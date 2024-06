Дъщерята на 80-годишния Робърт де Ниро стана на годинка

С торта и трогателно признание 80-годишният актьор Робърт де Ниро отпразнува първия рожден ден на дъщеричката си Джия, която е плод на любовта му с Тифани Чен.

Специалният повод Де Ниро коментира пред изданието ET така: "На партито имаше малка торта. Джия е очарователно бебе. Когато я погледна, забравям за всичко останало. Голяма радост е да бъда с нея."

