Дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов проходи

Дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов проходи

14 Август, 2025 10:15

  • николета лозанова-
  • ники михайлов-
  • дъщеря-
  • борислава-
  • прощъпулник

Щастливата новина бе споделена от съпругата на Боби Михайлов

Дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов проходи - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Семейството на Николета Лозанова и Николай Михайлов има нов повод за радост – тяхната дъщеря Борислава проходи. Първите крачки на малкото момиченце, плод на любовта на една от най-обсъжданите двойки у нас, се случиха преди броени дни.

Новината беше споделена от Мария Петрова – съпругата на Борислав Михайлов и доведена майка на Николай. Щастливата баба публикува в социалните мрежи снимки от традиционния български обичай „прощъпалник“, придружени с трогателно послание:

„Път в живота избери и добър човек стани. Върви, не спирай и помни, че мама и тате са от двете ти страни.“

Дъщерята на Николета Лозанова и Ники Михайлов проходи
Снимка: Instagram

Николета рядко споделя подробности или снимки на по-малката си дъщеря, но наскоро направи изключение, което предизвика вълна от реакции в мрежата. Почитатели и наблюдателни фенове отбелязаха, че момиченцето удивително напомня на кака си Никол от детските ѝ години.

View this post on Instagram

A post shared by Nikoleta Lozanova (@nikoleta_lozanova)


Борислава се роди през март миналата година и е първото общо дете на Лозанова и Михайлов. Николета вече има голяма дъщеря – Никол, от връзката си с футболиста Валери Божинов.

Името на малката е специален семеен жест – тя е кръстена на дядо си по бащина линия, футболната легенда и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов.

Още преди раждането на Борислава, двойката официализира връзката си в интимна сватбена церемония в тесен семеен кръг, в компанията на най-близките си и дъщерята на Николета.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анти българин

    4 2 Отговор
    Пръц

    10:17 14.08.2025

  • 2 Ъхъъъъ

    4 1 Отговор
    Пиян украинец блъсна полицай и контузи друг при зрелищно преследване из Банско. Дръзкото престъпление стана малко след полунощ, . Всичко започнало, когато патрул спира за проверка лек автомобил "Нисан", управляван от 25-годишния Олександър Г. Водачът първоначално забавя и дава знак, че ще спре, но точно пред униформения Кирил М. внезапно натиска газта.

    10:17 14.08.2025

  • 3 Не знам

    6 1 Отговор
    за кого това е нещо забележително , освен за родителите ! А толкова ли не са успели да съчинят свои пожелания , а са копирали това "стихотворение" ?

    10:19 14.08.2025

  • 4 Край

    6 2 Отговор
    Много важно. Да не се е научила да лети.

    10:20 14.08.2025

  • 5 Хейт

    5 1 Отговор
    Ураааа всичкия народ да празнува и да се весели в чет на това ,че е проходила.

    10:28 14.08.2025

  • 6 ТОП СЕРСЕМ

    7 2 Отговор
    Колко пари Ви платиха за тази статия?

    10:29 14.08.2025

  • 7 Просто местя..

    2 1 Отговор
    Големия..

    10:45 14.08.2025

  • 8 Левски 1914

    2 0 Отговор
    Нека се радват хората, да са живи и здрави!

    10:46 14.08.2025

  • 9 Дядо Боби

    0 0 Отговор
    Да удари един танц и едно питие по случая

    10:57 14.08.2025

  • 10 да ти кажа

    0 0 Отговор
    да е живо и здраво детенцето, но дано не тръгне по стъпките на майка си!

    Коментиран от #11

    11:02 14.08.2025

  • 11 В никакъв случай

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "да ти кажа":

    Само по стъпките на дядо си

    11:03 14.08.2025