Мицкоски: Няма да има промени в Конституцията без гаранции от ЕС и България

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че страната му няма да пристъпи към промени в Конституцията, докато Европейският съвет и България не изпълнят ясно поставените от Скопие условия. Изявлението му е направено във връзка с процеса по започване на преговори за членство в Европейския съюз, преди отпътуването му за срещата на върха между лидерите на ЕС и страните от Западните Балкани в Брюксел, предаде БТА, цитирана от News.bg.

По думите на Мицкоски не е коректно от правителството му да се очаква да навлезе в преговорен процес с ЕС, без да има яснота дали той може да завърши успешно. Той подчерта, че подобен подход създава несигурност и допълнително напрежение в обществото.

Премиерът очерта две основни условия, при чието изпълнение Северна Македония би започнала процедурата по промени в Конституцията - стъпка, необходима за реалното стартиране на преговорите с ЕС. Първото от тях е предоставянето на ясни и недвусмислени гаранции, оформени като заключения на Европейския съвет, че никой не оспорва македонската идентичност и македонския език. Мицкоски подчерта, че езикът на страната след членството ѝ в ЕС трябва да бъде признат като официален, а преговорният процес да се води изцяло по критериите от Копенхаген, без допълнителни двустранни условия.

Второто условие, поставено от премиера, е свързано с действията на България. Според него, ако Скопие изпълнява ангажименти, поети от предишни правителства, то „най-малкото“, което източният съсед трябва да направи, е да спазва стандартите на Конвенцията за защита на правата на човека. В този контекст Мицкоски посочи регистрацията на неправителствени организации като „ОМО Илинден-Пирин“, за което, по думите му, има 14 решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Мицкоски отбеляза още, че гражданите на Северна Македония са силно разочаровани и фрустрирани, тъй като по пътя към европейската интеграция са били принудени да приемат редица „унижения“.

Въпреки това той заяви готовност страната му да участва в диалог със София. По думите му са били правени опити, включително с посредничеството на влиятелни държави членки на ЕС и политици в Брюксел, за организиране на двустранна среща, например между външните министри на двете страни. Тези инициативи обаче са останали без резултат, тъй като от българска страна не е последвал отговор. Според Мицкоски това поставя под съмнение гаранциите, че вписването на българите в македонската Конституция би било последното условие към Скопие.

Отговаряйки на въпроси дали правителството му е търсило директен двустранен диалог със София, премиерът подчерта, че според него проблемът не е само между двете държави, а включва и Брюксел. Ако въпросът се третира като чисто двустранен, това означава, че процесът на европейска интеграция се „билатерализира“, вместо да се основава на утвърдените критерии от Копенхаген, заключи той.