттам едно истинско представителство на гражданството в Народното събрание и съответно повишаване на доверието в институциите, посочи Андрей Гюров.
От страна на служебното правителство можете да разчитате на пълно съдействие. Това за нас е основен приоритет и ние сме решени да реализираме един много добър процес на провеждане на тези избори, подчерта Гюров.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 5 Отговор
    Гюро ще накара и непълнолетните да гласуват.

    15:49 20.02.2026

  • 2 ЦИК

    12 1 Отговор
    ЦИК трябва да се изрине до основи и да има нови хора

    15:50 20.02.2026

  • 3 йдфбнффж

    4 5 Отговор
    Тоз метър и педесе ли е , всякаш и ботокс има , Абе че няма са честни е ясно

    15:51 20.02.2026

  • 4 Мнение

    7 4 Отговор
    Затворът в град Яши е подготвил килиите за Пеевски и Борисов за да не пречат на събирането на доказателства за престъпленията им по време на изборите

    Коментиран от #17

    15:51 20.02.2026

  • 5 Коментар

    6 5 Отговор
    Този път умрелите няма да гласуват за хрантутниците от ГЕРББ

    Коментиран от #35

    15:53 20.02.2026

  • 6 гаргата:

    6 0 Отговор
    Какво ще им съдействащ - виж резултата от предишните избори. По-добре ги вкарай в правшя път или аут.

    15:53 20.02.2026

  • 7 Тая

    12 1 Отговор
    кикимора от ЦИК едни и същи клишета повтаря , някакви си заучени фрази и нищо конструктивно и смислено ! Тотално безполезна заедно с цялата свита на хранилката .

    15:54 20.02.2026

  • 8 Дориана

    3 9 Отговор
    Слави Трифонов се криеше от протестиращите хора и не излезе да отговори той информира ли ги , че ще бъде патерица на Борисов и Пеевски и проводник на корупцията и мафията.Калната вода от диванния Фейсбук се излива от Слави Трифонов който се превърна в най- мразения човек в България предал избирателите си заедно с ИТН превърнали се в най- дебелата патерица на Пеевски и Борисов заради неистова жажда за власт без да имат никакви морални и политически качества. Точно такива хора нямат място в Парламента и политиката.Такива хора са готови на всичко за власт от фалшифициране на изборите до въвеждане на диктатура.Слави Трифонов се опита чрез Певски и Борисов да въведе закон в България срещу свободното слово на журналисти и граждани, но се провали. Той е също толкова мразен от народа колкото и Пеевски. Край, приключиха , излизат от Парламента. Точно за това ИТН се опитаха чрез Пеевски и Борисов да върнат хартиените бюлетини чрез сканиращите устройства, за които всички специалисти казаха , че няма време. И те го знаят отлично за да фалшифицират хартиените бюлетини и да откраднат вота на народа. Некомпетентни и вредни.

    15:56 20.02.2026

  • 9 ама как

    4 2 Отговор
    честни избори без министъра на честните избори лама цицелко честния?!

    Коментиран от #13

    15:57 20.02.2026

  • 10 Даниел Немитов

    4 2 Отговор
    ЦИК е шишкаво-суджушно туморно образувание! Справка: проф. Кихаил Монстрантинов.

    15:58 20.02.2026

  • 11 гфжбффжб

    7 1 Отговор
    Честни избори е много относително , те ако спечелят ще са ако не няма да са . А народа беззъб и гладен , смачкан.

    16:00 20.02.2026

  • 12 Неможачите на дедоCopoc

    8 3 Отговор
    Новоизфабрикувантото соросианcко "министерство на честните избори" катастрофира с фалстарт още на първия си ден. Лама Цицелков "честния" спокойно може да бъде преназначен и в още по-ново "министерство на истината".

    16:02 20.02.2026

  • 13 Дориана

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "ама как":

    Ще има заместник за Честните избори за ужас на Слави Трифонов и неговите предателски депутати , за ужас на Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #14

    16:03 20.02.2026

  • 14 хдцбхф

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Дориана тебе ли ще кандидатират или Лекси Флюр?

    Коментиран от #22

    16:04 20.02.2026

  • 15 Цветан

    0 0 Отговор
    Полицейските служители са в готовност за протестни действия и подкрепят Даниел Митов да остане министър на МВР-
    " При министър Митов заплатите ни бяха увеличени със 70 процента. Също добавките за храна ,дрехи и извънреден труд. Подкрепяме Митов"

    16:08 20.02.2026

  • 16 Гюров е нелегитимен

    7 3 Отговор
    Това правителдтво е нелегитимно, комично и никой не вярва, че изборите ще бъдат честни.

    16:08 20.02.2026

  • 17 Мнение

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Проблемът е, че Борисов и Пеевски НЕ се различават по престъпления с ППДБ, следователно "петроханци" НЕ трябваше да правят служебно правителство!!!
    Хвани едните и удари другите!

    Коментиран от #26

    16:10 20.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Перо

    5 0 Отговор
    Единственото нещо за което се кръстя, да не подпишат неизгодни, международни, икономически договори за десетилетия напред или ни вкарат във война!

    16:12 20.02.2026

  • 21 Сатана Z

    3 2 Отговор
    ЦИК може да разчита на Лама Цицелков да и вдигне имиджа .

    Коментиран от #27

    16:13 20.02.2026

  • 22 Дориана

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "хдцбхф":

    Тя, простотията и тъпотията ходи по Земята.

    Коментиран от #31

    16:17 20.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 някои

    2 2 Отговор
    ех българска черта които загуби изборите -казва те бяха нечестни та и лисицата щом не може да стигне гроздето казва кисело е

    16:19 20.02.2026

  • 25 Сатана Z

    2 2 Отговор
    ППдофилите и НПОтата на Сорос направиха правителството без никой да е гласувал за тях.Всички нелегитимни служебни правителства досега са забивали не по един,а по няколко пирона в ковчега на България защото никой от тия ППдерасти не носи персонална отговорност,а се крият зад колективната безотговорност.А народа? Народа да го дyxa,както казва Мел Брукс в "История на Света част I"

    16:20 20.02.2026

  • 26 Ъхъ!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    Амиии, не се различават?!? Магнитски мисли другояче!

    16:27 20.02.2026

  • 27 Даниел Немитов

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    ЦИК винаги е разчитала на Лама Шиши и Лама Боко да й вдигне доходите! Тях имиджа не ги интересува.

    16:31 20.02.2026

  • 28 Ото фон Бломберг

    2 1 Отговор
    Прехвърляш топката ли п.дал г.усен ..ти си отговорен запомни !!! И за цицелковщината и за изборите

    16:35 20.02.2026

  • 29 "Неможачите на дедо Сорос"

    2 0 Отговор
    Хората свалиха от власт тиквените можачи

    16:40 20.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да попитам:

    4 0 Отговор
    Как нечестни хора ще провеждат "ЧЕСТНИ" избори?!?!?!

    16:55 20.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 някои

    1 0 Отговор
    какви честни избори и то от шарлатанията която ни я натресе другаря радев по указания ня брешетников

    17:06 20.02.2026

  • 35 Яяяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коментар":

    А за кого?

    17:07 20.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол