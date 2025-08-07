Новини
Любопитно »
Кейт Мидълтън е болезнено слаба, принцесата тежи само 43 кг

Кейт Мидълтън е болезнено слаба, принцесата тежи само 43 кг

7 Август, 2025 07:25 1 630 11

  • кейт мидълтън-
  • тегло-
  • слаба-
  • рак-
  • рецидив

Това може да е знак, че тя се бори с възстановяването след лечението на рака — или, което е още по-лошо, че е имала рецидив

Кейт Мидълтън е болезнено слаба, принцесата тежи само 43 кг - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актуалните публични появи на Кейт Мидълтън предизвикват загриженост сред кралските почитатели. Според източник на изданието "Рейдар онлайн", теглото на принцесата е достигнало критичната граница от 43 килограма. Дали причината за това значително отслабване са последиците от онкологичната диагноза и курса на лечение?

„Кейт е болезнено слаба и хората са загрижени, че това е знак, че тя се бори с възстановяването след лечението на рака — или, което е още по-лошо, че е имала рецидив", призна източник от двореца.

Той допълни, че в момента Кейт практически няма апетит и е загубила значителен мускулен тонус, пише lupa.bg.

Феновете на Британското кралско семейство са сериозно разтревожени от усложнилата се ситуация. Новината моментално обиколи медиите и предизвика бурни дискусии в социалните мрежи.

„До този момент — минаха повече от 9 месеца — ситуацията вече трябваше да се подобри. Теглото трябваше да се увеличава, тъй като организмът се възстановява. Обратната ситуация може да се случи в два случая: болестта се е върнала или последиците от предишното лечение са нанесли сериозна вреда.

Това означава, че по време на химиотерапията е имало силно токсично поражение на организма. Лечението е предизвикало дисбаланс в работата на целия храносмилателен тракт и се е отразило на работата на всички органи в системата. Сега е нарушен процесът на усвояване на хранителните вещества", твърди Евгений Черемушкин, лекар-онколог, кандидат на медицинските науки, базиран във Великобритания.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано да е здрава

    4 0 Отговор
    Доколкото си спомням, тя е с ръст 178 см. Такива подробности писаха за нея, когато се сгоди официално за принц Уилям. Значи трябва да наддаде още 10-15 кг, за да има такова съотношение между ръст и килограми, каквото се изисква за манекенките.

    07:31 07.08.2025

  • 2 що пък

    2 0 Отговор
    Така по-лесно ще я вдигна и кача на самолета.

    07:42 07.08.2025

  • 3 пенсионер от Варна

    5 3 Отговор
    жалко ! пътник е ! прокълнатата династия.....

    07:57 07.08.2025

  • 4 Азз

    1 1 Отговор
    Митьо Пищова ги обичаше такива

    07:59 07.08.2025

  • 5 Сивата котка

    2 0 Отговор
    Едва ли са загрижени от кралското семейство. Лицемерно, за пред медии и простолюдие. Употребиха я, изпълни мисията ИМ, сега може си отива. Помните ли Даяна също колко слаба беше? Тя признаваше за булимия.

    08:23 07.08.2025

  • 6 Мдаа

    0 2 Отговор
    По-добре 43 отколкото 143.

    08:29 07.08.2025

  • 7 PR експерт

    0 0 Отговор
    Популярност чрез състрадание. Образът на кралят и кралицата са прави по отражение на общество, а именно нездрави и неумни.

    08:46 07.08.2025

  • 8 Конспирация

    1 0 Отговор
    Тъй като не е много одобрявана от кралското семейство, възможно е да е задействана операция по елиминирането и, посредством фалшива медицинска диагноза.

    Коментиран от #11

    08:47 07.08.2025

  • 9 И кво ми пука?

    0 0 Отговор
    Да яде българска храна, дето и кучетата не я искат и ще надебелее!
    С какви глупости се занимават тия от “ факти”, вместо да идат санитари в моргата!

    09:03 07.08.2025

  • 10 Трябва водородна терапия с

    0 0 Отговор
    Нно България сом

    09:04 07.08.2025

  • 11 Направи си

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Конспирация":

    Роден без мозък!

    09:04 07.08.2025