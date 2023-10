В подкрепа на ЛГБТ общността: Род Стюарт отказа да пее в Саудитска Арабия

Британският певец Род Стюарт се надява, че фактът, че отказва да направи концерт в Саудитска Арабия ще подчертае несправедливостите срещу ЛГБТ+ общността там, съобщи ДПА, предава БТА.

Преди време 78-годишният изпълнител също отказа възнаграждение от повече от един милион щатски долара, за да пее в Катар преди Световното първенство по футбол миналата година.

🔴Rod Stewart refused what is understood to be one of the most lucrative offers of his career, citing the “limited choices” that minority groups face there.



Read more here👇https://t.co/gvcBrWC0XS pic.twitter.com/LhVqQZ8qjS