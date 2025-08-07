Кейт Мидълтън е болезнено слаба, принцесата тежи само 43 кг

Актуалните публични появи на Кейт Мидълтън предизвикват загриженост сред кралските почитатели. Според източник на изданието "Рейдар онлайн", теглото на принцесата е достигнало критичната граница от 43 килограма. Дали причината за това значително отслабване са последиците от онкологичната диагноза и курса на лечение?

„Кейт е болезнено слаба и хората са загрижени, че това е знак, че тя се бори с възстановяването след лечението на рака — или, което е още по-лошо, че е имала рецидив", призна източник от двореца.

Той допълни, че в момента Кейт практически няма апетит и е загубила значителен мускулен тонус, пише lupa.bg.

Феновете на Британското кралско семейство са сериозно разтревожени от усложнилата се ситуация. Новината моментално обиколи медиите и предизвика бурни дискусии в социалните мрежи.

„До този момент — минаха повече от 9 месеца — ситуацията вече трябваше да се подобри. Теглото трябваше да се увеличава, тъй като организмът се възстановява. Обратната ситуация може да се случи в два случая: болестта се е върнала или последиците от предишното лечение са нанесли сериозна вреда.

Това означава, че по време на химиотерапията е имало силно токсично поражение на организма. Лечението е предизвикало дисбаланс в работата на целия храносмилателен тракт и се е отразило на работата на всички органи в системата. Сега е нарушен процесът на усвояване на хранителните вещества", твърди Евгений Черемушкин, лекар-онколог, кандидат на медицинските науки, базиран във Великобритания.