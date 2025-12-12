Първият концерт на Род Стюарт в София се превърна в грандиозен празник

Световната рок икона Род Стюарт изнесе своя първи и дългоочакван концерт в България, като превърна зала "Арена 8888 София" в истинска арена на емоциите късно снощи. Британският изпълнител, който през януари ще навърши 81 години, доказа пред хилядите си почитатели, че възрастта е просто цифра, а музиката му остава неподвластна на времето.

"Това е концерт, който не просто припомня кариера, а я празнува. Еуфория, спомен, катарзис и чисто забавление", споделят развълнувани фенове, цитирани от БТА веднага след края на шоуто.

Спектакълът започна с висока скорост и енергия, характерна за златните години на рокендрола. Стюарт стартира с поредица от бързи парчета от 70-те и 80-те години, сред които "Infatuation", "Tonight I’m Yours" и "Some Guys Have All the Luck". Публиката в препълнената зала реагира мигновено на класики като "Twisting the Night Away" и "I’m Losing You".

Сетлистът включваше и специални музикални препратки, като "It's A Heartache" – кавър на Бони Тейлър, и знаменития дует с Тина Търнър "It Takes Two".

В средата на концерта легендарният музикант забави темпото за по-лирична и емоционална част. Изпълненията на "The First Cut Is the Deepest", "You’re in My Heart" и вечната "Forever Young" създадоха интимна атмосфера в огромната зала. Кулминацията на вечерта настъпи с емблематичния триптих от песни – "Maggie May", "I’d Rather Go Blind" и "Downtown Train", които накараха цялата зала да пее заедно с него.

Баладата "Have I Told You Lately" от 1989 година прозвуча като лично обяснение в любов към българската публика, която чака този момент десетилетия наред.

Втората част на шоуто премина под знака на фънк и диско ритмите. Беквокалистките на звездата нажежиха обстановката с "I’m So Excited" и "Proud Mary", а самият Род Стюарт демонстрира прочутото си чувство за хумор и страстта си към футбола по време на хита "Da Ya Think I’m Sexy?". Музикантът, известен с миналото си на непрофесионален играч, буквално изрита няколко футболни топки към феновете в залата, демонстрирайки завидна физическа форма.

Финалът на вечерта бе запазен за "Hot Legs", "Sailing" и "Love Train", придружени от дъжд от балони.

"В този момент той сякаш напълно се отдръпва от сериозността и настана моментът, когато публиката сякаш получи разрешение да се забавлява без претенции," коментира очевидец на събитието, цитиран от агенцията.

Род Стюарт е един от най-успешните изпълнители в историята на музиката с над 250 милиона продадени копия на албуми и сингли. Неговият уникален "песъчлив" глас и способността му да преминава с лекота през жанрове като рок, фолк, соул и джаз го правят един от малкото артисти, оглавявали класациите във всяко десетилетие от кариерата си. През 2016 година той получи рицарско звание за приноса си към музиката и благотворителността.

Посещението му в България бе организирано от "Fest Team" и е част от турнето, което може да се окаже последната възможност за среща на живо с легендата на голяма сцена.