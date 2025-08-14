Дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов проходи

Семейството на Николета Лозанова и Николай Михайлов има нов повод за радост – тяхната дъщеря Борислава проходи. Първите крачки на малкото момиченце, плод на любовта на една от най-обсъжданите двойки у нас, се случиха преди броени дни.
Новината беше споделена от Мария Петрова – съпругата на Борислав Михайлов и доведена майка на Николай. Щастливата баба публикува в социалните мрежи снимки от традиционния български обичай „прощъпалник“, придружени с трогателно послание:
„Път в живота избери и добър човек стани. Върви, не спирай и помни, че мама и тате са от двете ти страни.“
Николета рядко споделя подробности или снимки на по-малката си дъщеря, но наскоро направи изключение, което предизвика вълна от реакции в мрежата. Почитатели и наблюдателни фенове отбелязаха, че момиченцето удивително напомня на кака си Никол от детските ѝ години.
Борислава се роди през март миналата година и е първото общо дете на Лозанова и Михайлов. Николета вече има голяма дъщеря – Никол, от връзката си с футболиста Валери Божинов.
Името на малката е специален семеен жест – тя е кръстена на дядо си по бащина линия, футболната легенда и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов.
Още преди раждането на Борислава, двойката официализира връзката си в интимна сватбена церемония в тесен семеен кръг, в компанията на най-близките си и дъщерята на Николета.
