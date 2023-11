Откриха гигантско същество на 160 милиона години, оказало се най-голямото от своя вид

Палеонтолози са открили вълнуващо откритие в Северен Китай: две вкаменени миноги, датиращи отпреди 160 милиона години - вкаменелости, които разкриват, че тези изключително древни риби са се превърнали в страховити хищници много по-рано, отколкото се смяташе, съобщава ScienceAlert.

Нещо повече, вкаменелостите доказват, че този древен вид значително е превъзхождал своите по-ранни еволюционни предшественици. Всъщност откритието оспорва предположенията за тези загадъчни - и, нека си го кажем направо, ужасяващи - същества, които иначе се славят както с дълголетието си, така и с относително непроменената си форма в продължение на милиони години.

Експертите често наричат миногите "живи вкаменелости", имайки предвид невероятно дългата им еволюционна история. Тяхното присъствие сред земната фауна започва през палеозойската ера, преди 360 милиона години. Докато съвременните превъплъщения на рибите могат да достигнат до метър дължина, техните палеозойски предшественици изглеждат драстично по-малки в сравнение с тях, с дължина само няколко сантиметра.

Но откритият наскоро Yanliaomyzon occisor, както учените нарекоха новата находка, се простира на 64 сантиметра, което предполага значителен скок в размера. Към днешна дата това е най-голямата вкаменена минога.

Палеонтолозите изкопават вълнуващото откритие в биотата Янляо, Северен Китай - район, известен с уникално добре запазените вкаменелости. Такива находки са безценни при очертаването на еволюционната история и произхода на миногите. Фейсян Ву от Китайската академия на науките ръководи изследователския екип, в който участват колегите му Чи Джан и Филип Жанвие; екипът използва рентгенова микрокомпютърна томография за цялостно сканиране и триизмерно визуализиране на вкаменелостите.

Заедно с миксините - друг вид, излязъл направо от филм на ужасите - миногите принадлежат към безподобно страшната категория на гръбначните животни без челюсти (змиорките, често оприличавани и на първите, и на вторите, не са). Техният начин на хранене, който представлява кръгла, назъбена уста, която се захваща и изцежда кръвта на други риби, е меко казано малко обезпокоителен.

От своя страна Yanliaomyzon occisor проявява по-яростна и има по-мускулеста способност за захапване, което говори за месоядна диета. Юрският период представлява значителна промяна в хранителните им наклонности и в крайна сметка във физическата им форма.

Трудно е да се преувеличи научното значение на севернокитайското откритие, което предоставя огромни прозрения за еволюционната история на миногите, особено по отношение на хранителната им анатомия. Докато по-ранните вкаменелости демонстрират слаби структури на хранене, неспособни на хищничество и предполагащи диета от водорасли, доказателствата от Yanliaomyzon occisor сочат месоядна диета. По-нататъшните находки на рибни кости и скелетни останки в чревните трактове на фосилизираните риби само потвърждават тази теория.

More zombie than vampire? These giant Jurassic lampreys were flesh eaters, not bloodsuckers.https://t.co/ISz1TYTzpq