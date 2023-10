Бритни Спиърс разкри защо е обръснала косата си през 2007 г.

След 16 години Бритни Спиърс най-накрая разкри защо си е отрязала цялата коса преди да ѝ бъде наложена мярка за закрила.

"Когато растях, толкова много ме гледаха с очи. Още от тийнейджърка ме гледаха от горе и до долу, казваха ми какво мислят за тялото ми. Бръсненето на главата ми и поведението ми бяха моите начини да отвърна на удара", пише поп звездата в предстоящите си мемоари "Жената в мен", според откъс, публикуван от People във вторник.

41-годишната Бритни обаче отбелязва, че след като през 2008 г. баща ѝ Джейми Спиърс поема контрола над личните, медицинските и финансовите ѝ дела, тя вече няма думата в ежедневието си.

