Рецепта на деня: Парени чушки в буркан
  Тема: Какво да сготвя

14 Август, 2025 10:05 649 3

  • парени чушки-
  • буркан-
  • зимнина-
  • туршия

Рецепта от старите тефтери

Рецепта на деня: Парени чушки в буркан - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 6 килограма червени чушки;
  • 300 грама сол;
  • 3 литра винен оцет;
  • 1 литър вода;
  • 500 милилитра олио;
  • 15 грама дафинов лист;
  • 15 грама зърна бахар;
  • 15 грама черен пипер на зърна;
  • 5 супени лъжици захар или мед;
  • чесън по желание.

Начин на приготвяне:

Измийте чушките и премахнете дръжките и семките. В подходящ съд поставете 1 литър вода и 3 литра оцет. Поставете на котлона и щом заври, добавете подправките, солта, захарта (меда) и олиото. Разбъркайте и добавете част от чушките. Дръжте за 1-2 минути и извадете. Оставете зеленчуците да се охладят напълно. Повторете с останалите чушки. Свалете маринатата и оставете да се охлади.

След това напълнете чушките в буркани. По желание можете да добавите скилидки чесън. Долейте всеки буркан със студената марината. Затворете и стерилизирайте за 5 минути след завиране на водата, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Голям

    3 2 Отговор
    киселоч ще стане с 3 литра оцет !

    Коментиран от #3

    10:13 14.08.2025

  • 3 Малък

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Голям":

    Коя туршия не е кисела? Пишеш глупости!

    10:37 14.08.2025