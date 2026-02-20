Новини
Индия и САЩ ще се разберат през април
  Тема: Войната на митата

20 Февруари, 2026 18:57 830 4

Тогава се очаква да бъде сключено търговското споразумение

Индия и САЩ ще се разберат през април - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индия и САЩ възнамеряват да приложат временно търговско споразумение през април. Това беше обявено от индийския министър на търговията и промишлеността Пиюш Гоял, пише The ​​Economic Times.

Гоял също така обяви, че споразуменията за свободна търговия на Индия с Обединеното кралство и Оман вероятно ще бъдат приложени през април, а споразумението с Нова Зеландия се очаква да влезе в сила през септември.

Както беше съобщено по-рано, тридневна среща на индийски и американски представители за финализиране на правния текст на временното търговско споразумение ще започне в САЩ на 23 февруари.

По-рано този месец Индия и САЩ излязоха със съвместно изявление, в което обявиха завършването на първата фаза на търговското споразумение. Разпоредбите, съдържащи се в него, сега трябва да бъдат преведени в правен документ, който да бъде подписан от двете страни.

САЩ обявиха намаляване на взаимните мита върху индийски стоки от 25% на 18%. Вашингтон също така обяви премахването на 25% мита, наложени поради покупката на руски петрол от Индия.


Индия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да,бе

    3 0 Отговор
    Индия да принуди сащисаните да върнат земята на индианците...

    19:05 20.02.2026

  • 2 Мишел

    2 0 Отговор
    Индия продължава да внася руски нефт и ще продължи да го прави. Китай също.
    България и други като нея не внасят директно от Русия, но знае ли някой в океана какъв нефт се прехвърля от един на друг танкер.

    19:12 20.02.2026

  • 3 дядо поп

    4 0 Отговор
    Ще се разберат на първи Април.

    19:41 20.02.2026

  • 4 А според

    0 0 Отговор
    Урсулските крекала "споразумението" било сключено във началото на февруари. Ся пък на 1 април ще се разбирали, после пак ама на 36ти юни.

    09:38 21.02.2026