Почина бившият съпруг на Кели Кларксън, тя отмени концертите си в Лас Вегас

Американската певица Кели Кларксън е „опустошена“ заради смъртта на бившия си съпруг Брандън Блексток и неговото въздействие върху децата им. Източници от близкото обкръжение на певицата споделят, че тя е била много заинтригувана от неговото здравословно състояние, но е запазила спокойствие и подкрепяла него и децата си до последно.

„Когато научи, че той е болен, тя остана близо до него заради децата им“, заяви източник пред People, добавяйки, че победителката от „American Idol“ винаги се е стремяла да запази достойнството и елегантността в отношенията си.

Според източниците, още в началото на годината е станало ясно, че състоянието на Брандън е сериозно, и че Кларксън е изпитала огромна болка заради децата си.

Брандън Блексток, който почина в четвъртък на 48 години след дълга битка с меланома, и Кели Кларксън преживяха труден развод, който беше окончателно завършен през 2022 година. Двамата се разделиха през 2020 г. след почти седем години брак. Въпреки напрегнатите отношения, Кели е помогнала за грижите за него в последните му дни, включително като отмени за втори път резидентните си концерти в Лас Вегас на вечерта преди смъртта му и пропусна няколко епизода от собственото си токшоу.

„Това беше изтощително и много тъжно… Кели работеше усилено и в същото време се грижеше за Брандън. Въпреки трудния им развод, той все още беше човекът, когото тя обичаше и баща на децата им“, коментира източник пред Page Six.

Прессъобщение на семейството потвърди смъртта на Брандън Блексток в четвъртък. Той беше бивш мениджър на Кели Кларксън.

„С голямо тъга съобщаваме, че Брандън Блексток почина“, заяви говорител на семейството. „Брандън смело се бори с рака повече от три години. Той почина спокойно, заобиколен от близките си. Благодарим ви за мислите и молитвите и молим всички да уважават личното пространство на семейството в този много труден момент.“

След сватбата си в Тенеси през 2013 година, бившите съпрузи посрещнаха дъщеря си Ривър Роуз през 2014 г. и син Ремингтон през 2016 г. 43-годишната Кели Кларксън получи попечителството над децата в продължителната съдебна битка. Брандън Блексток също има две по-големи деца от първия си брак.

Отношенията между Кларксън и Блексток бяха сложни, но певицата многократно признава, че въпреки всичко, тя все още се е интересувала от него и не е изоставила чувствата си към него напълно.

„Децата ми ме питат постоянно, ‘Ти вече не го обичаш ли?’ Аз им отговарям, ‘Не знам дали това изчезва,’ сподели тя в интервю за подкаста на Анжи Мартинез през 2023 година.