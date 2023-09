Американско семейство съди Google Maps за причиняване на смърт

Семейството на трагично загинал мъж от Северна Каролина, САЩ съди Google за причиняване на смърт чрез небрежност. Според тях Google Maps дал напътствия за шофиране през срутен мост.



В следствие на това Филип Паксън, баща на две деца, се удавя. Неговият Jeep Gladiator пада от срутения мост във водите на реката през септември 2022 г., съобщава CNN, предава "Фокус".



"Това е ужасна смърт, която можеше да бъде избегната с обикновена актуализация на навигационната система", твърди семейството му.

