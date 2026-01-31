Парис Хилтън ще връща Бритни Спиърс под прожекторите с обща песен

Парис Хилтън намекна, че иска да помогне на певицата Бритни Спиърс да се върне в светлината на прожекторите, пише Attitude.
Двете обсъждали възможността да запишат „някаква забавна песен“. Прочутата наследница заяви, че сътрудничеството с поп иконата би било сбъдната мечта.
„Наскоро отново говорих с нея за музика. Ще видим какво ще се случи. Това буквално би било най-емблематичното нещо в историята. Сбъдната мечта“, каза Хилтън.
Тя добави, че любимият ѝ албум на Спиърс е „Blackout“.
„Тя беше себе си. И е една от най-силните жени, които познавам. Истинска поп принцеса с най-голямо сърце. Този албум е абсолютно невероятен“, сподели Хилтън.
Приятелството между Хилтън и Спиърс започва в началото на века и те са се подкрепяли многократно. В мемоарите си „Жената в мен“ обаче Спиърс пише, че приятелството им „никога не е било толкова лудо, колкото го представя пресата“.
Парис Хилтън се е обличала като Бритни Спиърс за Хелоуин няколко пъти.
През 2008 г., поради психичното здраве на певицата, баща ѝ подаде молба за попечителство над нея, която ле отменена едва със съдебно решение през 2021 г.
Оттогава изпълнителката на „Toxic“ не е участвала в концерти, а публикациите ѝ в социалните мрежи многократно повдигат опасения сред феновете относно психичното ѝ здраве.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами
17:57 31.01.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #9
17:58 31.01.2026
4 ЕстетЪ
17:59 31.01.2026
5 Винелино ма
18:00 31.01.2026
6 Аз си падам по Парис
Коментиран от #8
18:08 31.01.2026
7 цццц
18:12 31.01.2026
8 Брачед
До коментар #6 от "Аз си падам по Парис":Ти защо ни наблюдаваш?...кларинета е мой🤫
18:17 31.01.2026
9 Дядо Митьо
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Бих казал,че вече са джадии....
18:42 31.01.2026
10 Лопата Орешник
18:51 31.01.2026