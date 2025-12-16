Новини
ФБР дава $50 000 за информация за стрелеца от университета Браун

16 Декември, 2025 05:51, обновена 16 Декември, 2025 05:56

При инцидента бяха убити двама души, а други девет бяха тежко ранени

ФБР дава $50 000 за информация за стрелеца от университета Браун - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Федералното бюро за разследване предлага награда от 50 000 долара за информация, водеща до идентифицирането и арестуването на стрелеца в университета Браун в Провидънс, Роуд Айлънд.

„Обявяваме, че ФБР предлага 50 000 долара за информация, водеща до идентифицирането, арестуването и повдигането на обвинение срещу това лице“, заяви говорителят на ФБР Тед Докс на пресконференция.

По време на пресконференция служители на реда показаха нови записи от охранителни камери, показващи предполагаемия стрелец, облечен в тъмни дрехи и черна медицинска маска.

При инцидента бяха убити двама души, а други девет бяха тежко ранени.


САЩ
