Австралийският премиер нарече мъжа, спрял нападател на плажа Бондай, национален герой

Австралийският премиер Антъни Албанезе определи Ахмед ал Ахмед - мъжа, който е успял да обезвреди един от нападателите по време на кървавия инцидент на плажа Бондай в Сидни - като национален герой. По думите му постъпката на 43-годишния мъж е ярък пример за човешка доблест и гражданска смелост, съобщава ДПА, предава БТА.

След посещение в болницата, където Ал Ахмед се лекува, министър-председателят заяви пред медиите, че той е „истински австралийски герой“. Албанезе подчерта, че мъжът, роден в Сирия, е проявил скромност и решителност в критичен момент, а смелостта му служи като вдъхновение за цялото общество.

По разпространен видеозапис се вижда как Ал Ахмед се приближава в гръб до един от двамата нападатели и със сила му отнема оръжието. В резултат на сблъсъка той е бил прострелян в рамото. Очаква се да бъде подложен на допълнителна операция, уточни Албанезе.

Премиерът разказа още, че Ал Ахмед е бил на плажа заедно с приятели и роднини, когато внезапно се е оказал свидетел на стрелба по хора пред очите му. Албанезе допълни, че се е срещнал и с родителите на пострадалия, които са на посещение в Австралия, и отбеляза, че те изпитват огромна гордост от действията на сина си.

Местни медии съобщават, че по време на нападението и други граждани са проявили изключителна смелост. Вестник „Сидни морнинг хералд“ информира, че записи от камера на автомобил показват как двойка се опитва да спре същия нападател, докато той излиза въоръжен от превозно средство. Според изданието двамата успяват да го принудят да легне на земята и да му избият оръжието от ръцете. По-късно кадри от дрон са заснели телата им, лежащи едно до друго. Самоличността на тези хора не е официално обявена.

Вестник „Гардиън“ също съобщава за видеозапис, на който се вижда как мъж замеря нападателя с предмети, след като той вече е бил обезвреден. Дъщерята на този човек е разпознала баща си на кадрите и е потвърдила, че той е сред загиналите.

По-рано австралийските власти определиха нападението на плажа Бондай, при което загинаха 15 души, а 42 бяха ранени, като терористичен акт, повлиян от екстремистката групировка „Ислямска държава“.