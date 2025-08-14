Истанбул Башакшехир достигна плейофите в Лигата на конференциите

Истанбул Башакшехир си осигури място в плейофите на Лигата на конференциите, след като устоя на натиска на норвежкия Викинг и завърши 1:1 в реванша от третия квалификационен кръг. Турският гранд, който преди седмица постигна убедителна победа с 3:1 като гост, успя да запази комфортната си преднина и да елиминира скандинавците.

Срещата в Истанбул започна с високо темпо и напрежение, като гостите от Норвегия откриха резултата в 34-ата минута след нещастен автогол на Онур Булут. Въпреки това, радостта на Викинг бе краткотрайна – само шест минути по-късно германският таран Дейви Зелке възстанови равенството, възползвайки се от прецизен пас на Елдор Шомуродов.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен, а Башакшехир заслужено триумфира с общ резултат 4:2 и продължава напред в надпреварата.

В следващия етап турският отбор ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Университатя Крайова (Румъния) и Търнава (Словакия), като румънците имат сериозно предимство след първия мач – 3:0.