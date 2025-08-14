Новини
Марсоходът Curiosity откри „корал“ на Марс на милиарди години

14 Август, 2025 12:04 717 0

Изображението, заснето с камера с висока резолюция, показва минерална скала, която е придобила удивителната форма на корал

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На 24 юли 2025 година марсоходът Curiosity на НАСА изпрати обратно невероятно изображение на обект, който прилича на истински корал, познат ни от земните морета. Този обект обаче не е доказателство за древен живот на Червената планета, а по-скоро прищявка на природата.

Изображението, заснето с камера с висока резолюция, показва минерална скала, която е придобила удивителната форма на корал благодарение на времето и ерозията. Това не е колония от микроорганизми, както в земните океани, а резултат от естествени геоложки процеси. Подобни феномени не са рядкост, а човешкият мозък често търси познати образи в неочаквани форми.

Според учените, ключова роля в образуването на тази структура е изиграла водата. Разтворените в нея минерални соли са се отложили в скалата под формата на жилки. С течение на милиарди години, под въздействието на температурните промени и вятъра, скалата се е разрушавала, освобождавайки отлаганията и създавайки причудливи форми, които ние възприемаме като произведение на изкуството.

НАСА потвърди, че Curiosity е открил много подобни скали, образувани в древността от вода и вятър. Въпреки че това не е истински корал, всяко ново откритие дава надежда на учените за по-добро разбиране на историята на Марс.


