Рецепта на деня: Парени чушки в буркан

Необходими продукти:
- 6 килограма червени чушки;
- 300 грама сол;
- 3 литра винен оцет;
- 1 литър вода;
- 500 милилитра олио;
- 15 грама дафинов лист;
- 15 грама зърна бахар;
- 15 грама черен пипер на зърна;
- 5 супени лъжици захар или мед;
- чесън по желание.
Начин на приготвяне:
Измийте чушките и премахнете дръжките и семките. В подходящ съд поставете 1 литър вода и 3 литра оцет. Поставете на котлона и щом заври, добавете подправките, солта, захарта (меда) и олиото. Разбъркайте и добавете част от чушките. Дръжте за 1-2 минути и извадете. Оставете зеленчуците да се охладят напълно. Повторете с останалите чушки. Свалете маринатата и оставете да се охлади.
След това напълнете чушките в буркани. По желание можете да добавите скилидки чесън. Долейте всеки буркан със студената марината. Затворете и стерилизирайте за 5 минути след завиране на водата, пише flagman.bg.
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голям
Коментиран от #3
10:13 14.08.2025
3 Малък
До коментар #1 от "Голям":Коя туршия не е кисела? Пишеш глупости!
10:37 14.08.2025