Новини
Спорт »
Световен футбол »
Истанбул Башакшехир достигна плейофите в Лигата на конференциите

Истанбул Башакшехир достигна плейофите в Лигата на конференциите

14 Август, 2025 12:02 494 0

  • башакшехир-
  • лига на конференциите-
  • викинг-
  • реванш-
  • плейофи-
  • футбол-
  • истанбул-
  • университатя крайова-
  • търнава-
  • европейски клубен турнир

Турският тим отстрани норвежкия Викинг

Истанбул Башакшехир достигна плейофите в Лигата на конференциите - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Истанбул Башакшехир си осигури място в плейофите на Лигата на конференциите, след като устоя на натиска на норвежкия Викинг и завърши 1:1 в реванша от третия квалификационен кръг. Турският гранд, който преди седмица постигна убедителна победа с 3:1 като гост, успя да запази комфортната си преднина и да елиминира скандинавците.

Срещата в Истанбул започна с високо темпо и напрежение, като гостите от Норвегия откриха резултата в 34-ата минута след нещастен автогол на Онур Булут. Въпреки това, радостта на Викинг бе краткотрайна – само шест минути по-късно германският таран Дейви Зелке възстанови равенството, възползвайки се от прецизен пас на Елдор Шомуродов.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен, а Башакшехир заслужено триумфира с общ резултат 4:2 и продължава напред в надпреварата.

В следващия етап турският отбор ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Университатя Крайова (Румъния) и Търнава (Словакия), като румънците имат сериозно предимство след първия мач – 3:0.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ