Мицкоски: Няма да има промени в Конституцията без гаранции от ЕС и България

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че страната му няма да пристъпи към промени в Конституцията, докато Европейският съвет и България не изпълнят ясно поставените от Скопие условия. Изявлението му е направено във връзка с процеса по започване на преговори за членство в Европейския съюз, преди отпътуването му за срещата на върха между лидерите на ЕС и страните от Западните Балкани в Брюксел, предаде БТА, цитирана от News.bg.
По думите на Мицкоски не е коректно от правителството му да се очаква да навлезе в преговорен процес с ЕС, без да има яснота дали той може да завърши успешно. Той подчерта, че подобен подход създава несигурност и допълнително напрежение в обществото.
Премиерът очерта две основни условия, при чието изпълнение Северна Македония би започнала процедурата по промени в Конституцията - стъпка, необходима за реалното стартиране на преговорите с ЕС. Първото от тях е предоставянето на ясни и недвусмислени гаранции, оформени като заключения на Европейския съвет, че никой не оспорва македонската идентичност и македонския език. Мицкоски подчерта, че езикът на страната след членството ѝ в ЕС трябва да бъде признат като официален, а преговорният процес да се води изцяло по критериите от Копенхаген, без допълнителни двустранни условия.
Второто условие, поставено от премиера, е свързано с действията на България. Според него, ако Скопие изпълнява ангажименти, поети от предишни правителства, то „най-малкото“, което източният съсед трябва да направи, е да спазва стандартите на Конвенцията за защита на правата на човека. В този контекст Мицкоски посочи регистрацията на неправителствени организации като „ОМО Илинден-Пирин“, за което, по думите му, има 14 решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
Мицкоски отбеляза още, че гражданите на Северна Македония са силно разочаровани и фрустрирани, тъй като по пътя към европейската интеграция са били принудени да приемат редица „унижения“.
Въпреки това той заяви готовност страната му да участва в диалог със София. По думите му са били правени опити, включително с посредничеството на влиятелни държави членки на ЕС и политици в Брюксел, за организиране на двустранна среща, например между външните министри на двете страни. Тези инициативи обаче са останали без резултат, тъй като от българска страна не е последвал отговор. Според Мицкоски това поставя под съмнение гаранциите, че вписването на българите в македонската Конституция би било последното условие към Скопие.
Отговаряйки на въпроси дали правителството му е търсило директен двустранен диалог със София, премиерът подчерта, че според него проблемът не е само между двете държави, а включва и Брюксел. Ако въпросът се третира като чисто двустранен, това означава, че процесът на европейска интеграция се „билатерализира“, вместо да се основава на утвърдените критерии от Копенхаген, заключи той.
1 Удри с лопатата
09:26 16.12.2025
2 Миролюб Войнов, северомакедонец
Коментиран от #19
09:26 16.12.2025
3 северна не нам кво cи
!?!? Я беги ве наглец🤣
09:26 16.12.2025
4 Зевс
09:26 16.12.2025
5 Измакяра
09:28 16.12.2025
6 макенския бръмбар се надува
и ние не ви искаме
от вас никаква полза мрънкала смешни
с укр сте един дол дренки
09:29 16.12.2025
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #33, #39
09:29 16.12.2025
8 ккк
09:29 16.12.2025
9 Гражданин
09:30 16.12.2025
10 Данко Харсъзина
09:31 16.12.2025
11 Кривоверен алкаш
09:31 16.12.2025
12 Даниел
Коментиран от #20, #22
09:32 16.12.2025
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
09:33 16.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ами
09:35 16.12.2025
16 Местен българин
Коментиран от #32
09:35 16.12.2025
17 ами
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":използват защото са с български паспорти
Коментиран от #21
09:36 16.12.2025
18 Данко Харсъзина
09:36 16.12.2025
19 Художник и детектив
До коментар #2 от "Миролюб Войнов, северомакедонец":Македонска карикатура
09:37 16.12.2025
20 ами
До коментар #12 от "Даниел":ха ха ха - е как кой кого - европата иска да се присъедини към македония
09:38 16.12.2025
21 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "ами":Македоните имат право да изнасят продукцията си в ЕС без мита, пътуват и работят без визи, ползват пари от еврофондовете. Те имат повече привилегии от нас.
09:39 16.12.2025
22 Знаят как да преговарят, да видиш какво
До коментар #12 от "Даниел":Бе те не са малоумни като нас. Знаят как да преговарят, да видиш какво ще стане накрая. България променя 6 пъти текста на конституцията от 2000 година, заради ЕС. Смятай какви са плазмодии нашите управляващи
09:39 16.12.2025
23 Шопо
Северна Македония не е държава а територия, българска територия.
Ако България имаше армия........
09:40 16.12.2025
24 Счупен тъпомер
09:40 16.12.2025
25 Нашето условие е
Коментиран от #42, #45
09:40 16.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Гърция
09:42 16.12.2025
28 Никой
България имаме какво да научат от нас, дори и дръпнати от нас - сега нека седнем.
09:42 16.12.2025
29 Баш химик
09:43 16.12.2025
30 Тодор
09:44 16.12.2025
31 50/50
09:44 16.12.2025
32 Кристијан Мицковски,
До коментар #16 от "Местен българин":Многу ви благодари за поздравот, и ти да ја поздравиш ќерка ти
09:44 16.12.2025
33 Тодор
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Значи няма да има ЕС! Точка! Да скъсаме с тия, бодлива тел и табела край на света!
Коментиран от #36
09:45 16.12.2025
34 Щом като
09:45 16.12.2025
35 Здрасти
09:46 16.12.2025
36 Данко Харсъзина
До коментар #33 от "Тодор":Отдавна трябваше да го направим.
09:47 16.12.2025
37 Хе!
09:47 16.12.2025
38 Трол
09:51 16.12.2025
39 Бай Ламби
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Нали ако вземат Южна България и пак ще трябва да си сменят името бре нашто момче! Ще се преименуват на Североюжна Мъкедония. Ама викаш то един път като си бил от страната на булката кво те бърка пак да си от наведената страна.
09:54 16.12.2025
40 Данко Харсъзина
09:56 16.12.2025
41 Факти
09:56 16.12.2025
42 Нема
До коментар #25 от "Нашето условие е":да стане. САЩ никога нищо не връщат. Само прибират за себе си - со кротце со благо и с малко или повече /зависи от случая/ кютек.
09:58 16.12.2025
43 Данко Харсъзина
10:03 16.12.2025
44 Хейт
10:05 16.12.2025
45 Къде
До коментар #25 от "Нашето условие е":са те /македонците/ къде сме ние. Току що научих, че Македония и Беломорска Тракия принадлежат на САЩ, а ние им поставяме условие да ни ги върнат. Само не разбрах в какъв срок.
10:08 16.12.2025
46 Оракула от Делфи
но не и в Европа!!!
С две думи ," вола като рие , пръстта му пада на гърба"!!!
10:09 16.12.2025
47 Един друг
10:15 16.12.2025
48 гас и мас
10:15 16.12.2025
49 Дика
10:17 16.12.2025
50 Кънчо от Казанлък
10:26 16.12.2025
51 Мицко
10:27 16.12.2025
52 Баш Майстора
10:36 16.12.2025
53 няма проблем
Прмяната на конституцията щеше да е просто жест на добра воля. Вие искате (евентуално) да го направите така, че жестът ви да е с обратен знак.
Дръжте си и жеста и консттуцията и се праждосвайте на северомайната си.
10:39 16.12.2025