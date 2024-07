Минути преди стрелбата: Тълпата зове полицай да предприеме нещо срещу стрелеца ВИДЕО+СНИМКА

Видео с полицай, който стои точно до сградата, по чийто покрив пълзи стрелеца срещу бившия американски президент Доналд Тръмп, бе качено в социалната мрежа Х.

Цяла минута тълпата призовава представителя на органите на реда да направи нещо, пише потребителят Jack Poso. Малко по-късно 20-годишният Томас Матю Крукс откри огън със законната си пушка, уби присъстващ на митинга, рани в ухото Тръмп и още един от публиката.

You can see an officer standing right next to the building as the shooter is crawling across the roof and the crowd urging him to do something for a full minute pic.twitter.com/o1CyVMAKyO