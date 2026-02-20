Индия и САЩ ще се разберат през април

Индия и САЩ възнамеряват да приложат временно търговско споразумение през април. Това беше обявено от индийския министър на търговията и промишлеността Пиюш Гоял, пише The Economic Times.
Гоял също така обяви, че споразуменията за свободна търговия на Индия с Обединеното кралство и Оман вероятно ще бъдат приложени през април, а споразумението с Нова Зеландия се очаква да влезе в сила през септември.
Както беше съобщено по-рано, тридневна среща на индийски и американски представители за финализиране на правния текст на временното търговско споразумение ще започне в САЩ на 23 февруари.
По-рано този месец Индия и САЩ излязоха със съвместно изявление, в което обявиха завършването на първата фаза на търговското споразумение. Разпоредбите, съдържащи се в него, сега трябва да бъдат преведени в правен документ, който да бъде подписан от двете страни.
САЩ обявиха намаляване на взаимните мита върху индийски стоки от 25% на 18%. Вашингтон също така обяви премахването на 25% мита, наложени поради покупката на руски петрол от Индия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
19:05 20.02.2026
2 Мишел
България и други като нея не внасят директно от Русия, но знае ли някой в океана какъв нефт се прехвърля от един на друг танкер.
19:12 20.02.2026
3 дядо поп
19:41 20.02.2026
4 А според
09:38 21.02.2026