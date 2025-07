„Животът ми вече никога няма да бъде същият”: Джеймс ван дер Бийк проговори за битката си с рака

Джеймс ван дер Бийк сподели пред Today.com, че след диагнозата рак на дебелото черво в трети стадий, поставена през август 2023 г., битката с болестта ще бъде дългосрочен „процес, който вероятно ще продължи през целия ми живот“.

В интервю, публикувано на 30 юли, 48-годишният актьор определи живота със рак като "работа на пълен работен ден" и разкри, че е преосмислил изцяло режима си на хранене и упражнения, за да запази здравето си. „Най-важното за мен в момента е да открия красотата на бавния ритъм – приоритетно да си почивам и да приема това като моя основна задача“, заяви той.

Звездата от „Varsity Blues“ призова всички над 45-годишна възраст да се изследват за рак на дебелото черво, тъй като самият той е бил изненадан, че препоръчителната възраст за скрининг вече е 45 г. „Мислех, че съм много по-напред от другите– хранех се здравословно, бях в отлична кардиоформа. Нямаше никаква причина да очаквам положителна диагноза“, коментира той.

James Van Der Beek knows his life will never be the same. https://t.co/k4FoKIMTHk pic.twitter.com/hMjMHEjfOt