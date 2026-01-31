Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Парис Хилтън ще връща Бритни Спиърс под прожекторите с обща песен

31 Януари, 2026 17:53

Това буквално би било най-емблематичното нещо в историята. Сбъдната мечта“, каза Хилтън

Парис Хилтън намекна, че иска да помогне на певицата Бритни Спиърс да се върне в светлината на прожекторите, пише Attitude.

Двете обсъждали възможността да запишат „някаква забавна песен“. Прочутата наследница заяви, че сътрудничеството с поп иконата би било сбъдната мечта.

„Наскоро отново говорих с нея за музика. Ще видим какво ще се случи. Това буквално би било най-емблематичното нещо в историята. Сбъдната мечта“, каза Хилтън.

Тя добави, че любимият ѝ албум на Спиърс е „Blackout“.

„Тя беше себе си. И е една от най-силните жени, които познавам. Истинска поп принцеса с най-голямо сърце. Този албум е абсолютно невероятен“, сподели Хилтън.

Приятелството между Хилтън и Спиърс започва в началото на века и те са се подкрепяли многократно. В мемоарите си „Жената в мен“ обаче Спиърс пише, че приятелството им „никога не е било толкова лудо, колкото го представя пресата“.

Парис Хилтън се е обличала като Бритни Спиърс за Хелоуин няколко пъти.

През 2008 г., поради психичното здраве на певицата, баща ѝ подаде молба за попечителство над нея, която ле отменена едва със съдебно решение през 2021 г.

Оттогава изпълнителката на „Toxic“ не е участвала в концерти, а публикациите ѝ в социалните мрежи многократно повдигат опасения сред феновете относно психичното ѝ здраве.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

