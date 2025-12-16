Новини
Свят »
Австралия »
Австралийският премиер нарече мъжа, спрял нападател на плажа Бондай, национален герой

Австралийският премиер нарече мъжа, спрял нападател на плажа Бондай, национален герой

16 Декември, 2025 08:41 902 19

  • австралия-
  • бондай-
  • плаж-
  • национален герой-
  • нападател

Антъни Албанезе определи действията на Ахмед ал Ахмед като пример за смелост и човечност

Австралийският премиер нарече мъжа, спрял нападател на плажа Бондай, национален герой - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Австралийският премиер Антъни Албанезе определи Ахмед ал Ахмед - мъжа, който е успял да обезвреди един от нападателите по време на кървавия инцидент на плажа Бондай в Сидни - като национален герой. По думите му постъпката на 43-годишния мъж е ярък пример за човешка доблест и гражданска смелост, съобщава ДПА, предава БТА.

След посещение в болницата, където Ал Ахмед се лекува, министър-председателят заяви пред медиите, че той е „истински австралийски герой“. Албанезе подчерта, че мъжът, роден в Сирия, е проявил скромност и решителност в критичен момент, а смелостта му служи като вдъхновение за цялото общество.

По разпространен видеозапис се вижда как Ал Ахмед се приближава в гръб до един от двамата нападатели и със сила му отнема оръжието. В резултат на сблъсъка той е бил прострелян в рамото. Очаква се да бъде подложен на допълнителна операция, уточни Албанезе.

Премиерът разказа още, че Ал Ахмед е бил на плажа заедно с приятели и роднини, когато внезапно се е оказал свидетел на стрелба по хора пред очите му. Албанезе допълни, че се е срещнал и с родителите на пострадалия, които са на посещение в Австралия, и отбеляза, че те изпитват огромна гордост от действията на сина си.

Местни медии съобщават, че по време на нападението и други граждани са проявили изключителна смелост. Вестник „Сидни морнинг хералд“ информира, че записи от камера на автомобил показват как двойка се опитва да спре същия нападател, докато той излиза въоръжен от превозно средство. Според изданието двамата успяват да го принудят да легне на земята и да му избият оръжието от ръцете. По-късно кадри от дрон са заснели телата им, лежащи едно до друго. Самоличността на тези хора не е официално обявена.

Вестник „Гардиън“ също съобщава за видеозапис, на който се вижда как мъж замеря нападателя с предмети, след като той вече е бил обезвреден. Дъщерята на този човек е разпознала баща си на кадрите и е потвърдила, че той е сред загиналите.

По-рано австралийските власти определиха нападението на плажа Бондай, при което загинаха 15 души, а 42 бяха ранени, като терористичен акт, повлиян от екстремистката групировка „Ислямска държава“.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Резултата

    2 4 Отговор
    Този повече не може се прибра в Сирия.

    08:44 16.12.2025

  • 2 Пол Хоуган, ловец на крокодили

    11 7 Отговор
    Всъщност герой е Мъжът потърсил сметката на евреите окупирали и мърсящи страната му 👍

    Коментиран от #7

    08:45 16.12.2025

  • 3 Сила

    12 1 Отговор
    Човка е бивш полицай , бил е полицай в Сирия ....не е просто зарзаватчия

    08:51 16.12.2025

  • 4 гост

    8 0 Отговор
    нямаше да е лошо и да качите видеото,някой може да го е гледал но друг не...половинчата работа.

    08:52 16.12.2025

  • 5 хаха

    7 2 Отговор
    "Ахмед ал Ахмед" е християнин. Ае марш с пропагандата.

    Коментиран от #6, #16

    08:52 16.12.2025

  • 6 Герги

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Споко,може да е приел християнската вяра след като е видял какви ги върши мюсюлманската вяра...

    08:54 16.12.2025

  • 7 Сила

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пол Хоуган, ловец на крокодили":

    Пакистанец , дошъл като студент в Австралия и дебелия му тлъст син , роден , отраснал и учил в Австралия , живеят в престижен квартал с хубава къща , в Австралия .... Какви евреи какво страна са окупирали , Пакистан ли , Австралия ли ....???!!!???

    Коментиран от #9

    08:55 16.12.2025

  • 8 Жидовските стенания

    7 3 Отговор
    Хайл Хитлер! 👍🔥🤣

    08:59 16.12.2025

  • 9 Пол Хоуган, ловец на крокодили

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Австралиеца се е отчаял виждайки как хиляди евреи са налазили страната му и изпълняват някъв див Шабаш в двора му. Какво да прави човека ?

    09:01 16.12.2025

  • 10 име

    6 5 Отговор
    Еййй, оревархе орталъка да десетина евреи. Много важно ся чебили отрепани. Ционистите вдеки ден избиват деситки палестнци, организирано, сторателно, за тях що не ревете с дни?!

    09:07 16.12.2025

  • 11 И Киев е Руски

    5 6 Отговор
    По гнусни живот.и от евре..е са само англосаксите и 240 се те умно красиви

    Коментиран от #15

    09:09 16.12.2025

  • 12 да да

    2 3 Отговор
    Хора..това с героя много ми прилича..ЕЛАТЕ..в Австралия такива като АХМЕД, абдула, хасан..портите са отворени..ще се справим..ще ви посрещнем с бисквити и цветя...Герой се озова на мястото,...толкова са много че вече произвеждат и терористи и герои..Тепърва ще берете ядове от такива мюслимански братя..вижте Европа..КОЛЕДА ПОД ОБСАДА..а утре сигурно на мястото на трагедията ще се гушкате с тези брадати терористи..Толкова е просто..Бивш терорист стана Президент на Сирия..още вчера сащ искали за главата му...10млн.долара..а днеска Тръмп и други президенти го посрещат с почести..УЖАС...интреса клати ФЕСА...

    09:12 16.12.2025

  • 13 404

    2 2 Отговор
    Ал Ахмед истински австралийски герой.Дънди крокодила е в ступор.Пеевски е четник при Раковски

    09:13 16.12.2025

  • 14 Отврат

    4 2 Отговор
    Еврейската чума е плъзнала по целия свят

    09:14 16.12.2025

  • 15 куку

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Твоя живот не за приказка...Евреи били твоите врагове?..а утре ще квичиш когато талибани ще ритат глава ти вместо топката..а детето ти което на 9 годинки трябва да се омъжи за брадат изрод...Това е истина..но отрепки не го виждат..Пиши го в големите книги..но за целта трябва да се чете повече..

    Коментиран от #17

    09:17 16.12.2025

  • 16 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    В Сирия почти половината население са християни ...

    Коментиран от #18

    09:18 16.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ал Джолани

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    Бяха!!!
    До скоро.

    09:23 16.12.2025

  • 19 Иван

    1 0 Отговор
    Австралийският премиер е боклук.

    09:25 16.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания