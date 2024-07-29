Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 29 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 29 юли 2026 г. Честито!

29 Юли, 2024 05:30, обновена 27 Юли, 2026 15:21 14 786 4

  • имен ден-
  • празник-
  • свети мъчевик калиник

Православната църква почита Свети Мъченик Калиник

Кой има имен ден днес, 29 юли 2026 г. Честито! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 29 юли православната църква почита Свети Мъченик Калиник. Според поверието той се е родил в Киликия, Мала Азия и бил възпитан в християнския закон.

Свети Калиник посветил живота си на проповядването на Божията вяра, като обиколил много села и градове. Той успял да обърне много езичници към Христовата вяра. Но при пристигането му в Анкара той бил заловен от езичници, които го завели при градския началник с обвинение във вероотстъпничество.

Но Свети Калиник отговорил на тези обвинения с открита проповед за истинския Бог. Но думите му притеснили началника и той поискал Калиник да се поклони на елинските богове. Той отказал и бил подложен на жестоки изпитания, но той не се преклонил.

След това той бил изпратен в град Гангра, където да бъде съден. Пътят бил много дълъг, а страданията на Калиник – огромни. Дори войниците, които го водели, били измъчвани от пек и жажда. Тогава Калиник се помолил на Господ и той утолил жаждата на палачите му. Но това милосърдие не трогнало палачите му.

При пристигането им в град Гангра на площада бил запален голям огън. Без да се колебае, светецът влязъл сам в огъня, намирайки мъченическата си смърт, а нетленното му тяло било погребано от християни с почит.

Днес имен ден празнуват Калина, Калинка, Калин и Горан.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    3 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    06:24 29.07.2025

  • 2 Буба Мара

    2 5 Отговор
    Празник на калинките явно.

    Коментиран от #3

    07:00 29.07.2025

  • 3 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Буба Мара":

    И,ти ли имаш калинки отдолу.

    20:58 29.07.2025

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Психопат!

    07:04 29.07.2026