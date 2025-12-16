Австралийският премиер нарече мъжа, спрял нападател на плажа Бондай, национален герой

Австралийският премиер Антъни Албанезе определи Ахмед ал Ахмед - мъжа, който е успял да обезвреди един от нападателите по време на кървавия инцидент на плажа Бондай в Сидни - като национален герой. По думите му постъпката на 43-годишния мъж е ярък пример за човешка доблест и гражданска смелост, съобщава ДПА, предава БТА.
След посещение в болницата, където Ал Ахмед се лекува, министър-председателят заяви пред медиите, че той е „истински австралийски герой“. Албанезе подчерта, че мъжът, роден в Сирия, е проявил скромност и решителност в критичен момент, а смелостта му служи като вдъхновение за цялото общество.
По разпространен видеозапис се вижда как Ал Ахмед се приближава в гръб до един от двамата нападатели и със сила му отнема оръжието. В резултат на сблъсъка той е бил прострелян в рамото. Очаква се да бъде подложен на допълнителна операция, уточни Албанезе.
Премиерът разказа още, че Ал Ахмед е бил на плажа заедно с приятели и роднини, когато внезапно се е оказал свидетел на стрелба по хора пред очите му. Албанезе допълни, че се е срещнал и с родителите на пострадалия, които са на посещение в Австралия, и отбеляза, че те изпитват огромна гордост от действията на сина си.
Местни медии съобщават, че по време на нападението и други граждани са проявили изключителна смелост. Вестник „Сидни морнинг хералд“ информира, че записи от камера на автомобил показват как двойка се опитва да спре същия нападател, докато той излиза въоръжен от превозно средство. Според изданието двамата успяват да го принудят да легне на земята и да му избият оръжието от ръцете. По-късно кадри от дрон са заснели телата им, лежащи едно до друго. Самоличността на тези хора не е официално обявена.
Вестник „Гардиън“ също съобщава за видеозапис, на който се вижда как мъж замеря нападателя с предмети, след като той вече е бил обезвреден. Дъщерята на този човек е разпознала баща си на кадрите и е потвърдила, че той е сред загиналите.
По-рано австралийските власти определиха нападението на плажа Бондай, при което загинаха 15 души, а 42 бяха ранени, като терористичен акт, повлиян от екстремистката групировка „Ислямска държава“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Резултата
08:44 16.12.2025
2 Пол Хоуган, ловец на крокодили
Коментиран от #7
08:45 16.12.2025
3 Сила
08:51 16.12.2025
4 гост
08:52 16.12.2025
5 хаха
Коментиран от #6, #16
08:52 16.12.2025
6 Герги
До коментар #5 от "хаха":Споко,може да е приел християнската вяра след като е видял какви ги върши мюсюлманската вяра...
08:54 16.12.2025
7 Сила
До коментар #2 от "Пол Хоуган, ловец на крокодили":Пакистанец , дошъл като студент в Австралия и дебелия му тлъст син , роден , отраснал и учил в Австралия , живеят в престижен квартал с хубава къща , в Австралия .... Какви евреи какво страна са окупирали , Пакистан ли , Австралия ли ....???!!!???
Коментиран от #9
08:55 16.12.2025
8 Жидовските стенания
08:59 16.12.2025
9 Пол Хоуган, ловец на крокодили
До коментар #7 от "Сила":Австралиеца се е отчаял виждайки как хиляди евреи са налазили страната му и изпълняват някъв див Шабаш в двора му. Какво да прави човека ?
09:01 16.12.2025
10 име
09:07 16.12.2025
11 И Киев е Руски
Коментиран от #15
09:09 16.12.2025
12 да да
09:12 16.12.2025
13 404
09:13 16.12.2025
14 Отврат
09:14 16.12.2025
15 куку
До коментар #11 от "И Киев е Руски":Твоя живот не за приказка...Евреи били твоите врагове?..а утре ще квичиш когато талибани ще ритат глава ти вместо топката..а детето ти което на 9 годинки трябва да се омъжи за брадат изрод...Това е истина..но отрепки не го виждат..Пиши го в големите книги..но за целта трябва да се чете повече..
Коментиран от #17
09:17 16.12.2025
16 Сила
До коментар #5 от "хаха":В Сирия почти половината население са християни ...
Коментиран от #18
09:18 16.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ал Джолани
До коментар #16 от "Сила":Бяха!!!
До скоро.
09:23 16.12.2025
19 Иван
09:25 16.12.2025