Илон Мъск стана първият човек в историята със състояние над 600 милиарда долара

Илон Мъск е първият човек в света, чието лично състояние е надхвърлило границата от 600 милиарда долара, съобщава списание „Форбс“, предава News.bg.

Това постижение го поставя в напълно нова категория на глобалното богатство, невиждана досега.

Рязкото увеличение на нетното му богатство идва след търгово предложение, отправено по-рано този месец от SpaceX - компанията за производство и изстрелване на ракети, основана от Мъск. Сделката оценява SpaceX на около 800 милиарда долара, което е двойно повече в сравнение с оценката от 400 милиарда долара през август.

Тъй като Илон Мъск притежава приблизително 42% от компанията, новата оценка е увеличила личното му състояние с около 168 милиарда долара, достигайки приблизително 677 милиарда долара. По този начин той става първият човек в историята, чието богатство надминава 600 милиарда долара, като досега никой не е достигал дори нивото от 500 милиарда долара.

Търговото предложение идва в момент, когато SpaceX подготвя първично публично предлагане (IPO), планирано за 2026 г. Според един от инвеститорите на компанията, цитиран от „Форбс“, подобно листване може да оцени SpaceX на около 1,5 трилиона долара.

Дори и без провеждането на IPO при такава оценка, делът на Мъск в SpaceX - оценяван в момента на около 336 милиарда долара - вече се е превърнал в най-ценния актив в неговото портфолио. При евентуално публично предлагане при подобни нива, Мъск би могъл да се превърне и в първия трилионер в историята.