Първият концерт на Род Стюарт в София се превърна в грандиозен празник

12 Декември, 2025 08:13 1 211 10

"Това е концерт, който не просто припомня кариера, а я празнува. Еуфория, спомен, катарзис и чисто забавление", споделят развълнувани фенове

Първият концерт на Род Стюарт в София се превърна в грандиозен празник - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световната рок икона Род Стюарт изнесе своя първи и дългоочакван концерт в България, като превърна зала "Арена 8888 София" в истинска арена на емоциите късно снощи. Британският изпълнител, който през януари ще навърши 81 години, доказа пред хилядите си почитатели, че възрастта е просто цифра, а музиката му остава неподвластна на времето.

"Това е концерт, който не просто припомня кариера, а я празнува. Еуфория, спомен, катарзис и чисто забавление", споделят развълнувани фенове, цитирани от БТА веднага след края на шоуто.

Спектакълът започна с висока скорост и енергия, характерна за златните години на рокендрола. Стюарт стартира с поредица от бързи парчета от 70-те и 80-те години, сред които "Infatuation", "Tonight I’m Yours" и "Some Guys Have All the Luck". Публиката в препълнената зала реагира мигновено на класики като "Twisting the Night Away" и "I’m Losing You".

Сетлистът включваше и специални музикални препратки, като "It's A Heartache" – кавър на Бони Тейлър, и знаменития дует с Тина Търнър "It Takes Two".

В средата на концерта легендарният музикант забави темпото за по-лирична и емоционална част. Изпълненията на "The First Cut Is the Deepest", "You’re in My Heart" и вечната "Forever Young" създадоха интимна атмосфера в огромната зала. Кулминацията на вечерта настъпи с емблематичния триптих от песни – "Maggie May", "I’d Rather Go Blind" и "Downtown Train", които накараха цялата зала да пее заедно с него.

Баладата "Have I Told You Lately" от 1989 година прозвуча като лично обяснение в любов към българската публика, която чака този момент десетилетия наред.

Втората част на шоуто премина под знака на фънк и диско ритмите. Беквокалистките на звездата нажежиха обстановката с "I’m So Excited" и "Proud Mary", а самият Род Стюарт демонстрира прочутото си чувство за хумор и страстта си към футбола по време на хита "Da Ya Think I’m Sexy?". Музикантът, известен с миналото си на непрофесионален играч, буквално изрита няколко футболни топки към феновете в залата, демонстрирайки завидна физическа форма.

Финалът на вечерта бе запазен за "Hot Legs", "Sailing" и "Love Train", придружени от дъжд от балони.

"В този момент той сякаш напълно се отдръпва от сериозността и настана моментът, когато публиката сякаш получи разрешение да се забавлява без претенции," коментира очевидец на събитието, цитиран от агенцията.

Род Стюарт е един от най-успешните изпълнители в историята на музиката с над 250 милиона продадени копия на албуми и сингли. Неговият уникален "песъчлив" глас и способността му да преминава с лекота през жанрове като рок, фолк, соул и джаз го правят един от малкото артисти, оглавявали класациите във всяко десетилетие от кариерата си. През 2016 година той получи рицарско звание за приноса си към музиката и благотворителността.

Посещението му в България бе организирано от "Fest Team" и е част от турнето, което може да се окаже последната възможност за среща на живо с легендата на голяма сцена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 шири

    4 1 Отговор
    Урадругари! Пяхме с много радост!

    08:15 12.12.2025

  • 2 Факт

    5 7 Отговор
    Да ходят снобите. Предпочитам да си слушам по-старите неща в колата!

    08:19 12.12.2025

  • 3 Авеее

    1 2 Отговор
    ...възрастта е просто цифра, а музиката му остава неподвластна на времето.И НАША ЛИЛИ Е ТАКА.

    08:20 12.12.2025

  • 4 Новичок

    6 4 Отговор
    Този плати ли си вноска към ДАИ ???

    08:24 12.12.2025

  • 5 Дзън-дзън

    9 0 Отговор
    Не знаех, че 81 е цифра.
    След общуването с гениите от Факти вече знам😂😂😂
    Иначе Род Стюарт е уникат и като певец, и като човек!
    Да е жив и здрав!

    08:25 12.12.2025

  • 6 секуро

    0 7 Отговор
    Не е Дзън-дзън,а Брън-Врън.

    08:35 12.12.2025

  • 7 Механик

    3 2 Отговор
    "Дъжд от балони" е нещо ново за мен.
    Това е нещо като "мозък от м.и.с.ирка"- може да бъде изказано, но никой не може да го види.

    09:07 12.12.2025

  • 8 Коко Н

    0 4 Отговор
    "Неговият уникален "песъчлив" глас ."
    "Все едно някой го е стиснал за топките."

    09:27 12.12.2025

  • 9 Една от големите

    1 1 Отговор
    британски звезди, които тзи нация е дала на света!

    Да е жив и здрав още дълго да ни радва!

    09:28 12.12.2025

  • 10 Политкоректен

    1 0 Отговор
    Истината е, че Род е един много приятен човек. А концертът му беше едно прекрасно изживяване. Да вярно, понякога се задъхваше, друг път гласът му издишаше, но човекът не спря да се раздава до край! 2 часа на неподражаем младежки чар. Само можем да си мечтаем на неговата възраст да сме в толкова добра форма!

    09:35 12.12.2025