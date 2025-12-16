Новини
Илон Мъск стана първият човек в историята със състояние над 600 милиарда долара

16 Декември, 2025 09:08 523 14

  • илон мъск

Оценката на SpaceX изстреля нетното богатство на предприемача до безпрецедентни нива

Илон Мъск стана първият човек в историята със състояние над 600 милиарда долара - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Илон Мъск е първият човек в света, чието лично състояние е надхвърлило границата от 600 милиарда долара, съобщава списание „Форбс“, предава News.bg.

Това постижение го поставя в напълно нова категория на глобалното богатство, невиждана досега.

Рязкото увеличение на нетното му богатство идва след търгово предложение, отправено по-рано този месец от SpaceX - компанията за производство и изстрелване на ракети, основана от Мъск. Сделката оценява SpaceX на около 800 милиарда долара, което е двойно повече в сравнение с оценката от 400 милиарда долара през август.

Тъй като Илон Мъск притежава приблизително 42% от компанията, новата оценка е увеличила личното му състояние с около 168 милиарда долара, достигайки приблизително 677 милиарда долара. По този начин той става първият човек в историята, чието богатство надминава 600 милиарда долара, като досега никой не е достигал дори нивото от 500 милиарда долара.

Търговото предложение идва в момент, когато SpaceX подготвя първично публично предлагане (IPO), планирано за 2026 г. Според един от инвеститорите на компанията, цитиран от „Форбс“, подобно листване може да оцени SpaceX на около 1,5 трилиона долара.

Дори и без провеждането на IPO при такава оценка, делът на Мъск в SpaceX - оценяван в момента на около 336 милиарда долара - вече се е превърнал в най-ценния актив в неговото портфолио. При евентуално публично предлагане при подобни нива, Мъск би могъл да се превърне и в първия трилионер в историята.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робин Хорсфол

    5 2 Отговор
    Ела бе Мъскер купи тая даржава и почвай да пращаш ненужните на Марс...

    09:10 16.12.2025

  • 2 супер

    2 6 Отговор
    Значи Америка наистина е страната на неограничените възможности. Един човек постига всичко това с труд....

    Коментиран от #7, #14

    09:10 16.12.2025

  • 3 Да бе да

    5 2 Отговор
    Зеленски и Ружа Игнатова имат повече.

    09:11 16.12.2025

  • 4 Шишибойко брос

    1 1 Отговор
    Ще видим!

    09:12 16.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Най- богатите 60 000 човека държат 50% от богатствата на Земята 🤔‼️

    09:12 16.12.2025

  • 6 Сила

    4 0 Отговор
    Това не е нормално ...🎤"За какво са ви всичките тези париииии.....щом приятели няматееееее!!!!"🫰👊💰

    09:14 16.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "супер":

    Е, чак пък с труд🤔
    От работа можеш да станеш гърбав, не богат!
    Толкова за ЧЕСТНИЯ ТРУД ❗

    Коментиран от #10

    09:14 16.12.2025

  • 8 Боже

    6 2 Отговор
    Този да се радва че не се е родил в комунистическа България, защото едва ли комунистите щяха да допуснат да се издигне и до звеновод в ТКЗС.... Десетки хиляди такива като Мъск бяха унищожени от комунистите

    09:16 16.12.2025

  • 9 Семейство Делян и Бойко Пеевски

    5 0 Отговор
    Не харесаха тази новина

    09:18 16.12.2025

  • 10 супер

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Гърбав може да станеш само ако си превиваш гърба от работа. Ако работиш с мозъка си,може да станеш богат докато правиш другите гърбави. ... Съжалявам за теб, че са те направили гърбав,прахосал си единствения си живот за умните, които работят с мозък

    09:20 16.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Миролюб Войнов, директор ВАЗ

    3 2 Отговор
    Большой праз .....
    ВАЗ отзовава 600 000 лади заради блокиращ волан 👍😄

    Коментиран от #13

    09:23 16.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.