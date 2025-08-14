Новини
България »
Плевен »
Започва подмяна на водопроводите в Плевен

Започва подмяна на водопроводите в Плевен

14 Август, 2025 12:06 569 22

  • водопроводи-
  • плевен-
  • сух режим

От три дни жителите са на сух режим заради авария

Започва подмяна на водопроводите в Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметове, областни управители на Плевен и министър Иван Иванов се срещнаха в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да търсят решение на критичната ситуация с безводието. В разговора участва и ръководството на местния ВиК холдинг, съобщи Нова тв.

От три дни Плевен е без вода заради авария на магистрален водопровод. Това е трето поредно лято, в което плевенчани са с режим на водата.

Обединихме се, че Плевен ще преразгледа проектите, които е предал към МРРБ. Така ще може да се включи подмяна на Вик мрежата, което е основен проблем за града. Имаме 80% загуба във водопреносната мрежа. Ще подадем документи за промяна на проекти. През следващата седмица започват сондажи за нови водоизточници в града. Водата ще бъде изследвана за питейна годност. През септември започва подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък. Плевен има нужда на 800 литра на секунда, а в момента дебитът е силно намалял. Градът трябва да премине цялостен ВиК воден цикъл, ще отнеме около 2 години цялостната подмяна. Ще се започне от най-пострадалите от безводие квартали", съобщи кметът Валентин Христов.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов посочи, че е постигнато съгласие за изменение на ВиК проектите на град Плевен. "Още следващата седмица ще бъде задействана процедурата за подробния устройствен план на язовир Черни Осъм, за да сме наясно какви ще са параметрите. Това е дългосрочният вариант - така ще бъде решен проблемът на няколко региона. Ще се наблегне на водоснабдителна инфраструктура. Липсата на валежи и амортизираната ВиК инсталация в града доведоха до това решение. 4 години служебни кабинети и стигнахме дотук", отбеляза Иванов.


Плевен / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сух режим ?

    10 0 Отговор
    Без пиене ли ?! Тая тъпня сричащият министър Иван ли я измъти ?

    Коментиран от #6

    12:08 14.08.2025

  • 2 Започва голямото крадене.

    8 3 Отговор
    Плевен е имал недостиг на питейна вода още от соца. Да не се правят на ощипани. Но сега властта изпуска парата. Ах, колко сме грижовни, колко сме оперативни, само как действаме. Сетила се Мара. Но, дай да си създадем още една точка за крадене и комисионни. Това го можем най-добре.

    Коментиран от #13

    12:14 14.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 3 Отговор
    А днешна България, която "била по-богата и благоденстваща" от народната република, както гласи актуалната пропаганда няма пари за една подводница 2/3 употреба!

    12:18 14.08.2025

  • 4 Немо

    7 2 Отговор
    Подават се проекти, които никой не финансира и никога не се изпълняват.. Това четем от години при всеки проблем из България. "Ще подадем проект.." И какво от това? МРРБ от поне 2г не плаща по 90% от вече сключени договори, някои обекти са изпълнени даже, а държавата не дава и лев... Просто изядоха парите или да дадоха за Украйна. За България остана един среден пръст

    12:18 14.08.2025

  • 5 ООрана държава

    8 5 Отговор
    Айде честито, вода чак на първи сняг ще видите, пак да гласувате за герп

    Коментиран от #21

    12:18 14.08.2025

  • 6 Последният Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сух режим ?":

    На кого му пука за Плевен ?! Всичко трябва да е за София !

    12:20 14.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    7 1 Отговор
    Бойко ще ви разкопае улиците и тротоари и ще ви пропаднат къщите и блоковете, като в Лом дето даваха по телевизията разцепена къща.

    12:24 14.08.2025

  • 9 Орел

    4 1 Отговор
    Две години ли? До второто пришествие няма да имате вода! Сега улиците, които и без това приличат на гробище, ще ги разкопаят превантивно, за да вземат авансово пари и после жална ви майка. Честито!

    12:25 14.08.2025

  • 10 Някой

    1 0 Отговор
    Защо не ги правят с на места междинни водомери и кранове за спиране. Така може да се ориентират къде са загубите на вода и спрямо потреблението по места. Да разберат че от еди-коя-си точка до-еди-коя си точка е проблема и да го търсят там.

    12:26 14.08.2025

  • 11 1488

    5 0 Отговор
    то вода няма, те водопроводите.
    водата да не идва от водопроводите, че кат ги сменят щяло да няма режим

    12:30 14.08.2025

  • 12 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Те вОда нямат бе, не тръби ! Сега вече ще се крадне

    12:30 14.08.2025

  • 13 Плевенчанин

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Започва голямото крадене.":

    Имаме си ГЕРБ, имаме си депутати от ГЕРБ, за какво ни е някаква си вода? Я ги вижте пи медиите колко са загрижени...

    12:32 14.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тодор Живков

    4 1 Отговор
    Това което съм построил не можете да го боядисате

    12:38 14.08.2025

  • 16 Тролеите

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    да бъдат хвърлени в гроба без съд и присъда. Ти ще си първият!

    Коментиран от #18, #20

    12:40 14.08.2025

  • 17 ВОЕНЕН

    1 2 Отговор
    ДОКАТО УЧИХ 5г. В ДОЛНА МИ ТЪПОТИЯ плевинчанки МЕ РАЗЛОЖИХА МОРАЛНО!
    СЕГА ЩЕ ХОДЯТ НЕ КЪПАНИ И НЕ ДОЕ . А НИ!
    P.S.
    ПЛЕВЕН ДАДЕ НА РБ "големи" "лично$ти"- рум€н-ГЛЪВЪТЪ(ПИ КА € ЩИ ЯТ ВЪВ ФОНТАНА) И
    най д€н з€ л€ но гор $ки(л€во-р€збар$ки)!

    12:40 14.08.2025

  • 18 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тролеите":

    А г€й з€ ри т€ КАТО т€б В АНАДОЛА ПРИ М а н а ф и т е!
    МАРШ ОТ ТУК Ч€РВ€НА Г н и д о!

    12:42 14.08.2025

  • 19 Да ге

    0 1 Отговор
    Да ви Е..П..М

    12:44 14.08.2025

  • 20 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тролеите":

    ТАКОВА € $Ъ$ТОЯНИ€ТО НА €вроп€й$ката ни и натов$ка "държавата" -В$ИЧКО € НА ДОИЗЖИВЯВАН€
    (ЕДИН УМИРА, А ДРУГ МУ ГО З А В И Р А), НАКРАЯ И АЕЦа Щ€ ЗАКРИЯТ ОТ АЛЧНО$Т И Б€ЗХАБ€РИ€!

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    разбойкУ (А Г € Н Т БУ ДАла) И ШТИРЛИЦ П€ Д€ рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!

    12:46 14.08.2025

  • 21 Да ге

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    Вода няма заради зелените либерални Г.Н.И.Д.И защото пазят някаква птичка която снася там дето трябва да е язовира

    12:50 14.08.2025

  • 22 Тоест

    3 0 Отговор
    вОда пак няма да има. Разгледахме, обединихме се, съгласихме се, ще, около и т.н. лакърдии. А, ония специалиста по всичко от Банкя, къде се е покрил по темата. Нали преди изборите им обещаваше вода за всичко. Нали щеше да прави язовири, канал от Дунава, пречиствателни и какво ли още не. Сега мълчи, като мишок под зайчарник и дума не обелва.

    12:50 14.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове