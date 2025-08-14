Започва подмяна на водопроводите в Плевен

Кметове, областни управители на Плевен и министър Иван Иванов се срещнаха в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да търсят решение на критичната ситуация с безводието. В разговора участва и ръководството на местния ВиК холдинг, съобщи Нова тв.
От три дни Плевен е без вода заради авария на магистрален водопровод. Това е трето поредно лято, в което плевенчани са с режим на водата.
Обединихме се, че Плевен ще преразгледа проектите, които е предал към МРРБ. Така ще може да се включи подмяна на Вик мрежата, което е основен проблем за града. Имаме 80% загуба във водопреносната мрежа. Ще подадем документи за промяна на проекти. През следващата седмица започват сондажи за нови водоизточници в града. Водата ще бъде изследвана за питейна годност. През септември започва подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък. Плевен има нужда на 800 литра на секунда, а в момента дебитът е силно намалял. Градът трябва да премине цялостен ВиК воден цикъл, ще отнеме около 2 години цялостната подмяна. Ще се започне от най-пострадалите от безводие квартали", съобщи кметът Валентин Христов.
Министърът на регионалното развитие Иван Иванов посочи, че е постигнато съгласие за изменение на ВиК проектите на град Плевен. "Още следващата седмица ще бъде задействана процедурата за подробния устройствен план на язовир Черни Осъм, за да сме наясно какви ще са параметрите. Това е дългосрочният вариант - така ще бъде решен проблемът на няколко региона. Ще се наблегне на водоснабдителна инфраструктура. Липсата на валежи и амортизираната ВиК инсталация в града доведоха до това решение. 4 години служебни кабинети и стигнахме дотук", отбеляза Иванов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сух режим ?
Коментиран от #6
12:08 14.08.2025
2 Започва голямото крадене.
Коментиран от #13
12:14 14.08.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:18 14.08.2025
4 Немо
12:18 14.08.2025
5 ООрана държава
Коментиран от #21
12:18 14.08.2025
6 Последният Софиянец
До коментар #1 от "Сух режим ?":На кого му пука за Плевен ?! Всичко трябва да е за София !
12:20 14.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
12:24 14.08.2025
9 Орел
12:25 14.08.2025
10 Някой
12:26 14.08.2025
11 1488
водата да не идва от водопроводите, че кат ги сменят щяло да няма режим
12:30 14.08.2025
12 Хасковски каунь
12:30 14.08.2025
13 Плевенчанин
До коментар #2 от "Започва голямото крадене.":Имаме си ГЕРБ, имаме си депутати от ГЕРБ, за какво ни е някаква си вода? Я ги вижте пи медиите колко са загрижени...
12:32 14.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тодор Живков
12:38 14.08.2025
16 Тролеите
До коментар #14 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":да бъдат хвърлени в гроба без съд и присъда. Ти ще си първият!
Коментиран от #18, #20
12:40 14.08.2025
17 ВОЕНЕН
СЕГА ЩЕ ХОДЯТ НЕ КЪПАНИ И НЕ ДОЕ . А НИ!
P.S.
ПЛЕВЕН ДАДЕ НА РБ "големи" "лично$ти"- рум€н-ГЛЪВЪТЪ(ПИ КА € ЩИ ЯТ ВЪВ ФОНТАНА) И
най д€н з€ л€ но гор $ки(л€во-р€збар$ки)!
12:40 14.08.2025
18 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #16 от "Тролеите":А г€й з€ ри т€ КАТО т€б В АНАДОЛА ПРИ М а н а ф и т е!
МАРШ ОТ ТУК Ч€РВ€НА Г н и д о!
12:42 14.08.2025
19 Да ге
12:44 14.08.2025
20 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #16 от "Тролеите":ТАКОВА € $Ъ$ТОЯНИ€ТО НА €вроп€й$ката ни и натов$ка "държавата" -В$ИЧКО € НА ДОИЗЖИВЯВАН€
(ЕДИН УМИРА, А ДРУГ МУ ГО З А В И Р А), НАКРАЯ И АЕЦа Щ€ ЗАКРИЯТ ОТ АЛЧНО$Т И Б€ЗХАБ€РИ€!
ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
разбойкУ (А Г € Н Т БУ ДАла) И ШТИРЛИЦ П€ Д€ рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
12:46 14.08.2025
21 Да ге
До коментар #5 от "ООрана държава":Вода няма заради зелените либерални Г.Н.И.Д.И защото пазят някаква птичка която снася там дето трябва да е язовира
12:50 14.08.2025
22 Тоест
12:50 14.08.2025